„Feeling Faust“ am Münchner Volkstheater: Goethe, kommst du her!

Überzeugendes Ensemble: „Feeling Faust“ am Münchner Volkstheater. © Gabriela Neeb/Münchner Volkstheater

Im Münchner Volkstheater hat Regisseurin Claudia Bossard Goethes Klassiker bearbeitet und als „Feeling Faust“ auf die Bühne gebracht. Lesen Sie hier unsere Premierenkritik:

Goethe selbst ist schuld. Der lässt in seinem „Faust“ den Faust schließlich die geflügelten Worte sprechen: „Gefühl ist alles; Name ist Schall und Rauch.“ Und genau daran hat man sich im Münchner Volkstheater jetzt gehalten. Nach dem Motto „Klassiker beim Wort genommen“ brachte Regisseurin Claudia Bossard dort „Feeling Faust“ auf die Bühne, und zwar „Nach Motiven von Goethes Faust I und Faust II“, wie es im Untertitel erklärend heißt.

„Feeling Faust“ ist nach „Motiven aus Goethes Faust I und Faust II“

Bei der auf zwei Stunden eingedampften Annäherung ans Überdrama der deutschen Literatur handelt es sich allerdings nur ansatzweise um ein Destillat oder Derivat. Solche mal hochprozentigen, mal auch bis ins Homöopathische verdünnten Essenzen des Originals hat man schon viele gesehen. Und auch Claudia Bossard verfolgt zwar diesen alchemistischen Ansatz, der, wie Faust selbst, „alle Wirkenskraft und Samen“ schauen will, aber sie geht dabei noch radikaler vor als bisherige Versuche: Vom Text bleiben nur wenige Splitter, wild durcheinandergewürfelt, ohne Rücksicht auf die Szenenfolge.

Zum Ausgleich gibt es viel eigenen Text und vor allem viel Körpersprache der Darsteller. Denn das Prinzip dieser effektvollen und technisch perfekten Performance ist ein ganz subjektives Heran- und Hineinfühlen in Goethes „Faust“, das assoziative Bilder- und Gedankenwelten öffnet – Szenerien, die eher jenseits bloßer Sprache den Geist des Stücks im Stimmungshaften widerzuspiegeln oder wenigstens halb zu erhaschen hoffen, indem sie ihn bis zur Kenntlichkeit verfremden.

Diese Suche nach des Pudels Kern zeitigt eine vogelwilde Walpurgisnacht, ein Feuerwerk aus furiosen oder infantilen Einfällen, einen Diskurs über „Sexualität, Floristik“ und „Nebenherzkammerbeißen“, zu dem psychedelisch bunte Bilder nackter Frauen über Flatscreens und Bühnenrückwand wabern. Oder süße Katzenvideos, nämlich dann, wenn eine Art Schlager-Faust bei rosa Beleuchtung die Schnulze „Feelings“ trällert. Bis zur schockierenden Abwechslung Aufnahmen im CNN-Stil von Kriegen, Katastrophen, Müllbergen rund um den Globus gezeigt werden, die genauso starke Gefühle, also „Feelings“, auf Knopfdruck auslösen.

Münchner Volkstheater: das Gretchen ist gestrichen

Das Gretchen ist gleich ganz gestrichen, dafür sehen wir, wie sich der Jüngling aus der Schülerszene mit Mephisto in einen Hund namens Goethe verwandelt, der, in weißer Feinripp-Unterwäsche, unfolgsam auszubüxen droht und energisch zurückgerufen wird: „Goethe, kommst du her!“ Natürlich verlieren sich die Akteure auch in furchtbar faustische Grübeleien zur Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält, kommen aber nur zu dem Ergebnis: „Das Wasser, das in dir ist, haben die Dinos schon getrunken.“ Um seufzend auszurufen: „So viel Subtext, tausende Verweise!“ Und am Ende steigt zu Wagners „Tristan“-Klängen noch eine Bunte-Strumpfhosen-Party in der sterilen weißen Arena des Bühnenbildes, das einzig eine welke Papp-Palme ziert.

„Faust“ ist an Bayern Schulen kein Pflichtstoff mehr

Dabei hatte alles doch so harmlos begonnen mit der Parodie einer Literatur-Talkshow, deren Gäste darüber lamentieren, dass Goethes „Faust“ jetzt auch in Bayern nicht mehr im Lehrplan steht. Diese gespielte Empörung holpert stellenweise noch als besseres Schüler-Kabarett daher – nur Janek Maudrich als rülpsender Schriftsteller hat den Bogen richtig raus. Und erst wenn Maral Keshavarz, die bloß stumm dabeisaß, plötzlich Fausts Anfangsmonolog als Wutanfall hinausschreit und (Achtung, Symbolik!) die Studio-Kulissen abräumen lässt, dreht der Abend richtig auf und kippt in eine rasante, sicher getaktete Faust-Sause, die als Wiedergeburt der Tragödie aus dem Geist des Videoclips durchgeht.

Volkstheater: Langer Jubel nach der Premiere von „Feeling Faust“

Und der ist definitiv nicht „der Geist, der stets verneint“, dazu kommt er viel zu bunt, schrill, vital daher an diesem Abend, der albern und anrührend ist, klug und komisch, gaga und genial (zumindest ein klein wenig). Sicher, den offenen, anarchischen Fluss der Ideen und Assoziationen kann man nur dann völlig goutieren, wenn man die Ordnung (also das Original) kennt, die hier bewusst durcheinandergeschüttelt und gehäckselt wird – denn nur vor dem Hintergrund der Norm ist die gewollte Normabweichung überhaupt als solche identifizierbar und reizvoll. Insofern dürften künftige Generationen, für die „Faust“ nicht mehr im Lehrplan stand, bloß den halben Spaß (wenn überhaupt) haben an so einer Art von Theater. Ganz im Gegensatz zu heutigen Zuschauern, für die „Feeling Faust“ offenbar „vom Feeling her ein gutes Gefühl“ war, um es mit den unsterblichen Worten eines Fußballers zu sagen. Das Publikum dankte jedenfalls mit langem Jubel. (Noch mehr aus dem Münchner Volkstheater? Lesen Sie hier unsere Kritiken zu den Premieren von „Pussy Sludge“ sowie „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“.)

Alexander Altmann