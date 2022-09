„Pussy Sludge“ am Münchner Volkstheater: Das Wunder der Weiblichkeit

Von: Michael Schleicher

Eine starke Leistung: Henriette Nagel in der Titelrolle der deutschsprachigen Erstaufführung von „Pussy Sludge“ am Münchner Volkstheater. © Konrad Festerer/Münchner Volkstheater

„Pussy Sludge“ ist die zweite Premiere der neuen Spielzeit am Münchner Volkstheater. Regisseurin Mirjam Loibl hat die deutschsprachige Erstaufführung des feministischen Stücks der US-Autorin Gracie Gardner inszeniert. Unsere Kritik:

Diesem ganzen Eso-Kram mit seinem „Mein Körper ist mein Tempel“-Geflöte, all dieser optischen Optimier-Geilheit bei Instagram und Co. – also der ganzen Verlogenheit rund um die menschliche (allzu oft: weibliche) Anatomie patzt das Münchner Volkstheater jetzt eine feiste Portion Matsch in die Visage. Gut so! Wenngleich Mirjam Loibls Inszenierung von „Pussy Sludge“ noch aggressiver, fordernder, abgedrehter und viel lauter hätte sein dürfen. Die Regisseurin hat die deutschsprachige Erstaufführung des Stücks der mehrfach ausgezeichneten, 1991 geborenen US-Autorin Gracie Gardner im Haus an der Tumblingerstraße eingerichtet; am Sonntag, 25. September 2022, war die heftig beklatschte Premiere auf der Bühne 2.

„Pussy Sludge“ am Münchner Volkstheater: ein surrealer Ritt

Medizinisch korrekt sind Stücktitel und Name der Hauptfigur mit „Vaginalsekret“ übersetzt, was Gracie Gardner zur Metapher nutzt: Aus Pussy Sludges Vulva sprudelt Rohöl. Klingt albern, eröffnet der Schriftstellerin jedoch die Möglichkeit, sehr explizit und dennoch elegant über Bande vom Frausein zu erzählen. Denn sie schickt ihre Protagonistin in einen sumpfigen Nationalpark, wo allerlei Gestalten auftauchen – einzig, um ihr zu sagen, was sie zu tun habe. Vor allem die Männer sehen irre Verdienstmöglichkeiten; andere wiederum wollen sie als Touristenattraktion ausstellen; ihre Mutter hingegen ist vor allem daran interessiert, dass das Kind eine gute Partie findet. Ihr Sermon gipfelt im Ratschlag „Du musst selbstbewusst werden, selbstbewusst wie ein Mann“ – und übersieht dabei, dass ihr Kontrolettitum die Entfaltung der Tochter am stärksten begrenzt. Kurzum: Pussy Sludge ist Projektionsfläche für viele und vieles – nur ist sie nicht Herrin im eigenen Haus.

„Als verfügten wir über gewaltige undefinierbare Bodenschätze“, hat die französische Autorin und Filmemacherin Virginie Despentes die öffentliche Wahrnehmung des weiblichen Körpers charakterisiert. „Wenn sich die Welt so für einen interessiert, fragt man sich schließlich, ob man nicht etwas Seltenes und Kostbares an sich hat – wie sonst ließe sich erklären, dass alle Bewegungen, die der Freiheit den Tod wünschen, so genau wissen wollen, was wir mit unseren Identitäten, unseren Leben, unseren Körpern in unseren Schlafzimmern anfangen?“ Diese Frage formuliert „Pussy Sludge“ nun mit den Mitteln des Theaters.

Münchens Volkstheater zeigt die deutschsprachige Erstaufführung von „Pussy Sludge“

Das Stück ist ein surrealer Ritt. Es hat allerdings – zumindest in der deutschen Übersetzung – vor allem in der ersten Hälfte ein paar Längen und Plattheiten. Das Ensemble spielt voller Verve und angstfrei dagegen an, doch bleibt gerade zu Beginn alles sehr gewissenhaft und etwas bieder. Hier wäre es an Loibl gewesen, an der Irrwitzschraube zu drehen, das Tempo zu steigern und den Wahnsinn weiblicher Inbesitznahme durch externe Interessen noch brutaler auszustellen. Das fantastische Bühnenbild tut genau das: Thilo Ullrich hat die Anatomie eines auf dem Rücken liegenden Frauenkörpers zum Ausgangspunkt genommen – inklusive beweglicher Arme bis unter die Decke des Theaters, leuchtender Eierstöcke und nebulös waberndem Geschlechtsorgan. Wer auch immer hier auftritt, trampelt auf dieser Frau herum.

Münchner Volkstheater: Das Ensemble von „Pussy Sludge“ überzeugt

Henriette Nagel in der Titelrolle ist die kompletten 90 Minuten auf der Bühne und liefert eine energische Performance, bei der sie selbst eher fade Textpassagen klug gestaltet. Zum Glück wird der Text zum Ende hin substanzieller, sodass sie eine sehr viel bessere Vorlage hat, um von ihrer Figur zu erzählen. Mit Anne Stein, die am Haus bereits als Lady Macbeth beeindruckt, hat Nagel eine starke Partnerin, und Lorenz Hochhuth überzeugt durch wahnwitzige Wandelbarkeit. In einer der stärksten Szenen bietet er als göttliche Macht Pussy Sludge das Schwert zum Kampf für ihre Rechte an. Sie verweigert die Waffe. Denn ihre Freiheit ist Sebstverständlichkeit. (Noch mehr Theater? Lesen Sie hier unsere Kritiken zur München-Premiere von „Engel in Amerika“ am Residenztheater sowie zum Spielzeitauftakt „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ am Volkstheater.)