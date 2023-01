„8 ½ Millionen“ am Münchner Volkstheater: Erinnerung in Endlosschleife

Von: Ulrike Frick

Manisches Spiel: (v. li.) Jan Meeno Jürgens, Steffen Link, Liv Stapelfeldt und Janek Maudrich wechseln öfter durch die verschiedenen Rollen. © Konrad Fersterer/Münchner Volkstheater

Tom McCarthys Roman „8 ½ Millionen“ erschien 2005. Jetzt hat Regisseur Mathias Spaan das Buch im Münchner Volkstheater auf die Bühne gebracht.

Ein Unfall wirft einen jungen Mann vollkommen aus der Bahn. Befördert durch die Entschädigungssumme der Versicherung in Höhe von achteinhalb Millionen Pfund verliert der namenlose Held in Tom McCarthys 2005 erschienenem Roman „8 ½ Millionen“ jeglichen Realitätsbezug. Erinnerungen und Fantasien geraten bei ihm immer grundlegender mit der Wirklichkeit durcheinander. Besonders eine spezielle, auf den ersten Blick banale Erinnerung an ein Backsteinhaus und dessen abends heimkehrende oder in den Wohnungen sitzende, klavierspielende Bewohner lässt dem Mann keine Ruhe mehr. Woher kommt sie? Und vor allem: Warum ist sie trotz des Gedächtnisverlustes nach dem Unfall in seinem Hirn verhaftet geblieben?

Münchner Volkstheater: „8 ½ Millionen“ läuft auf Bühne 2

Der Protagonist des britischen Schriftstellers verliert sich in nicht enden wollenden Grübeleien und beginnt, diese Erinnerung mithilfe von Schauspielern, Statisten und Kulissen akribisch nachzustellen. Und ständig zu wiederholen. Bis eines dieser Nachspiele eine ganz eigene Dynamik gewinnt.

Der Roman war nach seiner Veröffentlichung (auf Deutsch erschien das Buch 2009) lange in den internationalen Bestsellerlisten zu finden. Es geht um die Suche nach dem Echten, Wahren inmitten des Alltags, der den Menschen zunehmend entindividualisiert. Und es geht um die Frage, ob man in der permanenten Wiederholung beiläufiger Handlungen überhaupt noch so etwas Unmittelbares wie ein Gefühl und Authentizität empfinden kann: „Meine Bewegungen sind künstlich. Second-Hand.“

Der an einem diffusen Gefühl der Selbstentfremdung Leidende will mit seinen Millionen weder in Afrika Schulen bauen noch wie ein Rockstar leben, wie es Freunde vorschlagen. Er will endlich in einer Situation aufgehen, völlig im Einklang sein mit seiner Umwelt und seinen Emotionen. Echt sein. Wie Robert De Niro das Zigaretten-Anzünden für den Film probt er also fortan seinen Alltag, mit zunehmendem Aufwand und unterstützt von einer Agentur. Wer einmal Menschen dabei beobachtet hat, wie sie vor Sehenswürdigkeiten oder pittoresker Landschaft versuchen, sich ins rechte Selfie-Bild zu rücken, weiß exakt, was Tom McCarthy meint.

„8 ½ Millionen“ am Münchner Volkstheater: Das Ensemble überzeugt

Regisseur Mathias Spaan und Dramaturg Leon Frisch haben für ihre Adaption am Münchner Volkstheater aus diesem Roman-Brocken, der gewaltige Themen verhandelt, einen sehr smarten und vor allem extrem unterhaltsamen Abend herausgemeißelt. Das Bühnenbild von Anna Armann wirkt mit seiner sparsamen Möblierung und den unheilvoll über der Szenerie schwebenden hellgrauen Steinwolken anfangs spröde und karg. Eine von fahlem Neonlicht beleuchtete Telefonsäule, ein paar Treppen, ein Klavier. Alles wie hingetupft, als grobe Skizze. Die entpuppt sich aber im Verlauf der zwei Stunden als extrem wandlungs- und anspielungsreich – ideal für die vier großartigen Schauspieler des Abends: Jan Meeno Jürgens, Steffen Link, Janek Maudrich und Liv Stapelfeldt wechseln öfter durch die handelnden Personen. Jeder/jede ist mal der Mann ohne Eigenschaften auf der Suche nach Erinnerung und Erkenntnis, jeder mal das manipulierende oder manipulierte Umfeld.

In der Rekonstruktion durch das zunehmend manisch kleinteilige Nachspielen liegt die Dekonstruktion des gesamten Alltags des Ich-Erzählers wie auch seiner Umgebung. Wie in einem Puzzle fügen sich die einzelnen Momentaufnahmen, Wiederholungen und Erzählebenen schließlich zusammen. Spaan lässt sein Quartett dazu passend häufig im Chor sprechen, zu zweit, zu dritt oder alle gemeinsam. Das Ensemble meistert alles virtuos und mit viel Schwung.

