„Stripperstories“: So sexy ist Politik am Münchner Volkstheater

Von: Michael Schleicher

Die Performerinnen und Aktivistinnen des „Berlin Strippers Collective“. © Shauna Summers/Münchner Volkstheater

Das Regiefestival „Radikal jung“ am Münchner Volkstheater ist gestartet. Zum ersten Mal gibt es eine „Late Night“-Reihe. Hier werden Formate außerhalb der traditionellen Gastspiele präsentiert. Sinnlich, sexy, komisch und politisch war der Auftakt mit den „Stripperstories“ des „Berlin Strippers Collective“.

Es stimmt: Manchmal ist weniger mehr. Weniger Klamotten, weniger Bühnenbild, weniger Requisiten – dafür ganz viel Herz, Hirn, Humor. Der vor allem. Am Samstag (25. Juni 2022), dem zweiten Festivaltag, startete die neue „Late Night“-Reihe bei „Radikal jung“ am Münchner Volkstheater. Man wolle das Theater als „kollegiale Disziplin des Nachtlebens“ vorstellen, kündigten die Macher etwas umständlich an. Was bürokratisch klingt, war im ausverkauften Substanz höchst sinnlich, beeindruckend sportlich, stets ästhetisch – und dabei immer saukomisch und hochpolitisch: Im Club an der Ruppertstraße unweit des Volkstheaters gastierten von 22.15 Uhr an Performerinnen und feministische Aktivistinnen des „Berlin Strippers Collective“ mit ihren „Stripperstories“.

Mit „Stripperstories“ war das Volkstheater zu Gast im Substanz

Der heftig gefeierte Abend vereint Striptease und Stand-up-Comedy mit Menschenkunde und Politik. Die fünf Frauen präsentieren diese Melange zu einer großartigen Musikauswahl an der Pole-Dance-Stange und am Mikrofon: Edie Montana, Josi(e) J. FoxXx, Mia Onacid, Frau Dark sowie Vivi Sugar – allesamt freilich vogelwilde Kunstfiguren – zeigen ihr Können und erzählen aus ihrem Berufsalltag. Ihr Anliegen: Klarzumachen, dass Sexwork und Strippen Jobs sind – und sie keine Opfer.

„Stripperstories“ am Volkstheater: „We have decided to take Control over our Bodies.“

Unglaublich schlagfertig, pointenbewusst und mit herrlicher Ironie berichten sie von Kunden und Auftritten, von Popos, Partys, Pannen. Das ist ein großer Spaß – und großer Sport, wenn die Künstlerinnen an die Stange gehen. „We are human, and we are divine“, sagen sie. Wer will widersprechen? Und, noch deutlicher: „We have decided to take Control over our Bodies.“ Am Tag nach dem Abtreibungs-Urteil in den USA die wohl wichtigste Botschaft dieses sinnlich-schrägen Abends.