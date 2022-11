Münsteraner „Tatort: Feierstunde“: eher ein Trauerspiel

So war der 30. Fall von Karl-Friedrich Boerne und Frank Thiel in der ARD

Von Katja Kraft schließen

„Tatort“-Fans lieben das Münsteraner Team wegen dessen Sinn für Klamauk. Der 30. Fall „Feierstunde“ war dann aber eher ein Trauerspiel.

Verzweifelt zu versuchen, witzig zu sein, geht ebenso in die Hose wie ernsthaft zu sein, wenn andere Komödie erwarten. Genau daran scheitert der Münster-„Tatort“ in seiner Jubiläumsfolge „Feierstunde“.

Von den Kritikern wurde dem Ermittlerteam aus Nordrhein-Westfalen immer wieder vorgeworfen, zu albern zu sein. Als wollte Drehbuchautorin Elke Schuch all diesen Nörglern eins entgegensetzen, bedient sie diese Erwartung nicht: Der von Lars Jessen inszenierte Film, der am 25. September 2016 seine Erstausstrahlung feierte, will nicht Klamauk sein, sondern möchte in der 30. Folge die Nähe der Figuren untereinander herausstellen. So muss es Gastgebern gehen, wenn sie einen befreundeten Berufskomiker privat dazu laden, in der heimlichen Hoffnung auf einen Stimmungsbringer - dann aber ein erstaunlich unlustiger Trauerkloß am Buffett steht, der schweigend an seinem Wasser nippt. Erwartete Erkenntnis: Dieser „Tatort“ lebt von den Albernheiten und ist ohne sie zur Langeweile verdammt.

Und nun? Will Karl-Friedrich Boerne ein besserer Mensch werden?

Allein die Figur des Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers): Sie ist so überspitzt angelegt, dass ein Herunterschrauben seiner Blasiertheit und Arroganz nicht glaubwürdig funktioniert. Geschickter Schachzug der Autorin: ihn durch eine Vergiftung fast gänzlich zum Schweigen zu bringen. Doch dadurch, dass der von den Fans geliebte Schlagabtausch zwischen ihm und Frank Thiel (Axel Prahl) dann ausbleibt, ist dieser Krimi weder konsequent ernsthaft noch komisch (Beispiel: die Kollegen, die überlegen, wer von ihnen Boerne zur Strecke bringen soll). Entscheiden sollte man sich schon – und am besten bei komisch bleiben, denn ernsthaft können andere der Reihe besser.

Am Ende zeigt sich Boerne geläutert. Er gelobt, ein besserer Mensch zu werden. Von nun an also keine Spitzen mehr und stattdessen ernsthaftes Arbeiten in der Stadt des Westfälischen Friedens? Aber nein. Wie gut für alle Münster-„Tatort“-Fans, dass die Menschen sich höchst selten ändern. Und so darf man sicher sein, dass man auch in Münster von der Gefühlsduselei zurückfindet zu schlechten Chauvisprüchen, Wortwitz und feiner Ironie.