Eintauchen ins Geheimnis des Sudan im Museum Ägyptischer Kunst

Von: Elena Royer

Teilen

Die verschüttete Königsstadt Naga können Besucherinnen und Besucher hautnah erfahren – inklusive einer Geräuschkulisse zwischen Grillenzirpen und Autostottern. © Astrid Schmidhuber

Abenteuer in der Wüste: Das Museum Ägyptischer Kunst nimmt seine Besucher mit zu Grabungen in die verschüttete Königsstadt Naga.

Das laute Surren des Flugzeugs ebbt langsam ab. Die Passagiere erheben sich aus ihren Sitzen. Wir sind in Khartum gelandet. Leuchtend grüne Lettern über dem Gate heißen uns mit den Worten „Welcome to Sudan“ willkommen. Einzig der fehlende Sand unter den Füßen macht stutzig. Wir sind nämlich gar nicht wirklich in der sudanesischen Wüste, sondern im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in München.

In der multimedialen Sonderausstellung „Naga – Die verschüttete Königsstadt“ nimmt das Museum seine Besucher mit zu Grabungen in die Wüste des Sudan, wo ein Münchner Team seit 2013 forscht (wir berichteten).

Ein Kurztrip in die sudanesische Wüste

„Der Besucher ist Archäologe und Teil des Grabungsteams“, erklärt Museumsdirektor Arnulf Schlüter beim Rundgang durch die Ausstellung. Mit Geräuschen wie dem Zirpen der Grillen in der Wüste oder dem Stottern des Autos, das nicht anspringt, die der Besucher über Kopfhörer hört, soll laut Schlüter ein Gefühl von Eintauchen in diese fremde Welt erzeugt werden. Und wer außer ihm könnte es besser wissen, wie sich das anfühlt, ist er doch seit fast zehn Jahren zweimal im Jahr im Sudan und leitet die Grabungen. Mit Betreten der Ausstellung beginnt der Audioguide zu erzählen. Willkommen in Naga! Der Ort war einst prachtvolle Tempelstadt des antiken Reiches von Meroe, das seine Hochzeit etwa von 300 vor bis 300 nach Christus hatte.

Museumschef Arnulf Schlüter reist seit Längerem zweimal pro Jahr in den Sudan und leitet dort die Grabungen. © Astrid Schmidhuber

Der Grabungsalltag steht im Mittelpunkt

Im Fokus der Ausstellung steht der Grabungsalltag. Unter anderem erfahren die Besucher, welche Ausrüstung für eine Grabungskampagne nötig ist, wie die Archäologen dort leben und mit welchen Methoden geforscht wird. Durch die begehbaren Fotopanoramen werden verschiedene Orte rund um die Ausgrabungsstätte erlebbar. Beim Spazieren durch die Ausgrabungsflächen kann man den Archäologen in der Abenddämmerung über die Schulter schauen, die eine Statue mit dem Streifenlicht-Scanner erfassen. Oder man findet sich mitten in der Restaurierung des Löwentempels wieder.

„Viele der Tempel in Naga sind vom Typus her unterschiedlich“, erklärt Schlüter. So sind in der Hathor-Kapelle zum Beispiel ägyptische und römisch-griechische Elemente vereint. „Man wollte dadurch zeigen, was man alles kannte.“ Ein anderes Panorama eröffnet einen spektakulären Blick über die antike Tempelstadt und die Weite der Steppe. Besucherinnen und Besucher erfahren, welche gefährlichen und ungefährlichen Tiere es in Naga gibt, und können dabei einen präparierten Skorpion, eine Sandrasselotter oder eine Gottesanbeterin betrachten.

Die Besucher steuern die Erzähltexte selbst

Die Fotografien und Tonaufnahmen wurden während der laufenden Grabungsarbeiten angefertigt. „Es sind lockere Texte mit vielen Infos“, so Schlüter. „Das Wissen steht aber nicht primär im Vordergrund, sondern man soll eintauchen in den Alltag dort.“ Der Clou: Neben den Haupttexten, die man in den Fotopanoramen hört, kann man durchs Herantreten an manche Motive zusätzliche Erläuterungen automatisch auslösen.

Derzeit ist unklar, wie es mit den Grabungen weitergeht. Aktuell kämpfen im Sudan Armee und Paramilitärs um die Macht, berichtet Schlüter. „Es wäre zu gefährlich dort.“ Die Arbeiten ruhen gegenwärtig ohnehin nach Abschluss der Frühjahrskampagne. Bis 22. Oktober im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst, Mi.-So. 10-18, Di. bis 20 Uhr.