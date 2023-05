Frühlingserwachen im Münchner Museum Brandhorst: Diese Schau strahlt wie der Sonnenschein!

Von: Katja Kraft

Rosig: Achim Hochdörfer, Chef des Museum Brandhorst, vor Cy Twomblys Pfingstrosen im Vorraum des Rosensaales. © Marcus Schlaf

Das Münchner Museum Brandhorst erzählt virtuos vom Blühen und Vergehen. Die neue Ausstellung „La vie en rose“ ist ein Fest für Fans von Cy Twombly, Gerhard Richter, Andy Warhol und Co.

Man will gar nicht schon wieder mit dem Wetter anfangen. Aber dieser Frühling macht’s uns doch nun wirklich nicht leicht. Wenn man an einem nasskalten Dienstag also noch immer wintergraumausig durch die Pfützen ins Museum Brandhorst stapft, einem kurz vor dem Eingang die viel zu schnelle dicke Karre irgendeines Typen das Wasser aus der Bordsteinrinne auf die Kleidung spritzt, kann man nicht von guter Laune sprechen. Doch dann: geht die Sonne auf. Und das Herz gleich mit. Museumsdirektor Achim Hochdörfer hat hier etwas sehr, sehr Schönes für uns vorbereitet.

„La vie en rose“. Allein der Ausstellungstitel setzt im Kopf ein Assoziationskarussell in Bewegung: Edith Piaf, höchstes Liebesglück. Aber eben auch die mitschwingende Melancholie der Piaf, weil selbst das größte Glück ja mal endet. Viele Künstlerinnen und Künstler haben sich mit diesem Dilemma immer und immer wieder auseinandergesetzt. Und egal, aus welcher Kultur oder welchen Glaubens sie sind und waren: Überaus häufig nutzen und nutzten sie Blumen als Symbol für die Widersprüchlichkeiten des Daseins. Blühen und Vergehen – und dazwischen so viel Leben.

Blumig: Während eines Corona-Lockdowns hat die US-Amerikanerin Amy Sillman etliche Blumen gemalt (li.) © Marcus Schlaf

Achim Hochdörfer, der die neue Schau, die ab 5. Mai 2023 zu sehen ist, kuratiert hat, ist noch in den letzten Vorbereitungen, als man ihn zum Vorabrundgang trifft. Am Leib trägt er den passenden Pulli, bei dessen Anblick man kurz überlegt, ob der jetzt noch cool oder schon kitschig ist. Man entscheidet sich für cool kitschig und freut sich, dass da mit ihm jetzt mal einer dafür sorgt, dass das Blühen in München Fahrt aufnimmt. Wird schließlich höchste Zeit. Obwohl diese Stadt in Wahrheit ganzjährig in voller Blüte steht. Das ist, was man sich beim Rundgang vergegenwärtigt: welch kunterbunter Strauß diese Kunststadt München ist. Denn der überwiegende Teil der Werke, die nun im Obergeschoss des Museum Brandhorst hängen, sind aus der reichen eigenen Sammlung oder einem der anderen Häuser des Bayerischen Staatsgemäldesammlungen.

Und deshalb musste der Museumschef nicht lange darüber nachdenken, wie er und sein Team sich an dem diesjährigen Flower Power Festival beteiligen würden, das in München und im Umland bis Herbst läuft. „Mein erster Gedanke war: Wir haben den Rosensaal, wir sind Teil der Staatsgemäldesammlungen. Machen wir was draus!“

Auch Claude Monets „Seerosen“ (1915) sind in der Ausstellung zu sehen. © Marcus Schlaf

Das haben sie getan. 100 Werke des Malers Cy Twombly (1928-2011) darf Hochdörfers Haus sein Eigen nennen, eins der liebsten Sujets des US-Künstlers: Rosen. Einen Zyklus hat Twombly dazu 2008 geschaffen. Sechs monumentale Bilder hängen im Rosensaal. Und wie sie da mit all ihrer Farb- und Formkraft in den Raum hinein strahlen, wirken sie wie übergroße Scheinwerfer. Mit voller Power leuchten sie die in der Mitte platzierten Stellwände von allen Seiten aus an. Die daran hängenden Werke werfen den Lichtstrahl ihrerseits aufs Schönste zu Twombly zurück. Wie fleißige Bienchen befruchten die Arbeiten einander gegenseitig. Und sehen Fans des US-Amerikaners dessen Rosen in der Auseinandersetzung mit Gerhard Richter, Andy Warhol, Gabriele Münter auf einmal mit anderen Augen.

Kreuz und queer im Garten der Kunstgeschichte hat Hochdörfer gepflückt. Stets orientiert an den Themen, die Twombly in den Monumentalwerken beackert. Anhand bekannter Gedichte von Rilke bis Dickinson verhandelt Twombly Erinnerung und Sehnsucht, Tod und Trauer, Sinnlichkeit und Erotik, Lebensfreude und Erlösung, Freiheit und Einsamkeit. Da hängen dann etwa den dunkelviolett-schwarzen Rosen, von denen eine brutal an einer Seite abgeschnitten wurde, Gerhard Richters „Blumen“ (1994) gegenüber. Die Blütenköpfe gen Boden geknickt. Rote Nelken, Symbol für Hingabe und Liebe. Damit ist’s nun wohl vorbei. Richter soll das Bild in der Zeit gemalt haben, als er sich von Isa Genzken trennte. Und Hochdörfer? Hängt auf die Rückwand desselben Paravents eine Installation von Isa Genzken mit dem klingenden Titel „empire vampire V“ (2003). Es muss ihm eine diebische Freude gewesen sein, dieses personenbezogene Spiel mit Werden und Vergehen.

Pop Art trifft auf Alte Meister: Drei Mal Andy Warhols „Flowers“ und Giuseppe Arcimboldos „Allegorie des Frühlings“ (u. li.). © Marcus Schlaf

Oder Warhol: Der Kurator hätte auch großformatige Arbeiten des Pop-Art-Künstlers aus der umfassenden Brandhorst-Sammlung zur Verfügung gehabt; entschied sich aber bewusst für die knapp 13 mal 13 Zentimeter kleinen „Flowers“ (1965). Da hängen sie nun, in der Landschaft schwebenden Pusteblumen gleich, zwischen Giuseppe Arcimboldos „Allegorie des Frühlings“ (1563) und „Die Heilig Familie“ (ca. 1620/23) von Jan Brueghel d. Ä. und Pieter van Avont. Als hätte Warhol die Blümchen direkt aus den phänomenalen Werken der Alten Meister gezupft – und ihnen mit modernem Dünger zu neuem, wilden Wachstum verholfen. Kurzum: In diese Schau schleppt man sich aus dem Nass hinein – und tänzelt beschwingt wieder hinaus. Wie Regentanz, nur umgekehrt. Bis 22. Oktober 2023 im Museum Brandhorst, Di.-So. 10-18, Do. bis 20 Uhr.