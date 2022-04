Museum Penzberg erinnert an den Maler Joseph Mader: unser Ausflugstipp!

Von: Katja Kraft

Ein Frühwerk: „Die gelben Vögel“ malte Joseph Mader 1933. Dann kam die NS-Zeit – und der Künstler wurde verdrängt. © VG Bild Kunst Bonn 2022

Joseph Mader (1905-1982) gehört zur sogenannten „Verschollenen Generation“ - zu jenen Künstlerinnen und Künstlern also, deren Karriere durch die NS-Zeit zerstört wurde. Höchste Zeit, an ihn und sie alle zu erinnern. Das Museum Penzberg tut es nun mit einer Ausstellung: sehenswert!

Man stelle sich vor: eine drittklassige Picasso-Druckgrafik-Schau, ohne Originale. Und die Bude ist voll. Wie viele fantastische Ausstellungen verpassen all diejenigen, die sich einzig von bekannten Namen locken lassen. Allein das 20. Jahrhundert ist voll von spannenden künstlerischen Positionen. Aber speziell das 20. Jahrhundert ist eben auch geprägt von der Zeit des Nationalsozialismus. Für junge Künstlerinnen und Künstler, geboren um die Jahrhundertwende, war dies nicht nur eine persönliche, auch eine berufliche Katastrophe. Wie für Joseph Mader (1905-1982), dem das Museum Penzberg – Sammlung Campendonk nun eine Schau widmet.

Im ersten eigenen Atelier in München: Joseph Mader um 1930. © Privatbesitz Nachlass Joseph Mader

Der gebürtige Landshuter steht exemplarisch für die „verschollene Generation“. Den Begriff hat Kunsthistoriker Rainer Zimmermann geprägt, als er 1980 erstmals rund 400 Künstlerinnen und Künstler ins Licht der Öffentlichkeit rückte, denen es ergangen war wie Mader. Anfang der Dreißigerjahre stand der am Beginn seiner Karriere. Nach seiner Grafikerausbildung an der Kunstgewerbeschule München und dem Studium der Malerei an den Kölner Werkschulen fasste er Fuß im Kunstbetrieb, hatte erste kleinere Ausstellungen, knüpfte Kontakte zu Museen. Dann kam die Machtübernahme der Nationalsozialisten – und mit einem Mal eine komplette Änderung der Kunstpolitik. Mader und seine Kollegen mussten sich fragen: Passe ich mich an oder distanziere ich mich? Kann ich weiterarbeiten oder wird meine Kunst verfemt?

Museum Penzberg-Sammlung Campendonk geht gern auf Schatzsuche

Das Penzberger Haus bemüht sich gern um Themen, die an den Rändern der Kunstgeschichte schlummern. Darum, eben nicht nur bekannte Namen zu zeigen, sondern auch Vergessenes, an die Seite Verdrängtes (wieder) zu entdecken. Sehr aufschlussreich hat Museumsleiterin Diana Oesterle die Schau mit Angelika Grepmair-Müller, Felix Billeter und Maximilian Mader, dem Enkel des Künstlers, kuratiert. Es ist keine bloße Retrospektive, sondern eine biografische Spurensuche. Über Maders Grafiken und Bilder, vor allem über deren Dialog mit gezeigten Werken von Zeitgenossen und Vorbildern gibt sie Aufschluss über die Zeit, in der Mader sich bewegte und über das, was ihn innerlich bewegte. Davon erzählen auch hunderte Briefe, die sein Sohn in Fleißarbeit transkribiert und digitalisiert hat. Zitate daraus schweben an den Wänden der Räume.

Max Beckmanns Einfluss ist in Joseph Maders Werken wie „Nachtszene“ (1952) nicht zu übersehen. © VG Kunst Bonn 2022

Dass eine der prägendsten Figuren für den Maler Max Beckmann (1884-1950) war, begreift man indes auch ohne die lobenden Worte über Beckmann in Maders Schriftverkehr. Sichtlich fasziniert war er von dessen Art des Bildaufbaus. Dieser starken Verdichtung, dem Ineinanderschieben von Gegenständen, die den Rahmen teilweise sprengen, vom Hineinzoomen ins Geschehen; das übernimmt er in sein Werk.

1934 beteiligt sich Mader an einem Wettbewerb: die Ausmalung der Hofgartenfassaden in München ist ausgeschrieben. Doch Maders Entwurf wird abgelehnt. An seine Frau Cäcilie schreibt er, jetzt sei der Weg der Diktatur auch in der Kunst beschritten. Es bleibe nur, Widerstand zu leisten, indem man an seinen inneren Empfindungen festhält. Der Künstler schlägt sich und seine Familie mit Kirchenausstattungen durch. Oft wissen sie nicht, wie sie den nächsten Tag überstehen sollen. Diese Kompromisslosigkeit in seinem Künstlerdasein imponiert. Auch, vielleicht sogar noch stärker, die Unterstützung seiner Frau, die ihn nie zum Aufgeben drängte.

Die Gruppe ZEN 49 wollte nach der NS-Zeit einen radikalen Wandel

Als der Krieg endet, ist wieder alles anders. Erneut die Frage: Darf man weitermachen wie bisher? Gruppen wie ZEN 49 verneinen dies. Völlig neue Formen müssten gefunden werden. Rein in die Abstraktion, weg von den heroischen Bildern der NS-Zeit. Doch Mader bleibt dem Gegenständlichen treu. Täglich spaziert er durch die Isarauen um Moosburg, wo es die Familie hin verschlagen hat. Im letzten Ausstellungsraum hängen seine Naturbilder. In „Waldtümpel am Abend“ (1972) flirrt es vor spätsommerlicher Harmonie. Das Bild war im Haus der Kunst ausgestellt und wurde sogleich verkauft. Ein letzter, lang ersehnter Erfolg eines zu Unrecht Vergessenen.

Bis 19. Juni im Museum Penzberg, Am Museum 1, Penzberg; Di.-So. 10-17 Uhr. Weitere Infos gibt es hier