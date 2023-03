Netflix, Amazon Prime, Apple und Co.: Hier sehen Sie die Oscar-Gewinnerfilme!

23 Oscars wurden vergeben - und am liebsten möchte man die Gewinner sofort alle sehen. Hier lesen Sie, wo Sie die Filme sehen können. Wer streamt? Die Antwort gibt‘s hier!

Guillermo del Toro hat bei der Entgegennahme seines Oscars für den besten Animationsfilm nicht nur „Mama und Papa“ gedankt. Sondern explizit auch dem Streamingdienst Netflix. Dort läuft sein „Pinocchio“, der wie so viele Filme äußerst kurz im Kino zu sehen war. Bedauerlich. Aber das muss man Netflix lassen: Sie produzieren fantastische Werke. Auch Edward Berger bedankte sich bei dem US-Unternehmen. Sein „Im Westen nichts Neues“ ist bei Netflix abrufbar. Am 24. März 2023 erscheint er auf DVD und Blu-ray. Kartiki Gonsalve ist ebenfalls voll des Lobes für den Streamingdienst, ihr Dokumentarfilm „Der Elefantenflüsterer“ ist dort verfügbar. Auch Oscar-Abräumer „Everything everywhere all at once“ kann man bequem vom Sofa aus anschauen (Amazon Prime Video, Apple+), viel stärker wirkt dieser bildgewaltige Trip durchs Multiversum aber auf der Leinwand. Cineasten-Glück, dass ihn mehrere Münchner Kinos wieder im Programm haben: City, Monopol, Neues Rottmann und Museum Lichtspiele.

„Im Westen nichts Neues“ und Co.: Hier sehen Sie die Gewinner!

Beim Dok.Fest München feierte 2022 die bemerkenswerte Dokumentation „Nawalny“ Deutschlandpremiere. Sie ist inzwischen auf DVD erschienen (DCM) und abrufbar bei RTL+, Amazon Prime Video sowie Apple TV. Wer sehen möchte, wie man durch Make-up-Kunst einen schlanken zu einem fettleibigen Menschen werden lässt, der schaue nicht „Elvis“ (obwohl der trotz mieser Maske von Tom Hanks schon auch sehenswert ist, auf Apple TV und Amazon Prime Video), sondern „The Whale“. Die Oscar-prämierten Maskenbildner haben ganze Arbeit geleistet, Brendan Fraser in einen 270-Kilo-Mann zu verwandeln. Am 27. April 2023 startet „The Whale“ in den deutschen Kinos. Ordentlich was zu sehen gibt’s auch in „Black Panther: Wakanda forever“. Möglich ist das via DVD und Blu-ray (Disney) sowie auf Disney+, Apple TV und Amazon Prime Video.

Alle 23 Oscars wurden heuer wieder live vergeben. So auch der für den besten Animations-Kurzfilm: „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ zeigt Apple TV. „Avatar: The Way of Water“ kann man weiterhin im Kino sehen – in München in Cinemaxx, Mathäser und Royal Filmpalast. Auch Tom Cruise war es wichtig, dass sein „Top Gun: Maverick“ erst startet, wenn die Lichtspielhäuser wieder ohne Einschränkungen geöffnet sind. Er wurde dafür von vielen als „Retter des Kinos“ gefeiert. Der Film ist zwar eine eher schwülstige Rettung des US-Patriotismus, wer’s dennoch schauen mag: Es gibt ihn auf DVD (Paramount) und bei Amazon Prime Video sowie Apple TV. Sarah Polleys „Die Aussprache“ kann man im Monopol in München ansehen. Für gute Laune bei der Oscar-Gala sorgten die Tänzer aus „RRR“. Wer mehr davon will: Am 25. März 2023 startet „RRR“. Und läuft schon jetzt wo? Na klar, bei Netflix...