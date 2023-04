Netflix-Serie „Beef“: schräg, schrill, sehenswert!

Von: Katja Kraft

Bis einer weint: Amy (Ali Wong) und Danny (Steven Yeun) in der vogelwilden Netflix-Serie „Beef“. © Netflix

Bei den Oscars hat die US-Filmproduktionsfirma A24 mit „Everything everywhere all at once“ abgeräumt. Nun zeigt Netflix die von A24 produzierte, abgedrehte Serie „Beef“. Unser Serien-Tipp.

Hot-Dog-Finger gibt’s für 36 US-Dollar. Die wabbelnden Kunststoffhände bietet die Produktionsfirma A24 in ihrem Onlineshop an. Man kann sie sich überziehen und dann fröhlich damit herumwirbeln wie Michelle Yeoh in „Everything everywhere all at once“, dem bisher erfolgreichsten Film aus dem A24-Portfolio. In der Rolle einer Waschsalon-Betreiberin wird Yeoh darin von einer Welt in die nächste katapultiert, ein völlig überdrehter Trip durchs Multiversum ist dieser Film von Daniel Kwan und Daniel Scheinert. Und während hierzulande nach der Oscar-Verleihung alle nur noch über den deutschen Gewinner „Im Westen nichts Neues“ sprachen, fragte sich der Rest der Welt: Wie hat „Everything everywhere all at once“, diese abgefahrene Wundertüte von Film, es geschafft, in Hollywood derart abzuräumen? Für 18 Preise waren von A24 produzierte Werke nominiert, sämtlich mit vergleichsweise kleinem Budget gedreht. Neun Mal gewann A24 am Ende, allein „Everything everywhere all at once“ holte sieben Oscars.

Kult: Michelle Yeoh mit Hot-Dog-Fingern im diesjährigen Oscar-Abräumer „Everything everywhere all at once“. © A24

Und warum? Weil David Fenkel, John Hodges und Daniel Katz, die die US-Filmproduktionsgesellschaft vor zehn Jahren gegründet haben, wissen, wie man heutzutage Leute in die Lichtspielhäuser zieht. Da reichen keine Plakate und Promi-Premieren mit Schnittchen mehr. Damit sich die Streamingdienst-verwöhnten Zuschauer heraus aus ihrem Heimkino ins Kino um die Ecke bequemen, möchten sie schon ein bisserl mehr geboten bekommen. Kino als Erlebnis. Und: Kino als Möglichkeit, Teil einer Gemeinschaft zu werden. Um den schrägen Film „Swiss Army Man“ mit Daniel Radcliffe als pupsender Leiche zu bewerben, verschickte A24 Flaschenpost-Botschaften mit Grüßen dieses Leichnams, der im Film Manny heißt. Sogar Pizzen orderten sie in Mannys Namen an die Adressen der Fans. Und was taten die? Klar, Fotos davon im Internet teilen. Die Menschen selbst zu laufenden Litfaßsäulen machen, günstigere Werbung gibt’s nicht. Und so tragen immer mehr hippe Cineasten Shirts (40 Dollar), Socken (12 Euro) oder Hoodies (80 Euro) mit A24-Logo. Um zu zeigen, Teil dieser Independent-Szene zu sein, die in Wahrheit mit jedem weiteren kommerziellen Erfolg ein Stück ihrer Unabhängigkeit verliert. So läuft das kapitalistische Spiel.

Die Netflix-Serie „Beef“ ist rabenschwarz - und sehr unterhaltsam

Aber das Schöne ist: Ungewöhnlich sind die Stoffe, die sie sich vornehmen, noch immer. Nun läuft auf Netflix der neueste A24-Streich: die zehnteilige Serie „Beef“. Die beginnt mit einem aus dem Ruder laufenden Streit zwischen dem vom Pech verfolgten Handwerker Danny (Steven Yeun) und der gestressten Unternehmerin Amy (Ali Wong) – und steigert sich Folge für Folge zu einer immer krasseren Fehde. Eine sehr unterhaltsame, schwarzhumorige Abrechnung mit unserer Work-Life-Balance-predigenden Gesellschaft, in der jeder, dem das Dauergrinsen mal vergeht, so tolle Tipps bekommt wie: „Vielleicht solltest du dein Dankbarkeitstagebuch wieder führen.“ Immer schön weiterlächeln. Großes Kino. Passende Werbeartikel zu „Beef“ findet man bisher noch nicht im regulären Shop. Aber: Für fünf Dollar monatlich kann man Mitglied von „AAA24“ werden – und so als erstes Zugriff auf limitiertes Merchandise bekommen. Ganz schön clever, diese Filmleute. „Beef“: Die zehn Folgen sind jetzt bei Netflix verfügbar.