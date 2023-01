ZDF-Reportage über Pflegekräfte: Atemlos durch jede Schicht

Von: Astrid Kistner

Traumberuf Pflegekraft: Die 31-jährige Vanessa liebt ihren Job, auch wenn sie das tägliche Arbeitspensum an die Grenzen der Belastbarkeit führt. © ZDF/Christl Pullmann

Wenig Geld, noch weniger Anerkennung - in Deutschland fehlen 50 000 Pflegekräfte. Warum der Beruf trotz Dauerstress für manche ein Traumjob ist, zeigt die ZDF-Reportage in der Reihe „37 Grad“.

Vanessa hat ihren Traumberuf gefunden: Pflegefachkraft. Dafür hat die 31-Jährige sogar ihr Medienstudium geschmissen. Doch obwohl sie liebt, was sie tut, gerät sie tagtäglich an ihre Grenzen. Im Städtischen Klinikum in Braunschweig hetzt sie „Atemlos durch jede Schicht“. Die gleichnamige ZDF-Reportage aus der Reihe „37 Grad“ ist aber keine Doku, die einmal mehr den Pflegenotstand anprangert, sondern am Dienstag, den 24. Januar, um 22.15 Uhr Menschen begleitet, die ihren Idealismus trotz Dauerstress und psychischer Belastung nicht verloren haben.

Und das ist vielleicht die größte Leistung: Freundlich, offen und engagiert zu bleiben, auch wenn die Anerkennung für den Job oftmals fehlt. „Ich bin total motiviert in die Ausbildung gestartet“, erinnert sich Vanessa im Film. „Und war dann ziemlich enttäuscht, dass mir gefühlt jede Person, die mir begegnet ist, von diesem Job abgeraten hat.“

Mehr als 50 000 Pflegekräfte fehlen momentan in Deutschland, 2030 werden es über 60 000 sein. Um die Arbeitsbedingungen und das Ansehen für ihren Berufsstand zu verbessern, hat Vanessa einen Instagram-Account eingerichet. „Wir wollen anerkannt werden, statt bemitleidet“, sagt sie.

Auch Kinderintensivpfleger Michael Wappler vom Deutschen Herzzentrum in Berlin ist fest entschlossen, motivierte Mitarbeiter in seinem Job zu halten. Er hat ein Einarbeitungsmodell konzipiert, das auf neue Kolleginnen und Kollegen individuell eingeht. Und der Erfolg gibt ihm Recht: In seiner Abteilung liegt die Abbruchquote auf unter vier Prozent. „Unser Beruf ist enorm fordernd“, erklärt er in der ZDF-Doku. Eine Acht-Stunden-Schicht durchzuarbeiten, oft ohne sich auch nur einmal richtig hinsetzen zu können, gehört dazu. Und dann noch die emotionale Belastung: „Wir betreuen ja nicht nur Babys mit Herzfehlern, sondern fangen auch die Eltern auf, die permanent um das Leben ihres Kindes bangen.“

Michael Wappler tut viel dafür, um dieser Herausforderung auch nach 23 Jahren im Job tagtäglich gewachsen zu sein. Er macht Sport und hält sich fit, sucht immer wieder den Austausch mit Kollegen und das Gefühl, positiv gefordert zu sein. Seine Energie sei ansteckend, sagt Kollegin Mandy, die ihre letzten Einarbeitungstage hat. Das Schöne an ihrem Beruf? „Wenn ich nach Hause gehe, habe ich immer das Gefühl, etwas wirklich Gutes getan zu haben.“