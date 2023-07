Schnappschüsse von der Wahnsinnsfahrt der Beatles

Von: Johannes Löhr

Selbstporträt in einem Pariser Spiegel: Der „Gelegenheitsfotograf“ Paul McCartney. © 1963-1964 Paul McCartney

Er hatte zufällig eine Kamera dabei: Paul McCartney hat die Beatlemania 1964 fotografiert – vier Freunde im Auge des Sturms. Jetzt hat er die Fotos genauso zufällig wiedergefunden - und ein Buch über die Freundschaft daraus gemacht.

George Harrison ist auf dem Rücksitz des Wagens eingepennt, der die Beatles durch London transportiert, er wirkt wie das Kind, das er fast noch ist. John Lennon nestelt daneben an seiner Unterlippe und blickt versonnen durch seine dicke Hornbrille. Einige Wochen später prustet er glücklich in einem Swimmingpool in Miami. Ringo Starr sitzt derweil in Badehose am Schlagzeug. So hat die Beatles noch keiner gesehen. „Ich liebe die Vertrautheit in diesen Bildern“, sagt Paul McCartney. „Solche Fotos konnte nur einer von uns aufnehmen.“ Und zwar er selbst.

Drink gefällig? George Harrison bekommt am Pool in Miami eine gesunde Farbe und ein Glas gereicht. © 1963 – 1964, Paul McCartney

McCartney nahm die Fotos mit einer Pentax-Kamera auf - und vergaß sie

McCartney hat sie Ende 1963, Anfang 1964 geschossen. Im Alter von 80 Jahren hat der Ex-Beatle sie nun aus seinem Privatarchiv gefischt und für ein Buch mit dem Titel „Augen des Sturms“ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Titel passt. Denn diese 275 mit einer 35mm-Pentax-Kamera aufgenommenen Bilder – die meisten in Schwarz-Weiß, wenige farbig – zeigen, wie die Hysterie um die Band in nur drei Monaten irrsinnig Fahrt aufnahm. Vom Moment, wenn die Waggons auf den höchsten Punkt der Achterbahn rattern – schon sehr aufregend, aber du genießt den tollen Ausblick –, und die Höllenmaschine plötzlich lossaust, die Welt Kopf steht, die Fliehkräfte dich vom Hocker hauen. An dieser sehr kurzen Spanne zwischen moderatem Erfolg und weltweitem Wahnsinn lässt Paul McCartney uns teilhaben.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit: John Lennon posiert in Paris für Paul McCartney, nicht für die Presse. © 1963 – 1964, Paul McCartney

Die vielen Presse-Kollegen fragte der Beatle und Gelegenheitsfotograf ab und zu um Hilfe

Die Fotos habe er durch Zufall wiederentdeckt, berichtet er, und er sei von der guten Qualität überrascht gewesen. Sie stammen aus sechs Städten, die die Beatles während dieser ereignisreichen Zeit bereisten: Liverpool, London, Paris, New York, Washington D.C. und Miami. Sie seien „fast so etwas wie Familienschnappschüsse“, sagt Sir Paul. Es sind Bilder von anderen Musikern dabei, von Roadies, Manager Brian Epstein und Produzent George Martin, von bald verflossenen Gattinnen und Geliebten wie Cynthia und Jane. Auch von Fans und anderen, professionellen Pressefotografen. Die habe er ab und zu um praktische Tipps gebeten, erinnert sich McCartney.

Das hältst Du im Kopf nicht aus: Ringo Starr albert in London hinterm Schlagzeug. © 1963 – 1964, Paul McCartney

Ende 1963 ist der Bohei um die Pilzköpfe noch ein britisches Phänomen – nachvollziehbar auf den Fotos aus Paris. „Da warteten noch mehr Journalisten als Fans am Flughafen“, schreibt McCartney. Das ändert sich mit der Reise in die USA. Die jungen Burschen, die zuvor noch so etwas wie ein Privatleben gehabt hatten, gehören plötzlich der ganzen Welt. Die USA haben ein wenig Aufmunterung bitter nötig. Am 22. November 1963, dem Tag, an dem mit „With the Beatles“ das zweite Album der Band in die englischen Läden kommt, wird Präsident John F. Kennedy erschossen. Die freche Musik und die Unbekümmertheit der Band scheinen eine Lücke zu füllen. Und sie trägt doch schon den Kern kultureller Befreiung in sich, die sich in den Sechzigern Bahn brechen wird. Die Beatles, konstatiert die „New York Times“ ganz richtig, seien „das Sprachrohr der neuen, lauten Anti-Establishment-Generation. Im Vergleich wirkt Elvis Presley wie ein zurückhaltender edwardianischer Tenor.“

73 Millionen Menschen sehen die Beatles im Februar 1964 im US-Fernsehen - von da an brechen alle Dämme

Mit dem Auftritt am 9. Februar in der „Ed Sullivan Show“ brechen die Dämme. „Offenbar sahen sowieso fast alle Amerikaner die Show“, schreibt McCartney, „aber an diesem Abend schalteten wohl noch mehr Leute ein als sonst: 73 Millionen Menschen, sehr viel mehr als die gesamte Bevölkerung Großbritanniens.“ Die Fotos zeigen nun auch erste Verfolgungsjagden von Fans, die bald darauf im Film „A hard Day’s Night“ persifliert werden.

Verfolgungsjagd in den Häuserschluchten New Yorks, von Paul McCartney aus dem Heckfenster fotografiert. © 1963 – 1964, Paul McCartney

Die Fotografien sind in London im Museum zu sehen

Hinsichtlich seines fotografischen Talents äußert sich Paul McCartney bescheiden. Er sei Gelegenheitsfotograf. „Ich denke, die Bilder haben vor allem historischen Wert.“ Den haben sie in der Tat. Auch deshalb werden sie in einer Ausstellung mit dem Titel „1963-64: Eyes of the Storm“ in der National Portrait Gallery in London gezeigt. „Wenn man der Welt 1964 eine Kamera entgegenhielt, welchen Wahnsinn fing man damit ein, welche Schönheit, welche Freude, welchen Aufruhr?“, fragt Harvard-Historikerin Jill Lepore im lesenswerten Essay, der das Buch einleitet.

Ganz besonders verewigen diese Bilder aber die verschworene Gemeinschaft von Freunden, die die Beatles damals noch waren. „Ich liebe und vermisse sie beide“, schreibt McCartney unter Porträts von John Lennon und George Harrison. Darum sei es ihm mit dem Buch gegangen, betont der 80-Jährige: „Die Kraft und die Liebe zu sehen, das Staunen über das, was wir erlebt haben, das diese Fotos einfangen.“

Das Buch: Paul McCartney: „1964 – Augen des Sturms“. C.H. Beck, München, 335 Seiten; 49,90 Euro.