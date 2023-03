New Museum feiert kenianisch-amerikanische Künstlerin

Das New Museum feiert die kenianisch-amerikanische Künstlerin Wangechi Mutu mit einer großen Ausstellung. © Christina Horsten/dpa

Erst übernahm Wangechi Mutu die Fassade des Metropolitan Museums, jetzt feiert das New Museum die kenianisch-amerikanische Künstlerin mit einer großen Ausstellung.

New York - Mehr als 100 Werke der 1972 in Nairobi geborenen Künstlerin, darunter Skulpturen, Gemälde und Videos, sollen bis zum 4. Juni in der Schau „Wangechi Mutu: Intertwined“ zu sehen sein, teilte das Museum für moderne Kunst im Süden Manhattans mit.

2019 hatte Mutu die Fassade des berühmten Metropolitan Museums am Central Park mit vier verschiedenen, von Bräuchen afrikanischer Frauen inspirierten Bronze-Skulpturen verziert. Die Nischen für die Skulpturen waren zwar schon beim Bau des Museums für Skulpturen freigelassen worden - Mutu war rund 120 Jahre später aber die erste Künstlerin, die sie füllen durfte. dpa