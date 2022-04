Nikolaus Habjan über seinen Georg-Kreisler-Abend: Sinnkrise einer Soubrette

Von: Markus Thiel

„Dass Lady Bug eine Puppe ist, passt nicht zu ihrem Ego“: Nikolaus Habjan und seine Hauptdarstellerin in „Alles nicht wahr“. © Werner Kmetitsch/Photowerk.at

Seine Klappmaulpuppen sind auf satirische bis monströse Weise wahrhaftig. Und gern machen sich die Geschöpfe von Nikolaus Habjan auch sehr selbstständig – wie man in „Alles nicht wahr“ erleben kann. Ein Programm mit Liedern von Georg Kreisler, das demnächst am Gärtnerplatz gastiert. Mit dabei ist die Musikbanda Franui. Habjan, der 1987 in Graz geboren wurde, hat Musiktheater-Regie studiert, ist als Kunstpfeifer unterwegs und inszenierte schon mehrere Opern, darunter Webers „Oberon“ für die Bayerische Staatsoper.

Sie sagten einmal, Sie seien mit Kreisler aufgewachsen. Wie wird man denn als Kind mit solchen Liedern konfrontiert?

Meine Eltern sind mit meiner Schwester und mir oft im Auto nach Griechenland gefahren. Dabei haben wir Kassetten gehört – auch mit Liedern von Kreisler. In der Schule mussten wir einmal unser Lieblingslied vorsingen. Da habe ich „Tauben vergiften im Park“ genommen. Die Lehrerin hat das nicht so toll gefunden. Meine Eltern wurden zu ihr zitiert. Und sie sagte zu ihnen: „Ihr Sohn hat das musikalische Verlangen geäußert, Tiere zu quälen.“

Und diese Kreisler-Liebe ist geblieben.

Genau. Ich finde seine Lieder so unheimlich prophetisch. Manche wirken, als ob sie sich auf den Ukraine-Krieg, Corona oder den Klimawandel beziehen. In „Wien ohne Wiener“ gibt es die Textzeile: „Vielleicht gibt’s wo a fesche Angina, die ein Wohltäter hinexportiert, wie schön wäre Wien ohne Wiener“.

Es gibt einige, die Kreislers Lieder gesungen oder adaptiert haben. Wie schwer ist es, sich freizumachen von seinem Gesangsstil, seinem Sound?

Ich wollte unbedingt, dass es in unserem Programm nach Kreisler klingt. Ich wollte ihn aber nie nachmachen. Das kann man nicht, dazu ist er zu genial. Das Schwierigste ist, diese typische Mischung aus Sprechen und Singen zu erwischen. Kreisler war auch berühmt dafür, wie er Pointen setzte, mit diesem fiesen Grinsen. Weil bei uns eine Puppe dabei ist, läuft es sowieso anders. Man hört also ein Kreisler-Lied, aber nicht seine Stimme.

Immer heißt es, dieses Schwarzhumorige Kreislers sei typisch Österreich. Inwieweit ist das auch Klischee?

Dieser Humor ist vor allem in Wien verbreitet. Besonders die Lust am Tod. An schönen Tagen gehen die Leute gerne am Zentralfriedhof spazieren. Kreislers Pointen tun auch wahnsinnig weh, gerade weil sie zu einer unglaublich lustigen Musik passieren. Bei „Tauben vergiften im Park“ geht es eigentlich um die Tötung von Schädlingen, also um Völkermord.

In Ihrem Kreisler-Programm gibt es eine alternde Soubrette. Ist das die einzige Puppe?

Es handelt sich um Lady Bug, die von sich behauptet, sie sei eine große Soubrette. Seit 17 Jahren tourt sie mit einem Kreisler-Liederabend. Und während unseres Programms kommt sie drauf, dass sie eine Puppe ist. Deswegen heißt der Abend auch „Alles nicht wahr“. Es kommt zu einer schweren Sinnkrise, der Liederabend zerbröckelt immer mehr. Und es kommt zur großen Konfrontation mit mir: Dass Lady Bug eine Puppe ist, passt nicht zu ihrem Ego.

Sehr real also. Diven finden doch aus ihrer Künstler- und Kunstexistenz gar nicht mehr raus.

Und das nicht nur in der Oper, denken Sie an Michael Jackson. Hier hatte die Kunstfigur den Menschen quasi übernommen. Das ist mehr als problematisch. Lady Gaga dürfte auch keinen normalen Alltag mehr haben. Es ist schon wichtig, dass man als Künstler einen Trennstrich zieht. Ich hab’s da leicht als Puppenspieler. Ich nehme die Puppe von der Hand runter, und es ist gut.

Ihr Vorteil: Puppen dürfen noch mehr als Menschen riskieren.

Klar, die Toleranz Puppen gegenüber ist größer. Lady Bug zum Beispiel ist ein unglaublich unfreundlicher Charakter. Sie ist gemein zum Publikum, wenn ihr zum Beispiel ein Schal nicht passt. Wobei ich sagen muss: Ich mag das Publikum wahnsinnig gern. Wenn man schon dieses seltsame Bedürfnis hat, sich auf die Bühne zu stellen, will man die Leute ja unterhalten – auch mit der schlimmsten Thematik. Ich sag’s ganz offen: Ich bin eine Rampensau.

Also waren Sie früher Klassensprecher.

Stellvertreter. In der Schule war ich anfangs eher der schrullige Außenseiter.

Wehrt sich das Publikum auch? Sie haben mit Ihren Puppen das Eröffnungsprogramm der Bregenzer Festspiele moderiert und dabei den damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz hochgenommen.

Er hat nicht geklatscht, war irrsinnig sauer und hat sich zweimal ganz heftig beschwert. Er hat wohl gar keinen Humor. Auf der einen Seite fand ich das unglaublich lächerlich, weil diese Witze nicht so schlimm waren. Kein Angriff, im Grunde nur eine Spitze. Und in Anbetracht der ihn belastenden Chats muss man andererseits sagen: Wenn man in ein solches Fahrwasser gerät, sollte man damit rechnen, dass man in der Öffentlichkeit satirisch darauf angesprochen wird. Politiker müssen das aushalten – so wie ich schlechte Kritiken.

Sie inszenieren immer mehr fürs Musiktheater. Bedeutet das: Erst hat sich die Oper bei den Schauspielregisseuren bedient, dann beim Kino, jetzt kommen die Puppen?

Das kann sein. Ich glaube, dass man sich in der Oper gerade in eine Sackgasse manövriert. Mir geht das Lustvolle am Theater immer mehr ab. Und es wird im Theater zunehmend darüber diskutiert, was man nicht mehr machen darf, anstatt einfach etwas zu riskieren. Das Theater muss ein freier Raum bleiben. Das Problem ist auch, dass man immer mehr Realität auf die Bühne bringt. Dabei ist das Theater eine verarbeitende Realität. Wahrhaftigkeit muss das Ziel sein, nicht Realität. Dafür sind Puppen perfekt. Ich verwende sie ja nicht immer in der Oper, meine „Tosca“ in Dortmund kam ohne aus. Ein Stück wie dieses ist rundum perfekt, da braucht’s keine Hilfe. Außerdem will ich nicht nur der Puppen-Habjan sein.

Das Gespräch führte Markus Thiel.

