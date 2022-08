Nur ein Schatten seiner selbst: Daniel Barenboims Opernkonzert bei den Salzburger Festspielen

Von: Markus Thiel

Schlussapplaus im Großen Salzburger Festspielhaus.

Im Grunde hätte dieses Konzert nie stattfinden dürfen: Daniel Barenboim und sein konzertanter Opernabend im Großen Festspielhaus.

Die schlechte Nachricht ist: Daniel Barenboim hat sich noch immer nicht erholt, im Gegenteil. Seit dem vergangenen Frühjahr leidet der 79-Jährige nach Angaben seines Umfelds an einer entzündlichen Gefäßerkrankung. Terminabsagen, Klinik-Aufenthalt – eigentlich wollte er sich diesen Sommer ins Musikleben zurückkämpfen. Und eigentlich war dieser Abend bei den Salzburger Festspielen als Gegenüberstellung zweier Liebesszenen geplant. Die zweiten Aufzüge aus „Samson et Dalila“ von Saint-Saëns und aus Wagners „Parsifal“ konzertant, ein Gala-Abend der scheiternden Opernbeziehungen hätte das werden sollen.

Schon die Generalprobe musste, wie unterm Mönchsberg erzählt wird, abgesagt werden. Barenboim, sitzend dirigierend, mit wächsernem Gesicht und ein Schatten seiner selbst, ließ vieles im Großen Festspielhaus einfach laufen. Bei Saint-Saëns wurde das meiste nur verbucht, wie in einer Lese-Probe. Im „Parsifal“ war zeitweise zu spüren, dass er sich in seiner Welt bewegte. Umso stärker die Rolle des Konzertmeisters der Wiener Philharmoniker, das Orchester musste sich in den zweieinhalb Stunden wie auf Autopilot bewegen. Im Grunde hätte dieses Konzert nie stattfinden dürfen: Barenboim mag für sich entschieden haben, auf die Bühne zu gehen - doch es dreht sich bei alledem auch um die Verantwortung den Mitstreitern gegenüber.

Elina Garanča als Dalila und Kundry fing die Situation noch am souveränsten ab und führte vor, dass sie sich auf dem Zenit-Plateau ihrer Karriere bewegt. Michael Volle (Oberpriester/Klingsor) verströmte Unerschütterlichkeit, fand sogar zu textprägnanter Gestaltung. Brandon Jovanovich (Samson/Parsifal) hätte oft Hilfe vom Dirigenten gebraucht – was angesichts der vertrackten Partituren normal wäre. Er bekam sie kaum. Weitere Beschreibungen verbitten sich aus Respekt vor der Lebensleistung Barenboims. Im Oktober soll er an seiner Berliner Staatsoper eine Neuinszenierung von Wagners „Ring“ leiten. Nach dem Salzburger Abend steht dahinter ein dickes Fragezeichen.