Offener Brief gegen die Kündigung von Buchheim-Chef Daniel J. Schreiber: „Nicht nachvollziehbar!“

Von: Katja Kraft

Die Idylle trügt: Im herrlich am Starnberger See gelegenen Buchheim Museum wird emotional über die Entlassung des Chefs Daniel J. Schreiber diskutiert. © Archiv

Nach der fristlosen Kündigung des Buchheim-Museumschefs Daniel J. Schreiber fordern prominente Förderer des Hauses: Nehmt die Entlassung zurück! Ein offener Brief.

Wie heißt’s in der Verfilmung von Lothar-Günther Buchheims Roman „Das Boot“? „Gute Leute muss man eben haben: Gute Leute!“ Im gleichnamigen Buchheim Museum in Bernried am Starnberger See haben sie das über lange Zeit wörtlich genommen: Zehn Jahre lang hat Daniel J. Schreiber das Haus sehr erfolgreich geführt.

Am 11. August 2023 folgte dann die fristlose Kündigung. Für alle, die das Museum gern besuchen und dabei erleben, welch gelungene und publikumsstarke Ausstellungen hier von Schreiber initiiert werden, aus heiterem Himmel. „Das Verhalten, insbesondere die Ungleichbehandlung von Mitarbeitern aus persönlichen Gründen, war pflichtwidrig und hatte zu einer erheblichen Störung des Betriebsfriedens geführt. Das konnten wir im Interesse aller Mitarbeiter nicht hinnehmen“, rechtfertigte Walter Schön, Vorstandsvorsitzender der Buchheim Stiftung, vergangene Woche die plötzliche – fristlose – Entlassung des Museumschefs.

Erfolgreicher Buchheim-Museumschef, der gehen musste: Daniel J. Schreiber. © ralf ruder

Seither erreichen auch unsere Redaktion viele Anrufe und Briefe von Weggefährten des Geschassten. Der Tenor: Es treffe den Falschen. Eine ehemalige Assistentin Schreibers etwa formulierte in einem Leserbrief: „Herrn Daniel J. Schreiber lernte ich als engagierten und kollegialen Chef kennen. Der Umgang war wertschätzend. Es war eine wunderbare Zeit im Museum der Phantasie.“

Wie sehr die Kündigung die Menschen umtreibt, zeigt ein offener Brief, der unserer Zeitung vorliegt. Bedeutende Förderer des Buchheim Museums haben sich für das Schreiben zusammengetan und stehen stellvertretend für eine Vielzahl von Freundes- und Förderkreismitgliedern, die sich alle dasselbe wünschen: dass Daniel J. Schreiber als Museumschef bleiben darf. „In unseren Augen hat sich Herr Daniel J. Schreiber in einzigartiger Weise um das Museum verdient gemacht und steht für seine weitere erfolgreiche Zukunft“, betonen die 20 Unterzeichner. Darunter etwa der Vorstand des Freundeskreises, Klaus Steffens; Joseph Hierling, der seine bedeutende Sammlung Hierling während Schreibers Ägide an das Museum gestiftet hatte; Nikolaus Buchheim, Neffe des Museumsgründers, Andrea Jochner-Weiß, Landrätin des Kreises Weilheim-Schongau; Bernrieds erster Bürgermeister Georg Malterer oder Robert Zucker, Geschäftsführer der Klinik Höhenried.

„Mit Bestürzung“ haben die namhaften Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des offenen Briefes an den Buchheim-Stiftungsvorsitzenden von der Kündigung des langjährigen Museums-Chefs Daniel J. Schreiber erfahren. © kjk

Sie unterstreichen in ihrem Brief, dass sie auch die Hintergründe der Kündigung nicht nachvollziehen können. Die ja „trotz der gebotenen Vertraulichkeit inzwischen in aller Munde“ seien. Tatsächlich hat es der Stiftungsvorsitz so nie öffentlich benannt, doch im Museumsumfeld wird gemunkelt, der genaue Grund für die Kündigung sei, dass Schreiber die Pressereferentin Claudia Lamas Cornejo anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber vorgezogen habe. Auch sie war wie berichtet Anfang August fristlos entlassen worden.

Daniel J. Schreiber möchte weiter im Buchheim Museum arbeiten

Im Grunde fordern die Unterzeichner, derlei persönliche Zerwürfnisse aufzuklären und wieder zueinander zu finden. Sie bitten den Vorsitzenden der Buchheim Stiftung, Walter Schön, „unserem Museum einen immensen Schaden zu ersparen und Ihre Kündigung zurückzunehmen“. Auch der Entlassene selbst bemühte sich in einer öffentlichen Stellungnahme vergangene Woche darum, gemeinsam mit dem Stiftungsvorsitz eine Lösung zu finden. „Wir“ – das heißt Schreiber und die ebenfalls gekündigte Cornejo – „sind traurig, dass wir unsere geliebte Arbeit derzeit nicht fortsetzen können und wir hoffen auf eine baldige Aufklärung der Situation“. Sie wünschen sich ein Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses. Mit diesem Wunsch sind sie nicht allein.