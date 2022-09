Oksana Lyniv: „Frieden kommt nicht von allein“

Von: Markus Thiel

Oksana Lyniv bei der Probe mit den Münchner Philharmonikern. © Uli Neumann-Cosel

„Nur“ Dirigentin ist sie längst nicht mehr. Die Ukrainerin Oksana Lyniv wird zugleich wahrgenommen als eine der prominentesten Botschafterinnen ihrer Heimat. Ehre und Last bedeutet dies für die 44-Jährige. Am Freitag und am Samstag ist die Generalmusikdirektorin der Oper von Bologna zu Gast bei den Münchner Philharmonikern.

Ihr Programm bei den Philharmonikern spannt sich zwischen Regers „An die Hoffnung“ und Gubaidulinas „Der Zorn Gottes“. In welche Richtung tendiert gerade Ihre Stimmung?

…und dazu kommen noch Ausschnitte aus Wagners „Parsifal“, der ja das Thema Mitleid behandelt! Ich fühle mich wie mitten in einer Oper, die aus verschiedenen Kompositionen besteht, aber eigentlich eine einzige Erzählung ist. Das Programm wurde vor zwei Jahren konzipiert. Aber man empfindet es so relevant und aktuell – da stehen mir die Haare zu Berge. Angesichts der Weltlage fühle ich mich wie in einem großen Regiebuch, das uns Prüfungen auferlegt, die wir bestehen müssen. Irgendjemand, der dieses Buch geschrieben hat, kennt den Ausgang.

Sie haben den „Zorn Gottes“ vor fast zwei Jahren in Wien sogar uraufgeführt.

Ja, auch wenn das zunächst gar nicht geplant war. Eigentlich sollte dies Christian Thielemann bei den Salzburger Osterfestspielen tun. Aber diese mussten damals wegen Corona abgesagt werden. Ich habe Sofia Gubaidulina in einem Hamburger Vorort besucht und konnte mit ihr alles besprechen. Sie hat mir sogar eine Widmung in die Partitur geschrieben. Das Stück basiert auf einer Zahlensymbolik, die dem Zuhörer verborgen bleiben soll. Gubaidulina musste erst dieses komplizierte Zahlengerüst erarbeiten, bevor sie zu komponieren begann. Die Zahlen sollen eine Schönheit widerspiegeln, eine komplexe, göttliche Ordnung. Ich erlebe bei der Arbeit an diesem gewaltigen Werk kathartische Wirkungen – und hoffe, den Zuhörern geht es genauso. Manchmal musste ich die Arbeit daran unterbrechen. Ich habe die Fassung verloren, weil ich begriff, was alles drinsteckt. Gott ist, so sagt das Werk, zornig auf uns, weil ständig Hass ist unter den Menschen.

Können Sie beim Dirigieren diese aktuellen Bedeutungen auch ausblenden?

Es ist wirklich sehr schwer. Es ist unmöglich, nur pure Noten zu dirigieren. Aber große Kunst hat immer eine Bedeutung, die auf etwas außerhalb der Kunst verweist. Ich war vor zwei Jahren zum letzten Mal bei den Philharmonikern, als alles anders war. Eine Haydn-Symphonie, ein Mozart-Klavierkonzert. Jetzt kehre ich zurück in meine Stadt, wo ich Assistentin von Kirill Petrenko war, von der aus ich also starten konnte. Als ich jetzt kam und dieses Werk von Gubaidulina auf den Pulten lag, konnte ich nicht mit der Probe anfangen. Mir hat es den Hals zugeschnürt. Ich musste minutenlang schweigen. Als es dann losging, arbeitete ein anderer Teil von mir. Solche Stücke können keine Therapie sein, sie bohren sehr tief. Und holen etwas heraus, das man versucht zu verdrängen. Aber vielleicht ist das gut so...

Im „Parsifal“ dreht sich alles um Mitleid, was auch mit Verzeihen zu tun hat. Darf man mit allen und jedem Mitleid haben? Soll man, gerade vor dem aktuellen Hintergrund, allen verzeihen?

Sehr schwieriges Thema. Es ist kompliziert, die aktuellen Spannungen zu verstehen. Natürlich bedeutet Verteidigung gegen einen Aggressor eine aktive Aktion gegen ihn, eine Gegen-Aggression. Wenn Aggression ihre Richtung verliert und allgemein ausstrahlt, wird es gefährlich. Das Schwerste ist, den Feind und seine Haltung einordnen zu können. In dieser komplizierten Situation kommt es eben dazu, dass auf einmal neben Putin auch Tschaikowsky oder der russische Regisseur Dmitri Tcherniakov abgelehnt und gecancelt werden.

Sie trifft diese Cancel-Bewegung auch. Sie werden in der Ukraine kritisiert, weil sie in Bayreuth eine Inszenierung Tcherniakovs dirigierten. Zugleich sind Sie eine der bekanntesten Fürsprecherinnen der Ukraine. Wie ungerecht behandelt fühlen Sie sich?

Man braucht viel Kraft, um die komplexe Situation zu analysieren und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wenn ich die schrecklichen Bilder aus der Ukraine sehe, die Videos mit den Reaktionen der Menschen aus den besetzten Gebieten, was sie erzählen von ihren furchtbaren Erlebnissen, dann steigt in mir natürlich die Wut auf. Auch als ein russisches Orchester auf den Ruinen des Theaters von Mariupol ein Festkonzert gab. Nicht alle der 600 Leichen wurden geborgen, man hat Beton darüber gegossen – und dann wurde nicht einmal ein Requiem gespielt! Auch das zeigt, wie Musik missbraucht werden kann. Zunächst sind also Wut in mir und Schwarz-Weiß. Trotzdem sollte man weiteranalysieren, sortieren und nachdenken, wer für was verantwortlich ist. Es gibt Aktivisten, die sagen: Egal, was sie für unsere Ukraine getan hat, sie darf nicht mit Russischem zu tun haben. Ich habe auf Facebook Hasskommentare bekommen. Es wird dazu aufgerufen, mich zu boykottieren. Ich glaube, wenn ich zu einem Konzert in die Ukraine zurückkehren würde, dann würden da auch Menschen mit Plakaten „Stoppt Lyniv“ stehen. Aber das alles betrifft ja nicht nur mich. Unser bekanntester Autor Juri Andruchowytsch wird aus ähnlichen Gründen angefeindet.

Wann wird sich das wieder ändern?

Das wird noch dauern. Aber gerade solche Fälle werden dazu beitragen, dass die Diskussion differenzierter geführt wird.

Sie werden der Kollaboration mit russischen Musikern beschuldigt. Ihnen soll der Status als ehrenamtliche Botschafterin von Lviv entzogen werden.

Aktivisten haben begonnen, für eine Petition gegen mich Unterschriften zu sammeln. Doch bisher kamen noch nicht genug zusammen.

Fühlen Sie sich unter Druck in der Doppelrolle als Musikerin und als – wenn auch nicht offizielle – Botschafterin Ihres Landes?

Ich verstehe mich nicht als Botschafterin, das will ich gar nicht sein. Jeder Dirigent ist der Vermittler der Musik mit allen ihren Bedeutungen. Aber natürlich: Solange mein Land sich im Krieg befindet, werde ich immer mit dieser Doppelrolle konfrontiert. Ich engagiere mich zum Beispiel für mein ukrainisches Jugendorchester, auch damit kann ich viel für mein Land tun. Aber ich würde nie Aussagen von Präsident Selenskyj kommentieren oder für ihn aktiv tätig werden. Ich will nur auf meinem Feld aktiv sein.

Wie geht es Ihrer Familie?

Meine Eltern, die in Brody in der West-Ukraine leben, kommen Mitte Oktober für eine Woche zu meiner Premiere von André Chenier in Bologna. Diese Reise habe ich gerade organisiert. Und darauf freue ich mich sehr.

Gibt es eine Pflicht für Künstlerinnen und Künstler, sich zu positionieren? Anna Netrebko wird immer noch heftig kritisiert.

Eine Pflicht gibt es nicht. Man muss die Menschen aber nach ihren Taten und immer Einzelfälle beurteilen. Bei meinen Auftritten zum Beispiel schaue ich schon genau, ob es beteiligte Künstlerinnen und Künstler gibt, die in den russisch besetzten Gebieten gastiert haben. Die kommen für mich nicht infrage.

Wenn Ihr Programm bei den Philharmonikern eine solche Bedeutung entfaltet: Was ist für Sie die Kernaussage des Konzerts?

Gubaidulina verwendet im „Zorn Gottes“ ein Zitat aus einem Gebet des Heiligen Franziskus: „Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens.“ Der Gedanken des „Werkzeugs“ ist wichtig: Frieden kommt nicht von allein, ohne aktiven Einsatz wird es ihn nicht geben.

Das Gespräch führte Markus Thiel.