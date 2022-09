Wiesn-Hits 2022: „Layla“ und ihre Schwestern im Check

Streifzug durch die Top 10 der Oktoberfest-Partyschlager

Oktoberfest 2022 - das ist auch die Frage nach den Wiesn-Hits. Und die umstrittene „Layla“ hat inzwischen einige Schwestern. In unserem Check stellen wir die Top 10 der Wiesn-Schlager vor.

Die wichtigste Nachricht zuerst: „Layla“, die umstrittene Puffmutti, ist nicht mehr Nummer eins in den Charts. Hier thronte die Laufhaus-Betreiberin geschlagene neun Wochen – bis sie von Sängerin Nina Chuba aus Hamburg vertrieben wurde, die in „Wildberry Lillet“ Reichtum fordert: „Ich will Immos, ich will Dollars. Private Jet in der Garage und Flamingos in mei’m Garten.“ Daran hört man, dass die deutsche Single-Hitparade 2022 eine wunderliche Angelegenheit ist. In den Schlager-Charts auf Apple Music hat „Layla“ mit „Olivia“, „Lea“ oder „La La La La Laura“ mittlerweile einige Schwestern bekommen. Außerdem drängen sich dort Ingo ohne Flamingo mit „Saufen morgens, mittags, abends“ oder Lorenz Büffel mit „Johnny Däpp Däpp Däpp“. Malle ist überall, auch in München. Denn die fidelen Partyschlager wollen es alle auf die Wiesn schaffen. Wir stellen die aktuelle Top Ten der Mallorca-Mucke vor.

„Olivia“: Die Zipfelbuben, eine altgediente Partykapelle aus Berlin, besingen die momentan erfolgreichste „Layla“-Schwester. Sie ist ebenso sinnesfroh wie die berühmte Verwandtschaft: „Zuhause Klassenbeste, hier feierst du die Reste. Zuhause nachts Gebet, hier wirst du weggemäht.“ Herrje, wenn das die Eltern erfahren.

„Dicht im Flieger“: Der erst 24-jährige Julian Sommer aus der Nähe von Koblenz ist nach der Verrentung von Jürgen Drews auf dem besten Weg zum neuen König von Mallorca, oder zumindest zum Prinzen. Er besitzt alle Talente, die Malle erfordert: „Endlich wieder da und schon einen im Tee. Und am nächsten Morgen tut die Birne weh.“ Julian bleibt aber bodenständig. Er hat sich ein WG-Zimmer auf der Insel gemietet und arbeitet dort im Homeoffice als Vertriebsmanager. Braver Bub, zumindest tagsüber.

„Lea“: Noch eine aus der „Layla“-Sippschaft. Partysänger Bierkapitän schwärmt von der Holden: „Lea, Lea, Lea im BH mit dunkelbraunem Haar, die Schönste an der Bar.“ Das Lustige daran: Obwohl der Aachener, der eigentlich Patrick Portnicki heißt, auch unter dem Pseudonym „Richard Bier“ auftritt, ist er strikter Antialkoholiker. Ist gesünder.

„Der Zug hat keine Bremse“: Lorenz Büffel aus Krems ist der Niederösterreich-Drews und aus der Vox-Auswander-Show „Goodbye Deutschland“ bekannt (obwohl es bei ihm „Goodbye Österreich“ heißen müsste). Er ist zusammen mit dem Münchner Porno-Sternchen Mia Julia und mit Malle-Anja interessanterweise per Zug auf die Balearen gereist und hat viel Freude: „Ab auf die Zülpe und rein in das Ding. Rum-Cola ’n Euro, hier bin ich der King.“

„Eine Woche wach“: Mallorca-Routinier Mickie Krause bietet im Vergleich zu seinen Mitmusikanten fast Qualitätsware, auch wenn er wenig schläft. Motto: „Du fragst mich: Was haben wir denn heut für’n Tach? Und ich sach: Wir sind schon eine Woche wach.“ Aber ich sach: Der Mann mit der Perücke, der zuletzt eine Krebserkrankung überstanden hat, hat sich für sein nimmermüdes soziales Engagement viele Extra-Biere verdient. In Namibia und Ruanda sind schon drei Mickie-Krause-Schulen entstanden.

„Partyanimal“: Mit Blasmusik-Sound ist der Hit von Micha von der Rampe unbedingt wiesntauglich. Auch er schläft zu wenig: „Komm ich ausm Club, ist draußen wieder hell. Stell dir vor, sogar mein Kater hat ’n Fell.“ Markenzeichen des Schwaben aus der Theodor-Heuss-Stadt Brackenheim ist die blaue Tuba. Mit ihr gab er im Stau einst ein Konzert mitten auf der Autobahn, was ihn seinerzeit relativ bekannt machte.

„Ich schwanke noch“: Malle-Champion Ikke Hüftgold, der auch „Layla“ produziert hat, denkt darüber nach, sich vom ungesunden Lebensstil zu verabschieden. Sein Klassiker geht so: „Ich überleg’, mit dem Saufen aufzuhören. Aber ich schwanke noch.“

„Helikopter 117“: Tobee aus der Klinsmann-Heimat Geislingen an der Steige taugt nicht nur zum männlichen Partyluder. Wenn er nicht singt, bohrt Tobias Riether als Zahnarzt. Offenbar tut alles weh, was er so treibt. Und jetzt alle nach der vierten Mass: „Mach den Hub, Hub, Hub! Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber!“

„Kann ich so nicht sagen, müsst ich nackt sehen“: Mickie Krause, der gerade auch mit „GmBh (Geh mal Bier holen)“ reüssiert, hat seinen politisch nicht restlos korrekten Dauerbrenner zurück in die Charts gebracht. Er beklagt darin mangelnden Durchblick: „Kann ich so nicht sagen, müsst ich nackt sehen. Leider zu viel an, weil man das so nicht sehen kann.“

„Laura“: Sie hinkt ihren erfolgreichen Schwestern noch hinterher. Aber Stimmungssänger Stefan Stürmer, der als Fußballer beim Bonner SC in der dritten Liga stürmte und auf Malle seinen Club „Stürmer Arena“ betreibt, will das ändern. Immerhin hat Laura noch mehr muntere Mädels mitgebracht: „La La La La Laura mit Anna und Marie nackt in der Sauna.“

Fazit: Vielleicht war „Layla“ ja gar nicht so übel. Und womöglich wird nicht Corona das Gefährlichste am Oktoberfest 2022, sondern die Musik.