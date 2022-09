Bayerische Staatsoper: Aufs Wetter gepfiffen

Spielzeitstart mit „Oper für alle“ in Rosenheim

Die Bayerische Staatsoper ist in die Spielzeit 2022/23 gestartet – mit „Oper für alle“ in Rosenheim. Dabei ließen sich Künstler und Publikum den Musikgenuss vom schlechten Wetter nicht vermiesen.

Weit über 40 Grad Celsius, kein Wölkchen, kein Wasser, nur Sand und eine Titelheldin, die dehydriert in der Wüste ihr Leben aussingt. Keine üble Pointe, mit der die Bayerische Staatsoper in die Saison startet. Die Final-Arie aus Puccinis „Manon Lescaut“ also. Bei 11 Grad, nur kurzzeitig unterbrochenem Dauernieseln und auf zunehmend verschlammter Grasfläche. Doch am späten Freitagvormittag (16. September 2022) siegte der Trotz über die Bedenken: Wir ziehen das Freiluftkonzert im Rosenheimer Mangfallpark abends durch und pfeifen auf die Wettervorhersage.

Vergangene Spielzeit war die Staatsoper in Ansbach zu Gast

Zum zweiten Mal geht die Staatsoper fremd. Im vergangenen Jahr, zum Beginn der Intendanz von Serge Dorny, gastierte man mit „Oper für alle“ im fränkischen Ansbach, nun ist Oberbayern dran. Wir kommen zu Ihnen, so sagt der Chef in seiner Ansprache, also wäre es doch schön, wenn Sie auch in München vorbeischauen. Eine Werbetour fürs Haus und für die Oper im Allgemeinen, bei Gratis-Eintritt und von Sponsoren finanziert.

+ Der Witterung zum Trotz: Sopranistin Sonya Yoncheva und Daniel Rustioni unter freiem Himmel in Rosenheim. © Wilfried Hösl

Eine halbe Stunde vor Beginn – Achtung, Scherz – tröpfeln Besucherinnen und Besucher durch die Eingänge. Als es losgeht, richten viele hundert Fans erwartungsvoll den Blick zur überdachten Bühne. Der Dresscode ist bunt. Regenjacken, -mäntel und -Überhänge, Schirme (nur Knirpse erlaubt!), der bergnahe Bayer trägt wasserfeste Wanderschuhe. Am Getränkewagen gibt es Aperol, Hugo, Bier und Prosecco, keinen Glühwein.

„Oper für alle“ in Rosenheim: die Stimmung ist bestens

Und, oh Wunder: Die Stimmung ist bestens. Das Bayerische Staatsorchester trampelt, als Moderatorin Annekatrin Hentschel das trotz Nasskälte unermüdliche Publikum lobt. Von der Wiese und vom Mangfalldamm jubelt es zurück. Manche kauern sogar auf Picknickdecken. Sopranistin Sonya Yoncheva riskiert ein schulterfreies Kleid in Gelb. Offenbar gibt es Wärmestrahler dort oben. Das Freitagabendgeläut untermalt ihre Leonora-Arie aus Verdis „La forza del destino“. Große Pose, aparte Dunkeltöne, viel Stimmkontrolle: Wer vorn an der Absperrung steht, sieht, wie Wölkchen dem Sängerinnenmund entweichen.

+ Der Dresscode ist bunt – und regenfest beim Saisonstart der Bayerischen Staatsoper im Mangfallpark. © Wilfried Hösl

Es ist ein 100-minütiger, pausenloser, effektvoller Opernkurkonzert-Mix, bei dem die Ballettmusik und eine Arie aus Massenets „Le Cid“ noch das Avancierteste sind. Und man schon in der unvermeidlichen „Forza“-Ouvertüre registriert: Daniel Rustioni, Erster Gastdirigent der Staatsoper, ist der perfekte Mann für die Massen. Fast jede Pose ist an die Galerie gerichtet, die es heute gar nicht gibt. Gern mit Sprungübungen und aufmunterndem Mienenspiel. Viel wird genussvoll ausgekostet. Das Temperament tut den Opernschnipseln gut, dem teils mitswingenden Publikum ohnehin. Freddie De Tommaso, früher im Münchner Opernstudio, ist mit robustem, weit ausschwingendem Tenor inklusive Mini-Schluchzer viel mehr als ein Stichwortgeber für die Diva. Das „Manon“-Duett wird zum Höhepunkt, gefolgt vom Zugabenblock. Unter anderem „O soave fanciulla“ aus Puccinis „Bohème“, in dem Rodolfo das eiskalte Händchen Mimìs hält. Humor haben sie an diesem Haus.