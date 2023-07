„Oppenheimer“ von Christopher Nolan: Der Popstar der Physik

Von: Michael Schleicher

Blick in die Bombe: J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) in Los Alamos. © Melinda Sue Gordon/Universal

Christopher Nolan bringt „Oppenheimer“ in die Kinos und erzählt in wuchtigen Bildern vom „Vater der Atombombe“. Lesen Sie hier unsere Filmkritik:

Wenige Stunden, bevor an jenem 16. Juli 1945 die Welt für immer eine andere werden sollte, scheint es, als wehre sich die Erde gegen das, was da auf sie zukommt. Schwarze Gewitterwolken türmen sich über der Wüste von New Mexico auf; Sturmböen peitschen den Sand übers karge Land; Regen stürzt vom Himmel: Der Planet will sich dem Schicksal nicht widerstandslos ergeben und bäumt sich auf. Es wirkt, als wären die Götter in Zorn entbrannt.

„Oppenheimer“ von Christopher Nolan erzählt vom „amerikanischen Prometheus“

Es ist ein eindrucksvoller Moment in Christopher Nolans Film „Oppenheimer“, als die Naturgewalten von der Leine gehen – just bevor die Menschen ihr neues Feuer entfesseln. An jenem Tag bringen die US-Amerikaner in Los Alamos die erste Atombombe zur Explosion. Von Militär, Politik, Wissenschaft ein lang ersehnter Test, Finale des sogenannten Manhattan-Projekts. J. Robert Oppenheimer (1904-1967) leitet dieses – ein brillanter Wissenschaftler, Frauenheld, Charmeur, Jude, zeitweise vielleicht sogar Sympathisant der Kommunisten, in jedem Fall aber: Popstar der Physik. Dies erst recht, als sein Werk zündet – und vernichtet. Nolan erzählt die Geschichte dieses Mannes, den sie einmal den „amerikanischen Prometheus“ nennen. So lautet auch der Titel der Biografie, die Kai Bird und Martin J. Sherwin 2006 über den „Vater der Atombombe“ veröffentlicht haben und die dem Regisseur als Grundlage seines Drehbuchs diente.

Das Bild des Titanen, der den Göttern das Feuer raubte, um es den Menschen zu geben und der deshalb von Zeus zu großen Qualen verdammt wurde, ist in diesem Fall nicht zu hoch gegriffen. „Das ist keine neue Waffe. Das ist eine neue Welt“, heißt es im Film, der jenen Punkt sucht, als dem Wissenschaftler klar wird, wohin seine berufliche Neugier die Erde führen wird. Um das darzulegen, benötigt Nolan drei Stunden – und ist dabei nie langweilig.

Als er von den Amerikanern für die Entwicklung der Atombombe gefeiert wird, quälen J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) bereits heftige Gewissensbisse. © Melinda Sue Gordon/Universal

Schließlich inszeniert er mit großer Akribie, mit Detailliebe und in wuchtigen Bildern. Wissenschaftliches Experimentieren und Forschen sind ja nicht unbedingt packender Filmstoff. Der Regisseur und sein Kameramann Hoyte van Hoytema zeigen die Arbeit von Oppenheimer und seinem Team jedoch genau so. Dabei geht der Schweizer mit seinem Objektiv immer wieder nah an den Kopf von Cillian Murphy heran, dessen Augen meist weit geöffnet und gerötet sind. Früh plagen seine Figur Visionen: Bewegungen von Sternen, Explosionen, Neuronenblitze, vibrierendes Licht. Sind das noch Geistesfunken eines genialen Hirns – oder schon die peinigenden Bilder einer Seele, die Pandoras Büchse allzu leichtfertig geöffnet hat? Prometheus bedeutet übersetzt „der Vorausdenkende“ – und Oppenheimer ahnt bald, welche Zukunft er heraufbeschwört im Bemühen, den Wettlauf gegen die Nazis um die ultimative Waffe zu gewinnen. Murphy spielt den Wissenschaftler in allen Lebensphasen mit starker Intensität, doch ohne viel Aufhebens. Gerade in den scheinbar stillen Momenten entwickelt er so eine enorme Kraft.

„Oppenheimer“ ist mit Cillian Murphy, Matt Damon und Robert Downey Jr. stark besetzt

Motor des Films sind zudem der bildgestalterische Gegensatz von Wasser und Feuer, die eleganten Wechsel zwischen den Zeitebenen sowie von Farb- und Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Nach dem Weltkrieg gerät Oppenheimer immer heftiger unter Druck von Lewis Strauss, dem Leiter der US-Atomenergiebehörde. Aus dessen Neid wird der Vorwurf, der Physiker sei gegen die Wasserstoffbombe (was stimmt) und – logo, es sind die Fünfziger in den USA – verkappter Kommunist, Spion der Sowjetunion gar (was Blödsinn ist). Der innere Konflikt der Titelfigur findet hier konsequent seine äußere Entsprechung.

„Oppenheimer“ wird getragen von einem großartigen Ensemble, das auch von der Make-up-Abteilung elegant an die historischen Personen herangeführt wurde, ohne in Parodien abzugleiten. Neben Murphy beeindrucken vor allem Robert Downey Jr. als lange undurchsichtiger Strauss und Matt Damon, der seinen Leslie R. Groves, den militärischen Leiter des Manhattan-Projekts, mit burschikoser Breitbeinigkeit in die Weiten New Mexicos pflanzt. Emily Blunt lässt ihre Kitty Oppenheimer in vielen Gefühlsfarben schillern; selbst kleinste Rollen sind stark besetzt: Kenneth Branagh als Niels Bohr ist ein Beispiel dafür. Und Tom Conti verzückt als entrückter, in sich ruhender Einstein.

Es ist Nolan zudem hoch anzurechnen, dass er keine Bilder aus Hiroshima und Nagasaki zeigt oder nachzustellen versucht. Das verbietet der Respekt vor den Opfern der US-Atombombenabwürfe. Wir sehen lediglich, wie die Wissenschaftler entsetzt ihre Blicke abwenden, als ihnen Bilder aus Japan vorgeführt werden. Zu Beginn, Oppenheimer steht da noch recht weit unten auf der Karriereleiter, schwärmt er einmal von der Ranch, die er mit seinem Bruder in der Pampa hat. Sein Lebenstraum sei es, Physik und New Mexico miteinander zu verknüpfen. Er hat ihn sich erfüllt. Doch zu welchem Preis?