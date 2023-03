Oscar-Preisträgerin Caroline Link gratuliert Edward Berger: „Jetzt muss der Film wieder ins Kino!“

Von: Katja Kraft

Teilen

Caroline Links Film „Nirgendwo in Afrika“ wurde 2003 mit einem Oscar ausgezeichnet. © Adrienne Meister

Caroline Links „Nirgendwo in Afrika“ gewann den Oscar 2003. Die Regisseurin weiß also, wie sich „Im Westen nichts Neues“-Regisseur Edward Berger, der in der Oscar-Nacht abgeräumt hat, fühlt. Hier gratuliert sie - und hat einen Wunsch an Netflix.

Große Freude in ganz Deutschland, große Freude auch in München. Hier wohnt Erfolgs-Regisseurin Caroline Link. Zwei ihrer Filme waren bereits für einen Oscar nominiert, „Jenseits der Stille“ (1998) und „Nirgendwo in Afrika“ (2003), letzterer gewann dann tatsächlich in der Kategorie „Bester nicht-englischsprachiger Film“. Die 58-Jährige, die zuletzt die fantastische Serie „Safe“ herausgebracht hat, kann sich also ganz gut einfühlen in die Gefühlslage, in der sich ihr Kollege Edward Berger gerade befindet. Dessen Film „Im Westen nichts Neues“ gewann in der Nacht zu Montag sogar vier Oscars: als bester nicht-englischsprachiger Film, für die beste Kamera (James Friend), für die beste FIlmmusik (Volker Bertelmann) sowie für das beste Szenenbild (Christian M. Goldbeck und Ernestine Hipper). Nominiert war der Film, der bereits sieben Baftas gewonnen hatte, insgesamt sogar für neun Oscars.

Caroline Link: „Das ist eine Sensation!“

„Ich freue mich sehr für Edward Berger und sein Team. Und gratuliere ganz, ganz herzlich zu diesem Riesenerfolg“, sagt Caroline Link montagsfrüh im Telefonat mit unserer Zeitung. „Vier Oscars, das ist eine Sensation!“ Caroline Link selbst hat den Film bisher „leider nur im Fernsehen sehen können“. Und hofft daher, dass Netflix ihn jetzt, „nach diesem Erfolg“ nochmal ins Kino bringt. Denn dorthin gehörten große Werke wie dieses: auf die große Leinwand.

Netflix ist mal wieder einer der Abräumer der 95. Oscar-Verleihung. Unter anderem hatte der US-Streamingdienst auch Guillermo del Toros nun Oscar-gekrönten „Pinocchio“ (Bester Animationsfilm) oder Kartiki Gonsalves‘ und Guneet Mongas „Der Elefantenflüsterer“ (Bester Dokumentar-Kurzfilm) produziert.