Oscars 2022: „Coda“ räumt ab

Von: Katja Kraft

Oscars 2022: Troy Kotsur freut sich über die Auszeichnung in der Kategorie „Bester Nebendarsteller“ für den Film „Coda“ © Jordan Strauss/Invision/dpa

Die Tragikomödie „Coda“ erzählt von einer gehörlosen Fischerfamilie. Nun gewinnt der Film den Oscar. Alles Wichtige zur 94. Oscarverleihung lesen Sie hier:

Wenn er doch nur den Beifall hören könnte. Sehen kann er ihn. Fast alle 2500 Gäste im Dolby Theatre stehen auf und wackeln mit ihren Händen, als Troy Kotsur Sonntagnacht gegen 2.25 Uhr deutscher Zeit von Glück beseelt auf die Bühne taumelt. Wackelnde Hände sind in Gebärdensprache das Zeichen für Applaus. Kotsur, gehörlos, hat gerade den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen. Und mag Will Smith mit seiner körperlichen Attacke auf Chris Rock auch für Schlagzeilen sorgen – ehrlich berührt ist man in dieser Nacht von Troy Kotsur. Und dem gesamten Team des Films „Coda“, dem Überraschungssieger der 94. Oscarverleihung.

Oscars 2022: „Coda“ ist der Überraschungssieger

Wobei das mit der Überraschung so nicht ganz stimmt. Bereits beim Sundance Film Festival ist dieses zu Herzen gehende Filmjuwel vier-, danach etwa bei den British Academy Film Awards mehrfach ausgezeichnet worden. Und spätestens nachdem die Producers Guild vor wenigen Tagen „Coda“ zum besten Film erklärte, galt er auch in Hollywood nicht mehr nur unter Insidern als heißer Anwärter auf die höchste Auszeichnung der Oscar-Gala.

Die Oscar-Gala ist kein Ort für Politik

Die Geschichte, für die sich Drehbuchautorin und Regisseurin Siân Heder an der französischen Komödie „Verstehen Sie die Béliers?“ orientiert hat, erzählt von Ruby (Emilia Jones). Deren Bruder und Eltern sind gehörlos und verlassen sich unentwegt auf Rubys Dolmetsch-Fähigkeiten, wenn sie einmal mit Hörenden in Kontakt sind. Nun möchte die 17-Jährige aufs College gehen, um Gesang (!) zu studieren. Es ist eine klassische Coming-of-Age-Geschichte. Aber eine, die die Zuschauer mehr lehrt als nur den Mut, seinen eigenen Weg zu finden. Es geht darum, sich anderen gegenüber zu öffnen, sich nicht abzukapseln, wie es Rubys Familie stets getan hat. Nicht im eigenen Saft zu schmoren. Um Integration, Zusammenhalt, das Erkennen von Gemeinsamkeiten. Und damit ist dieser Film ein Zeichen des Friedens in friedlosen Zeiten.

Wenn man erlebt, wie liebevoll die „Coda“-Crewmitglieder miteinander umgehen, wie selbstverständlich hier Gehörlose und Hörende zusammen gearbeitet haben und wie sehr sie einander dabei sichtlich ans Herz gewachsen sind, geht einem selbst das Herz auf. Die Oscar-Verleihung ist kein Ort für direkte Politik – sondern einer, der menschliche Werte durch die Kraft der Bilder vermitteln kann. Und damit erst in zweiter Linie mit etwas Glück auch gesellschaftspolitisch etwas verändern kann.

„The Power of the Dog“ und „Dune“ waren die Oscar-Favoriten

Und so freut man sich nicht nur als „Coda“-Fan darüber, dass ein Film gewinnt, der Liebe in die Welt sendet. Keine düsteren Dramen wie „The Power of the Dog“ oder „Dune“, die zwölf beziehungsweise zehn Mal nominiert waren. Sondern eine im Grunde einfache, doch erstaunlich wirkungsvolle Erzählung. So wirkungsvoll, dass sogar die First Lady der USA sich der Wirkung nicht entziehen konnte: Jill Biden lud kürzlich gemeinsam mit US-Präsident Joe Biden das gesamte Team zu einer Vorführung des Films ins Weiße Haus ein. „Es ist der Wahnsinn, überall auf der Welt hat der Film Anklang gefunden“, schwärmt Kotsur in seiner Dankesrede. Und warum? „Deinetwegen“, sagt er in Richtung seiner Regisseurin Siân Heder. „Du hast die gehörlose und die hörende Welt zusammengebracht. Du warst unsere Brücke.“ Wie leicht Brückenschlagen sein könnte – dieser Film erzählt davon.