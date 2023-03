Oscars 2023: Die schönsten Looks auf dem Roten Teppich

Von: Katja Kraft

Preisverdächtig: Stars wie Halle Berry nutzen Mode für politische Botschaften. 2002 wurde sie als erste Afroamerikanerin als beste Hauptdarstellerin geehrt – und ließ ihre dunkle Hautfarbe durchblitzen. © Picture-Alliance

Zum 95. Mal werden die Oscars verliehen. Von den schönsten und schillerndsten Looks auf dem Roten Teppich erzählt ein fantastischer Bildband. Muss man anschauen!

Wenn schon Oscar-Verleihung, dann aber richtig. Die Sängerin Björk wusste bei ihrer Nominierung für den besten Filmsong im Jahr 2001, dass es vermutlich ihre einzige Einladung zu diesem gigantischen öffentlichen Ereignis sein würde. Und weil die vogelwilde Isländerin die goldene Regel des roten Teppichs – Aufmerksamkeit generieren! – im Schlaf aufsagen kann, ließ sie sich ein entenvogelwildes Kleid schneidern. Wie ein Schwan sah der aufgeplusterte Traum in Weiß aus, in dem Björk zur Preisverleihung flatterte. Um in der filigranen Kreation vollends zum lebenden Kunstwerk zu werden, legte Björk vor versammelter Presse gleich noch ein großes Ei. Die Sicherheitskräfte sammelten es zwar fix ein, ihr Ziel aber hatte Björk erreicht: alle anderen Stars an diesem Abend zu überflügeln und sich einen Platz in der Popgeschichte zu sichern.



2001: Björk trug ein Schwanenkleid auf dem Roten Teppich der Oscars – und legte auf dem roten Teppich ein Ei. © Lucy_Nicholson

Längst geht es bei den Oscars, die am 12. März 2023 zum 95. Mal vergeben werden, ja nicht mehr bloß darum, Filme zu feiern. So hatte das tatsächlich einmal angefangen, 1929. Bei einem Dinner in Abendkleidung zelebrierte die Filmindustrie sich selbst. Über die Jahre wurden die Oscars ein von den großen Studios befeuertes Medienevent. Weil eben diese Studios wissen, dass sich hier trefflich für Filme werben lässt. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler, dass eine kluge Inszenierung am Gala-Abend den eigenen Marktwert steigert.

Spannend, was in den vergangenen Jahrzehnten gefeiert, was als Fauxpas niedergemacht wurde. Mode passiert eben nie im luftleeren Raum, Mode ist über den persönlichen Geschmack hinaus immer auch Ausdruck des Zeitgeists. Und deshalb ist der neue Bildband, in dem Dijanna Mulhearn sich die Fashiongeschichte der Academy Awards vornimmt, ein sehr lesens- und sehenswerter Rückblick auf gesellschaftliche Entwicklungen seit den Zwanzigern.



1961: Erstmals wurde die Ankunft der Stars auf dem Roten Teppich der Oscars im Fernsehen übertragen. Glamourös: Warren Beatty und Natalie Wood. © Bettmann

Sparsamkeit dominiert die Oscars in Zeiten von Wirtschaftskrise und Weltkrieg. In den Fünfzigern dann ein Meer aus weißen Pelzen, üppigem Schmuck. Spitze wird der Modeliebling, nackte Rücken sorgen für Verruchtheit. Je mehr das Wirtschaftswachstum alle verwundert, desto ausgefallener werden die Kleider. Ab 1953 überträgt das Fernsehen die Oscars, ab 1961 auch die Ankunft der Stars auf dem roten Teppich. Klar, dass sich alle nun noch mehr anstrengen, sollt’ für die Augen der Welt halt schon was Schickes sein.



Während anfangs Hollywoods Kostümbildnerinnen und -bildner die Kleider schneidern, erkennen Designer wie Dior und Givenchy das enorme Werbepotenzial. Stars werden von ihnen zu Markenbotschaftern aufgebaut. Sie lassen sich das gern gefallen. Spätestens seit 1995. Von da an steht Modekritikerin Joan Rivers vor dem Dolby Theatre. Ihre scharfen Kommentare werden gefürchtet – der Beginn von professionellen Stilberatern für die verunsicherten Schauspielerinnen und Schauspieler.



2019: Billy Porter sprengt bei der Oscar-Verleihung auf dem Roten Teppich im Smoking-Kleid Geschlechterrollen . © Frazer Harrison

Wer durch das Buch blättert, hätte gern eine gute Fee, die einem die fantastischen Roben bitte sofort in den Kleiderschrank zaubert. Besonders die der Neunziger, 2000er. Avantgardistische Kreationen, Kunst auf zwei Beinen. Seit Internet, Social Media, Hashtags für Protestaktionen fordert man auch von den Stars nicht mehr bloß Unterhaltung sondern immer mehr Haltung. Es wird bunter, es wird diverser. In seiner Frack-Robe sprengte Billy Porter 2019 sämtliche Geschlechterrollen. Wer am 12. März 2023 – ProSieben überträgt ab 23.30 Uhr – abräumt, wird sich zeigen. Auch der deutsche Kandidat „Im Westen nichts Neues“ hat große Chancen auf einige Trophäen. Aber manchmal erzählen gar nicht die Filme die besten Geschichten. Manchmal stecken sie in der roten Schleife am Revers, den Blumen im Haar, dem Schriftzug auf dem Stoff. Genau hinschauen lohnt. Und ist zu schön.

Dijanna Mulhearn: „Oscars. Glamour auf dem roten Teppich“. Prestel, München, 480 S.; 59 Euro.