Peter Gabriel auf dem Königsplatz: Der Gänsehaut-Mann

Von: Stefanie Thyssen

Gut gealtert: Peter Gabriel bei seinem Konzert am Pfingstsonntag in München. © MARTIN_HANGEN hangenfoto Martin Hangen

Seit fast zehn Jahren war Peter Gabriel nicht mehr auf Tour - jetzt das Comeback. An Pfingstsonntag machte der Brite Station auf dem Münchner Königsplatz und spielte einen großartigen Mix aus neuen Liedern und Klassikern.

Bevor der erste musikalische Ton erklingt, wird eine Runde gescherzt. Es werde immer schwieriger, das Echte vom Unechten zu unterscheiden, sagt Peter Gabriel, als er am Sonntagabend die Bühne des Königsplatzes betritt. Deswegen habe er heute seinen Avatar nach München geschickt – allerdings anders als bei Abba, wo alle jünger und schlanker daherkämen. „Mein Avatar ist 20 Jahre älter, zehn Kilo schwerer und kahlköpfig.“ Sein wahres Ich liege gerade an einem Strand in der Karibik und sehe aus „wie ein griechischer Gott“. Das Publikum lacht laut auf – und erlebt in den folgenden knapp drei Stunden einen 73-jährigen (!) Musiker, der so was von echt und authentisch daherkommt, der immer noch großartig singt, etwas zu sagen hat und für Gänsehaut-Momente sorgt.

Es ist Gabriels erste Europatour seit 2014, Anlass ist das erste neue Album seit 20 Jahren – das es im Grunde aber noch gar nicht gibt. Fünf Songs aus „i/o“ – so soll das Gesamtwerk heißen, wenn es, man weiß nicht genau wann, rauskommt – sind bislang veröffentlicht. Jeweils zu Vollmond. Was nicht das einzig Ungewöhnliche ist. Üblicherweise veröffentlichen Musiker erst ein neues Album und gehen dann damit auf Tour. Peter Gabriel macht es andersrum. Das ist ein Wagnis, denn abgesehen von den fünf, die sich Fans bereits runtergeladen haben, gibt es an diesem Abend sechs weitere Titel, die ihre Premiere live feiern.

Gut gefüllt: der Münchner Königsplatz beim Konzert von Peter Gabriel. © Martin Hangen

Songs, die keiner kennt, können naturgemäß aber nicht mitgesungen werden. Mit denen verbindet niemand im Publikum etwas, keine Erinnerung, keine Geschichte. Das verlangt den Zuhörern Konzentration ab, was wiederum eher ein Stimmungskiller sein kann – zumal, wenn viele Menschen, die gekommen sind (und die mit Peter Gabriel gealtert sind), wohl eher die Klassiker hören wollen. Aber gleichzeitig steckt in diesem Vorgehen auch eine große Chance. Denn man kann es natürlich als großes Geschenk bezeichnen, wenn ein Künstler seine neuen Lieder erst mal seinem Publikum vor Ort schenkt und nicht einem Label oder Streamingdienst. Erst recht, wenn sie so vielfältig sind wie – wieder einmal – bei Gabriel. Und die Münchner danken es ihm durchaus. Immer wieder großer Jubel.

Mit „Panopticum“ eröffnet Gabriel die Riege an Neuvorstellungen, einem mahnenden Song über Chancen und Risiken allwissender Technologie. „Four Kind of Horses“ liefert den vielleicht dunkelsten Moment des Abends: Auf der Leinwand im Hintergrund läuft eine Uhr ab, die Erde bebt, das Ende naht. Ohnehin, die Zeit – ein, wenn nicht das Thema des Konzerts. Mit „Playing for Time“ schafft es Gabriel nur mit Piano und seiner unvergleichlichen Stimme, uns die Absurdität unseres Kampfes gegen die (Lebens-)Uhr vorzuhalten, während „i/o“ dann wieder als fröhlicher Titel Trost spenden möchte: Der Tod ist kein Ende, es gibt nur einen großen Lebenskreislauf. „The Road to Joy“ schließlich adressiert den Tod direkt – und Gabriel streckt ihm auf der Leinwand den Mittelfinger (gestaltet vom chinesischen Künstler Ai Weiwei) entgegen.

Starkes Bühnenbild. Peter Gabriel kam mit seinen langjährigen Begleitern: Bassist Tony Levin, Schlagzeuger Manu Katché und David Rhodes (Gitarre). © MARTIN_HANGEN hangenfoto Martin Hangen

Natürlich können all diese Neuheiten (noch) nicht die Begeisterung entfachen, die Gabriel mit seinen Klassikern aus über vier Jahrzehnten erzeugt. Als wolle er sich bei den Zuschauern dafür bedanken, dass sie sich auf die frischen Songs eingelassen haben, spielt der Brite von „Sledgehammer“ (das letzte Lied vor der Pause, um das ein Zuschauer sogar lauthals gebettelt hat) über „Digging in the Dirt“, „Solsbury Hill“ und „Big Time“ bis zu „Red Rain“ fast alles, was das Peter-Gabriel-Fanherz begehrt. Da wird selbst er, der Buddha auf der Bühne, noch mal zum Tanzbär. Als er „Don’t give up“ anstimmt – mit der großartigen Sängerin und Cellistin Ayanna Witter-Johnson –, ist das sicher einer der Höhepunkte des Abends, der im Übrigen von Gabriels langjährigen Kollegen begleitet wird: Bassist Tony Levin, Schlagzeuger Manu Katché und David Rhodes an der Gitarre.

Die Zugaben sind zwei Megahits. „In your Eyes“ und „Biko“. Mit diesem so wichtigen wie wuchtigen Song über den schwarzen Studentenführer Steve Biko, der 1977 von südafrikanischen Polizisten ermordet wurde, schickt der Künstler sein Publikum heim. Da stehen die Münchner dann auch endlich auf von ihren Stühlen, feiern die Nacht mit diesem Ausnahmekünstler. Peter Gabriel reckt die Faust in die Höhe, geht von der Bühne – und bleibt doch irgendwie da.