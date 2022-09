PIN.Party in München: Dieses Kleid ist ein Kunstwerk!

Die Künstlerin Meral Alma bemalt Ralph-Lauren-Outfit

Wenn die PIN.Freunde zur Party in die Pinakothek der Moderne laden, wird es bunt und schillernd. Da sollte das Outfit was Besonderes sein. Die renommierte Düsseldorfer Künstlerin Meral Alma schuf das perfekte Kleid dazu.

Ein Museums-Förderkreis feiert Geburtstag. Die große PIN.Party in der Pinakothek der Moderne stand wieder an. Als Kunst- und Mode-Enthusiastin fragt man sich natürlich: Was anziehen? Wenn man das Glück hat, eine Frau wie die renommierte Künstlerin Meral Alma zu kennen, fällt die Antwort leicht: ein Anruf bei ihr in Düsseldorf – und die Lösung liegt nur einige kreative Nächte entfernt.

+ Im Düsseldorfer Atelier fertigte Meral Alma Redakteurin Katja Kraft das perfekte Kleid - und die perfekte Tasche gleich dazu. © Studio Meral Alma

„Nur“ ist natürlich völlig untertrieben. Meral Alma, diese im besten Sinne wahnsinnige Künstlerin, gibt nie unter 150 Prozent bei ihrer Arbeit. Und hat deshalb, nachdem ich ihr von meiner Idee eines von ihr gestalteten Kleides erzählt hatte, kurzerhand ihren geplanten Urlaub storniert. Ohne mein Wissen, Ehrenwort! Naiv hatte ich angenommen: Ich ziehe ein weißes Kleid an, stelle mich in ihr Atelier, sie spritzt ein paar knallige Acrylfarben auf – und fertig ist das regenbogenbunte Geburtstagskleid. Von wegen. In Tag- und Nachtarbeit hat Meral Alma Motive aus einem ihrer bekanntesten Werke, dem raumgreifenden Bild „Zirkus des Lebens 4. Akt“, in Miniatur auf dem Stoff zum Leben erweckt.

Als ich in Düsseldorf das erste Mal in das fertige Kleid hineinschlüpfe, inmitten ihres Gute-Laune-Paradieses von einem Atelier, ist’s, als würde Alma mir eine federleichte Rüstung überziehen. Eine, die jeden, der sie trägt, mit der Kraft der Kunst gegen alles Gemeine in der Welt schützt. Die sofort beschwingt– auch die Betrachter fröhlicher macht, in diesem echten Zirkus des Lebens.

So vergnügt besuche ich das Geburtstagsfest der PIN.Freunde in der Pinakothek der Moderne. Eine fein gemalte Ballerina schwebt über meinem Rücken. Und mag es primär auch die Band Slatec von und mit Jazzrausch-Bigband-Gründer Roman Sladek gewesen sein, die bei der PIN.Freunde-Sause alle zum Tanzen animiert – Kunstfreundin, die ich bin, bilde ich mir ein, dass auch Meral Almas Tänzerin ihren kleinen Teil dazu beigetragen hat. Bei diesem Fest mit Pauken und Trompeten. Ich durfte es im schönsten Outfit feiern, das ich mir hätte träumen können. Einmal im Leben Kunstwerk sein, dank Meral Alma hab ich’s erlebt.