Schwellenwerksgelände für alle öffnen und zum lebenswerten Quartier machen

Teilen

Neue Perspektiven für das Schwellenwerksgelände. © EFFE Grundbesitzgesellschaft mbH

Am 8.10. stimmt die Marktgemeinde Kirchseeon über ein ergebnisoffenes Planverfahren für eine Quartiersentwicklung auf dem ehemaligen Schwellenwerksgelände ab.

In einem rund 12-monatigen Beteiligungsprozess haben sich die Bürgerinnen und Bürger Kirchseeons in 13 Arbeitsgruppen und 5 Workshops intensiv an der Entwicklung eines nachhaltigen und verkehrsberuhigten Quartiers auf dem Gelände des ehemaligen Bahnschwellenwerks beteiligt. Dabei haben sie sowohl eigene Ideen als auch Erwägungen zur Verkehrsanbindung, Bodensanierung, Integration der Kirchseeoner Mitte, zur schrittweisen Arealsentwicklung sowie zum Finanzierungs- und Umsetzungskonzept eingebracht. Nach Abstimmung mit unabhängigen Experten und Gutachtern ist die grundsätzliche Machbarkeit des Projekts nachgewiesen.

Bürgerinnen und Bürger dürfen Ideen einbringen: die Planungsphase

Fällt der Bürgerentscheid am 8. Oktober positiv aus, kann das ergebnisoffene Bauleitplanverfahren für die Entwicklung der stark belasteten und unzugänglichen Industriebrache eröffnet werden. Die Bürgerinnen und Bürger Kirchseeons haben dann weiterhin die Möglichkeit, sich mit ihren Vorschlägen und Einwänden in die anschließende Planungsphase einzubringen. Bis es zu einem möglichen Marktgemeinderatsbeschluss zur Bebauung kommt, dauert der Planungsprozess voraussichtlich zwei Jahre.

Zuerst soll der Boden des ehemaligen Schwellenwerksgeländes umfänglich saniert (Sanierungstiefe 1 bis ca. 5 m) und dann für alle Menschen zugänglich gemacht werden. Auf dem Gelände sollen einmal bis zu 1.500 bezahlbare Wohnungen, unter anderem für Familien, Senioren, Auszubildende und Studierende entstehen. Neben der Entwicklung von Freizeit-, Sport- und Erholungsflächen für die Allgemeinheit soll auch die Grundversorgung mit Schulen, Kitas, Ärzten, Einzelhandel und Gastronomie verbessert werden sowie Platz für Sport- und Kulturvereine entstehen.

Impressionen: Marktgemeinde Kirchseeon – Neue Perspektiven für das Schwellenwerksgelände Fotostrecke ansehen

Hier erfahren Sie mehr über das Projekt

So soll das Schwellenwerksgelände saniert und geöffnet werden

Nach der Sanierung gemäß behördlicher Gutachten und Kontrollen kann das stark belastete Schwellenwerksgelände für den gesamten Ort zu einer Bereicherung werden. Durch Begrünung von über 50 Prozent des Areals entstehen mehr Grünflächen als heute. Die geplante Bebauung soll sich in Dichte, Größe und Höhe an dem heute bestehenden Charakter orientieren und energetisch höchsten Standards entsprechen. Eine Untertunnelung der angrenzenden Bahnstrecke soll das neue Quartier mit dem alten Ortskern in Zukunft barrierefrei verbinden. Positiv für den Gemeindehaushalt: Trotz steigender Wohn- und Lebensqualität in Kirchseeon wird dieser nicht zusätzlich belastet.

Auch bezüglich der Verkehrssituation soll sich trotz des Zuzugs von bis zu 3.000 Neubürgerinnen und Neubürgern einiges tun. Verkehrsgutachten belegen, dass es durch gezielte Maßnahmen gelingen kann, die Verkehrsströme zu lenken und somit für Entlastung zu sorgen. Dazu zählen u. a. eine Tempo-30-Zone auf der B 304, intelligente Ampelschaltungen sowie Kreisverkehre und Einbahnstraßen. Aufgrund der direkten S-Bahnanbindung und eines innovativen Mobilitätskonzepts lässt sich der Stellplatzschlüssel für das neue Quartier deutlich unter den des heute in Kirchseeon bestehenden bringen. Die Anzahl der Pkw im Quartier und damit die Quellverkehre sollen spürbar geringer ausfallen. Angesichts der auch ohne die Quartiersentwicklung eintretenden Verkehrszunahme würde ganz Kirchseeon maßgeblich von den Entlastungsmaßnahmen profitieren.

Das jetzt angebahnte Verfahren ist wahrscheinlich die letzte Chance, das Schwellenwerksgelände gemeinsam mit einem zuverlässigen und kompetenten Investor nachhaltig zu sanieren und zu einem lebens- und liebenswerten Teil Kirchseeons zu machen.

Hier erfahren Sie mehr über das Projekt

Kontakt

ECE Group

Münchner Straße 22

85614 Kirchseeon

Telefon: +49 151 – 679 642 55

E-Mail: felix.richter@ece.com oder marcus.janko@ece.com

Webseite: zusammen-fuer-kirchseeon.de