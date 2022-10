Posen für Profis: Billy Idol zieht in der Olympiahalle alle Register

Von: Armin Rösl

dpa_5FA2F00043199B3E.jpg © dpa/Paul Bergen

Machen Sie mal eine typische Handbewegung: geballte Faust. Dazu die Oberlippe hoch. Ganz klar: Dieser Mann ist Profi-Poser. Billy Idol spielte am Montag in der Olympiahalle.

München - „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran.“ (Udo Jürgens). „Er lebt in seinem eigenen Himmel.“ (Billy Idol, 66 Jahre, aus seinem Klassiker „Rebel Yell“). Das Leben hat für Billy Idol nicht mit 66 Jahren erst angefangen, er lebt gefühlt seit Geburt auf der Überholspur und dürfte als Kind mit dem Bobbycar schon jegliche Geschwindigkeitsbegrenzungen überschritten haben. Der Erfinder des Poser-Punk-Rocks und der auf einer Seite hochgezogenen Oberlippe war am Montagabend (Tag der Deutschen Einheit) in der Olympiahalle - zum Glück er, und nicht (aus gegebenem Anlass) ein anderer Poser: David Hasselhoff. Naja, der ist aber auch schon 70.

Zurück zum Eigentlichen. Billy Idol packt beim Eröffnungssong „Dancing with myself“ nach zehn Sekunden zum ersten Mal den obligatorischen Griff zwischen die Beine aus, ballt eine Faust, Oberlippe hoch - zack, damit hat er seine Fans schon. Posen in Perfektion. „Munich! Germany! Come on!“ motiviert er die Leute in der halbvollen Halle zum Tanz, die lassen sich nicht zweimal bitten. Billy Idol zieht alle Register, bei „Flesh for Fantasy“ entblößt er seinen Oberkörper, seine raue Stimme erinnert eher an die Hölle als den Himmel, aber hey: Das IST Billy Idols Himmel. Er ist bester Laune, das macht allen Spaß hier. Rebel Yell forever!

90 Minuten posen und rocken, zum Schluss freilich die Hochzeit: „White Wedding“. Billy Idol kann‘s immer noch. Alle Töne richtig zu treffen, darum geht‘s in diesem Alter übrigens gar nicht mehr. 90 Minuten Poser sein, 90 Minuten Party. Darum geht‘s.

Frei nach Udo Jürgens: Mit 66 Jahren, da rockt der Billy los. Mit 66 Jahren, ist Idol immer noch groß. Mit 66 Jahren, ist der Billy noch gut in Schuss. Mit 66... - ist bei Idol noch lange nicht Schluss. Yeah!