Aufgeknöpft

Shame-Sänger Charlie Steen mit seinen Bandkollegen im Bad. FOTO: pooneh ghana © pooneh ghana

Die Süd-Londoner Band Shame sind die Lieblinge der britischen Musikpresse und touren mit ihrem dritten Album „Food For Worms“ gerade durch Europa. Dabei werden sie ihrem Ruf als einer der besten Live-Bands derzeit durchaus gerecht.

Welches Tempo die britische Postpunk-Band Shame bei ihrem Konzert in München an den Tag legte, lässt sich hervorragend an der Oberbekleidung des Sängers Charlie Steen ablesen. Der betritt die Bühne im Technikum (Werksviertel) ganz züchtig mit einem bis oben zugeknöpften Hemd. Nach zehn Minuten sind schon so viele Knöpfe geöffnet, dass sich die Frage stellt, wozu die restlichen eigentlich noch geschlossen sind.

Diese Frage hat sich dann weitere zehn Minuten später erledigt, als sich der Frontmann der Band endgültig von dem Kleidungsstück trennt.

Shame geben mit Sänger Charlie Steen Vollgas in München

Wer sich gefragt hat, ob so ein Sonntagabend zwingend der richtige Hintergrund für ein Punk-Konzert ist, hat spätestens jetzt bemerkt, dass Shame darauf keine Rücksicht nehmen. Allerdings könnte es an diesem Termin gelegen haben, dass die Halle nur zur Hälfte gefüllt war.

Wer zu Hause geblieben ist, hat jedenfalls was verpasst. Tatsächlich lebt die Bühnen-Show weniger von der Virtuosität der fünf Musiker als von deren unbändiger Energie, die sich auf der Bühne Bahn bricht. So läuft der Bassist unablässig vom einen Ende der Bühne zum anderen, springt in die Höhe und lässt sich sogar zu einer Art Judo-Rolle mit seinem umgeschnallten Instrument verleiten, bei der er mal eben einen Mikrofonständer in seine Einzelteile zerlegt. Das Konzert ist ein einziges Stakkato, Steen beschränkt sich bei seinen Ansagen auf das Nötigste, es geht Schlag auf Schlag.

Diese Show geht an die Kondition aller Beteiligten

Dabei ist die neue Platte, mit der die fünf Musiker aus Süd-London gerade auf Europa-Tour sind, weitaus weniger krawallig als die beiden Vorgänger. Und so streuen die Musiker dann doch einige kurze Verschnaufpausen mit Balladen ein. Interessanterweise sind diese ruhigeren Momente nicht minder intensiv als die hymnenartigen Post-Punk-Kracher.

Frontmann Charlie Steen hat sein Publikum während der gesamten Show jedenfalls voll im Griff und beherrscht die Bühne mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein. Insgesamt sicher eine kräftezehrende Vorstellung. Was auch erklären dürfte, warum die Band nach gut 70 Minuten ohne Zugabe die Bühne verließ – mehr war konditionell einfach nicht drin.