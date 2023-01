Prinz Harry bricht mit „Reserve“ Weltrekord

Prinz Harrys Autobiografie „Reserve“

Prinz Harrys Autobiografie „Reserve“ hatte schon vor der Veröffentlichung am 10. Januar für Aufregung gesorgt - und tut es weiterhin. Nun mit einem Weltrekord.

Es kommt nicht ganz unerwartet: Die Autobiografie „Reserve“ von Prinz Harry verkaufte innerhalb einer Woche mehr als 3,2 Millionen Exemplare weltweit – und stellt damit einen neuen Rekord auf. Wie der Penguin Verlag mitteilt, ist „Reserve“ laut „Guinness World Records“ das am schnellsten verkaufte Sachbuch aller Zeiten.

Am 10. Januar 2023 war „Reserve“ weltweit veröffentlicht worden – und ist in zahlreichen Ländern direkt auf Platz eins der nationalen Bestsellerlisten eingestiegen, arunter in den USA, in Großbritannien, Kanada, Australien, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Brasilien, Dänemark, Chile, Kolumbien und Peru. Das Buch wurde gleichzeitig in 16 Sprachen veröffentlicht – Veröffentlichungen in weiteren 10 Sprachen folgen in Kürze.

+ Prinz Harrys Autobiografie „Reserve“ © Jens Kalaene

Schon vor der Veröffentlichung hatten Prinz Harry und seine Frau Meghan für Aufregung gesorgt. Beispielsweise mit der Netflix-Dokumentation „Harry & Meghan“, die wiederum Netflix Erfolge beschert: Nicht zuletzt dank der Doku-Serie „Harry & Meghan“ wuchs Netflix mit einem Plus von 7,7 Millionen Nutzern deutlich schneller als erwartet. Insgesamt brachte es Netflix zum Jahresende auf 230,75 Millionen Nutzerkonten. Neben „Harry & Meghan“ konnte der Videodienst auch mit der Serie „Wednesday“ sowie den Filmen „Troll“ und „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ punkten. Allein Harry und Meghans Deal mit dem Streamingdienst Netflix soll rund 100 Millionen US-Dollar (etwa 92,4 Millionen Euro) schwer gewesen sein. Hinzu kommt das Geld für die Memoiren Angeblich 20 Millionen US-Dollar soll Harry als Vorschuss für seine Autobiografie erhalten haben. Ob das stimmt, ist unklar. Zum Vergleich: Ex-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle sollen für eine ähnliche Vereinbarung 60 Millionen Dollar erhalten haben. (Sie sind genervt von dem Rummel um Prinz Harrys Memoiren? Lesen Sie hier: Autobiografien, die sich wirklich lohnen!)