Radikal jung 2023: Münchner Volkstheater stellt Programm vor

Von: Michael Schleicher

Aus Wien nach München: „Zwiegespräch“ vom Burgtheater eröffnet „Radikal jung“. © Susanne Hassler-Smith

Das Münchner Volkstheater hat das Programm für „Radikal jung“ vorgestellt. Das Regiefestival wird am 27. April 2023 vom Wiener Burgtheater eröffnet.

Freilich, Zahlen sagen noch nichts aus über die Qualität von Kunst. Und doch dokumentieren sie, dass am Münchner Volkstheater derzeit sehr vieles sehr richtig gemacht wird. Die Bühne ist gut durch die Pandemie gekommen; im Januar hatte das Haus im Schlachthofviertel gar eine Auslastung von starken 96 Prozent, wie Kulturreferent Anton Biebl bemerkt, um über die „kommunistischen Werte“ zu schmunzeln. Ein schiefer Scherz, der Respekt ausdrücken soll. Dann lobt Biebl noch die Auslastung von „Radikal jung“ im vergangenen Jahr – 75 Prozent der Plätze beim Regiefestival seien belegt gewesen. Dieses Kompliment mag Christian Stückl jedoch nicht gelten lassen. „Das war eine Coronazahl“, sagt der Intendant des Volkstheaters. „Wir werden besser sein.“

Zweite Eröffnungspremiere ist die Performance „Radical Hope – Eye to Eye“ aus Antwerpen. © Nathan Isharv

Das Selbstbewusstsein ist berechtigt, wie bei der Vorstellung des Programms für heuer klar wird. Das Festival wird enorm vielseitig: inhaltlich und ästhetisch. Zwischen 70 und 80 Produktionen junger Regisseurinnen und Regisseure hat die vierköpfige Jury gesichtet. 13 davon hat sie nach München eingeladen, wo das Festival zwischen 27. April und 5. Mai stattfinden wird. Die Inszenierungen kommen aus Antwerpen, Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, Magdeburg, Mannheim, Innsbruck, Wien und Weimar – der Gastgeber ist mit „8½ Millionen“ nach dem Roman von Tom McCarthy im Programm vertreten (siehe Kasten).

Radikal jung läuft vom 27. April bis zum 5. Mai 2023

Nach Corona sei es für die Theatermacher von morgen schwerer geworden, berichtet Festivalleiter Jens Hillje, weil ihre Arbeiten seltener auf den großen Bühnen gezeigt würden. Er sowie seine Jury-Kollegen Christine Wahl, C. Bernd Sucher und Florian Fischer hätten bei der Recherche festgestellt, dass viele junge Regisseurinnen und Regisseure inzwischen den „Ausbruch aus den Echokammern“ wagen – gekoppelt mit der „Hinwendung zu größeren Stoffen, um von der Gesellschaft insgesamt zu erzählen“.

Komplettiert den ersten Tag bei „Radikal jung“: „Sistas!“ aus Berlin nach Tschechows „Drei Schwestern“. © Kamil Janus

Zu erleben ist das etwa bei der Düsseldorfer „Odyssee“: Der ukrainische Dramatiker Pavlo Arie hat Homers Epos überschrieben und Penelope ins Zentrum geholt, die zehn Jahre auf das Ende des Krieges und die Heimkehr ihres Mannes Odysseus wartet. Auf der Bühne stehen an diesem Abend auch sieben Frauen und zwei Buben aus dem vom Russland angegriffenen Land. Jan Friedrichs „Woyzeck“ nach Büchner stellt sich ebenfalls einer wichtigen Frage: dem Verhältnis von Leben und Arbeit. Das Theater Magdeburg berichtet von einem Mann, der unter den ökonomischen Bedingungen zerbricht. Derweil blickt das Institut für Medien, Politik & Theater mit „Gondelgeschichten“ in die Zukunft: Ausgehend von der blamablen Rolle Ischgls beim Ausbruch von Corona geht’s um die Alpenregion (und damit den Skisport) in Zeiten des Klimawandels. „Ich bin richtig gespannt, was rauskommt“, sagt Stückl mit Blick auf die 13 eingeladenen Inszenierungen. Und damit ist er nicht allein.