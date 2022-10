Ralf Wolter ist tot: Als Sam Hawkens war er Winnetous treuer Freund

Von: Michael Schleicher

Teilen

Ralf Wolter bei seinem ersten Auftritt als Sam Hawkens in „Der Schatz im Silbersee“ an der Seite von Lex Barker als Old Shatterhand (li.) und Pierre Brice, der Winnetou spielte. © dpa

Als Sam Hawkens in den Karl-May-Filmen wurde Ralf Wolter in den Sechzigerjahren berühmt. Nun ist der Schauspieler im Alter von 95 Jahren gestorben. Unser Nachruf:

Eine typische Szene für Ralf Wolters Paraderolle als Sam Hawkens in den Karl-May-Filmen der Sechzigerjahre sieht so aus: Hinter der Schießscharte eines Forts beobachten Hawkens und ein Soldat das Heranrücken der Feinde – und sehen einen Mann mit weißer Fahne. „Vielleicht will er auch nur sein Hemd bei uns trocknen“, mutmaßt Hawkens – liebenswert, naiv, komisch. Ausnahmsweise verkneift er sich dann jenen Spruch, mit dem sich diese Figur tief in die bundesdeutsche Kinogeschichte eingeschrieben hat. „Wenn ich mich nicht irre!“, lautete der, und Ralf Wolter schob stets ein kurzes, trockenes Kichern hinterher. „Hihihi!“ Keiner im Wilden Westen kicherte so – vor allem aber kicherte niemand mit einem derart hohen Wiedererkennungswert.

Keiner kicherte wie Ralf Wolter als Sam Hawkens: „Wenn ich mich nicht irre!“

Ja, Ralf Wolter war in den Filmen jener Jahre für die Komik zuständig. Mehr noch: Der Schauspieler, der am Freitag (14. Oktober 2022) mit 95 Jahren in München gestorben ist, hat maßgeblich den Humor ins westdeutsche Nachkriegskino gebracht – auch in Produktionen, die nicht sofort als Komödien auszumachen waren. Sein Leinwanddebüt 1951 zum Beispiel, „Die Frauen des Herrn S.“ mit Sonja Ziemann, Paul Hörbiger und Walter Giller, spielt zwar in der griechischen Antike, persifliert aber die Lage Deutschlands unter den vier Besatzungsmächten.

Ralf Wolter wurde 1926 in Berlin geboren

Geboren wurde Wolter 1926 in Berlin. Sein Vater war Artist im Zirkus, die Mutter Musikerin – der Sohn ließ sich an einer privaten Schauspielschule ausbilden. Seine Liebe zum Humor sowie zur Musik brachte ihn in den Fünfzigern auf die Brettl-Bühnen – zunächst in seiner Geburtsstadt, später auch in Hamburg. Parallel arbeitete der Schauspieler an seiner Filmkarriere. Das deutsche Kino wollte Nazi-Terror und Verwüstungen durch den Krieg vergessen machen: Produktionen waren häufig und gern als Revuen um beliebte Interpreten und deren Lieder herum inszeniert. In Werken wie „Wenn die Conny mit dem Peter“ (1958) oder „Freddy, die Gitarre und das Meer“ (1959) mit Peter Kraus, Cornelia Froboess oder Freddy Quinn gestaltete Wolter erste Rollen. Sein Witz war dabei immer auch körperlich, in Gestik und Mimik. Natürlich war er ein gutes Stück entfernt vom reinen Slapstick – aber doch inspiriert vom physischen Humor der US-Kollegen.

Billy Wilder besetzte Ralf Wolter in „Eins, Zwei, Drei“

Billy Wilder besetzte ihn 1961 in „Eins, Zwei, Drei“ dann als glatzköpfigen Agenten der UdSSR. Damit war die optische Vorlage geschaffen für Wolters Durchbruch im Kino und für seine berühmteste Rolle: Sam Hawkens hat zwar seinen Skalp, aber auf keinen Fall seinen Humor und seine Schlagfertigkeit verloren. 1962 war der Darsteller erstmals als Trapper an der Seite von Pierre Brice (Winnetou) und Lex Barker (Old Shatterhand) in „Der Schatz im Silbersee“ zu sehen. In sechs Kinofilmen spielte er den treuen, erschreckend gut gelaunten Begleiter der Blutsbrüder – und nochmals 1980 in der Fernsehserie „Mein Freund Winnetou“ mit Siegfried Rauch als Shatterhand.

Ralf Wolter wurde in Berlin geboren und fand in München seine Wahlheimat. © Peter Endig/dpa

Wolters Figur nutzten die Regisseure dabei nicht nur, um Humor in die Abenteuerfilme zu schmuggeln – schließlich hatte das Kino der Fünfzigerjahre gelehrt, dass das Publikum gern lacht. Sam Hawkens stand auch für Männer-Treue und Freundschaft – also für Tugenden, die seit der Nazi-Zeit verpönt waren und nicht zuletzt durch solche Filme vom Ruch des braunen Missbrauchs und der Propaganda befreit wurden. Das gilt auch für Hadschi Halef Omar, den Wolter in den Adaptionen von Karl Mays Orient-Romanen wie „Der Schut“ (1964) oder „Durchs wilde Kurdistan“ (1965) spielte.

Wolter arbeitete auch fürs Fernsehen, spielte in „Tatort“ und „Der Alte“

Als diese Hochphase des westdeutschen Kinos vorüber war, arbeitete der Schauspieler, der München zur Wahlheimat erkoren hatte, in den Siebzigern vor allem für Produktionen, die in jener Dekade halt entstanden sind: (musikalische) Lustspiele, Paukerfilme, erotisches Heititei – solche Sachen. Daneben war er regelmäßig im Fernsehen zu sehen, mit Episodenrollen in „Tatort“, „Der Alte“: Krimis vor allem. Selbst mit dem Gesetz in Konflikt geriet Wolter 2002. Der damals 75-Jährige war Mitverursacher eines Unfalls, bei dem drei Menschen starben. Wegen fahrlässiger Tötung erhielt er eine Geldstrafe sowie zehn Monate auf Bewährung.

Ralf Wolter drehte seinen letzten Kinofilm im Jahr 2012

Am Ende seiner Karriere sorgte Ralf Wolter aber nochmals auf der Leinwand für Schlagzeilen: In Leander Haußmanns Seniorenkomödie „Dinosaurier – Gegen uns seht ihr alt aus“ (2009), vor allem aber in „Bis zum Horizont, dann links!“, Bernd Böhlichs liebenswertem Film aus dem Jahr 2012. „Wir wollen heil wieder runter“, sagt da der von Wolter gespielte Willy Stronz zum Piloten, bevor er mit seiner Gruppe aus dem Altersheim in eine JU-52 steigt. Sie landen nicht nur heil, sondern sogar auf einer Insel in der Adria. Es war nicht der schlechteste Ort für Wolters Karriere-Ende. Und zudem nicht allzu weit entfernt von jenen Plätzen, an denen die Karl-May-Filme entstanden – und wo Sam Hawkens‘ Kichern bis heute zu hören ist.