Rammstein ist zurück - So gigantisch war die Show in München - Farbe des Abends war schwarz 

Skandale säumen ihren Weg: Rammstein provoziert immer wieder mit Songtexten und Videos. Live stellt die Band um Sänger Till Lindemann eine gigantische Show auf die Bühne - wie am Samstagabend in München.

Rammstein ist international bekannt und hat bis heute weltweit Fans. Wie in ihrem „Deutschland“-Clip polarisiert die Band immer wieder in Liedtexten, Albumtiteln und Videos.

Am Samstag stieg das Rammstein-Konzert in München

„Wir wollen provozieren, aber nicht schocken“, sagen die Musiker über ihre Performances.

+++Auch in München haben die Rocker nicht an Pyro, Feuer und Showeinlagen gespart und ordentlich eingeheizt. „Mega war es“, lautet das Fazit der Fans.

+++Die Stimmung ist überwältigend, laut, gigantisch, wie erwartet. Das Publikum fordert Zugaben.

+++Gänsehautmoment bei „Mein Herz brennt“. Das ganze Stadion singt. Oder besser brüllt.

+++Schade nur, dass es noch hell ist. So verpufft die Pyrotechnik fast ein wenig. Die Farbe des Abends ist schwarz. Und es herrscht deutlicher Männerüberschuss.

© Foto: Katrin Baseran

+++ ... und Action ...

Rammstein-Konzert live in München © Foto: Katrin Baseran

+++Support ist fertig. Gespanntes Warten.

+++Vorband ist das französische Klavier-Duo Jatekok. Die beiden Mädels spielen vierhändig auf einem Klavier das Rammstein-Album „Klavier“ auf einer kleinen Bühne mitten in der Arena.

© Foto: Katrin Baseran

+++Superfan Verena kommt aus der Nähe von Ingolstadt. Es ist bereits ihr fünftes Konzert. Sie freut sich besonders auf den Song „Diamant“.

Superfan Verena © Foto: Katrin Baseran

+++Es füllt sich, die Stimmung ist friedlich.

© Foto: Katrin Baseran

+++Die Massen strömen schon am frühen Abend. Die U3 fährt ab ca. 15 Uhr alle fünf Minuten zwischen Innenstadt und Olympiazentrum (Foto). Zudem ist die U8 mit Halt am Hauptbahnhof als Verstärkerlinie im Einsatz. Nach dem Ende des Konzerts fahren die Züge in kurzen Abständen zurück in die Innenstadt.

© Foto: Katrin Baseran

Rammstein kommt zurück - Wie gigantisch wird die Show in München?

München - Nach zehn Jahren ohne neues Album hatte Rammstein Ende März das „Deutschland“-Video mit einer sofort von Protesten begleiteten Provokation angekündigt:In der kurzen Sequenz, die im kompletten Video kaum noch eine Rolle spielt, sind Mitglieder der Band in Kleidung zu sehen, die an die von KZ-Häftlingen erinnert. „Wer den Holocaust zu Marketingzwecken missbraucht, handelt verwerflich und unmoralisch“, hatte dazu etwa der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, gesagt.

Rammstein: Brutale und wenig nationale Abrechnung

Der Song „Deutschland“ selbst ist eine ebenso brutale wie wenig nationale Abrechnung mit 2000 Jahren Geschichte eines Landes, dem der Text von Sänger Till Lindemann sagt: „Meine Liebe kann ich dir nicht geben“.

„Der Song handelt von dem ambivalenten Verhältnis, das wir zu Deutschland haben“, sagt Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz. Das Video zeige, woher dieses Verhältnis komme. Rammstein wollte laut Lorenz kein banales, eindeutiges Lied machen. „Rammstein sind keine Punkband, die „Bullenschweine!“ oder „Deutschland verrecke!“ ruft. Wir bringen ein solches Thema in eine künstlerische Form, die mit Metaphern spielt und tiefer geht als simple Parolen.“

Rammstein: „Dann kann eigentlich auch aufhören“

Der oft mehrdeutige, mitunter zweifelhafte Umgang mit Texten und Bildern rückt die Musik von Rammstein immer wieder ins Zentrum kritischer Auseinandersetzungen. Aber: „Es geht uns nicht darum, Leute zu schocken“, betont Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz im Musikmagazin „Rolling Stone“ (Juni-Ausgabe). „Ein Schock ist etwas Lähmendes. Er ruft keine Reaktionen hervor. Das wollen wir nicht. Wir wollen provozieren, Leute in Bewegung bringen.“ Lorenz sieht darin das Gegenteil von Unterhaltung. „Wenn man das Publikum unterhalten will, hat man in meinen Augen den Endpunkt der Kunst erreicht. Dann kann man eigentlich auch aufhören.“

