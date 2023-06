Vor Rammstein-Shows in München: hingehen oder boykottieren?

Von: Katrin Basaran, Katja Kraft

Teilen

Wie nah kam er den weiblichen Fans? Und wollten die das auch? Rammstein-Sänger Till Lindemann. © Malte Krudewig

Nach den massiven Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann fragen sich viele, ob sie die München-Konzerte besuchen sollen. Lesen Sie hier Pro und Contra unserer Redakteurinnen.

Partys mit Fans wird es nach den vier Rammstein-Konzerten, die am 7., 8., 10. und 11. Juni 2023 im Münchner Olympiastadion stattfinden, nicht geben. Wie berichtet, wird auch die Row Zero abgeschafft; jener Bereich direkt vor der Bühne, in die junge Frauen eingeladen wurden, die im Anschluss bei Partys mit der Band auch sexuell mit Till Lindemann zusammengekommen sein sollen – wie freiwillig das je geschah, wird nun heftig diskutiert. Ein Video der bekannten YouTuberin Kayla Shyx wird gerade im Netz zigtausendfach geteilt. Darin erzählt die 21-Jährige von den Erfahrungen direkt Betroffener - und bestätigt, dass auf den Konzerten junge Mädchen ausgesucht würden, die dann für Geschlechtsverkehr mit Lindemann zur Verfügung stehen sollten. Die Stadt München und der Veranstalter Propeller reagierten auf die Vorwürfe, neben der Sperrung der Row Zero und des Party-Verbots backstage soll es während der Show „Safe Spaces“ geben, Orte, an die sich Besucherinnen zurückziehen können, die sich belästigt fühlen. „Awareness-Teams“ sollen zur Sensibilisierung der Konzertbesucher für das Thema sexuelle Übergriffe beitragen.

Katrin Basaran. © Michael Westermann

Pro Konzertbesuch: Es gilt die Unschuldsvermutung!

Muss ich moralische Bedenken haben, wenn ich zu Rammstein gehe? Die Einsichten ins Groupie-System der Metal-Band sind unbestritten heftig. Junge Frauen werden für Partys mit den Rammstein-Musikern und speziell Frontmann Till Lindemann rekrutiert. Sie bekommen Anweisungen, was sie anzuziehen haben, wie sie sich verhalten sollen. Der Freund muss draußen bleiben, das Smartphone auch. Rote Flaggen überall! Alles deutet darauf hin: Hier wird kein Kindergeburtstag gefeiert. Es klingt widerlich, was dann gelaufen sein soll. Und klar: Nein heißt nein! Sollte Lindemann diese Grenze überschritten haben, womöglich unter Einsatz von Betäubungsmitteln, muss er bestraft werden!



Aber Fakt ist: In keinem Fall wird bislang ermittelt. Obwohl täglich neue schlimme Geschichten im Netz erzählt werden, immer neue junge Fans den Mut finden, über ihre Erlebnisse zu berichten. Und alle diese Vorwürfe würden nur zu gut passen zum Image dieses Kerls samt irrem Blick, grober Statur, teutonisch gerolltem „Rrrr“, mit seinen eindeutig zweideutigen Texten, der Peniskanone, die er während der Shows reitet – ein Sexteufel, schmutzig, dreckig, irgendwie pervers. Mancher Text, den man bislang vielleicht als Ironie, als deftige Spielerei deutete, erzeugt mit dem Gehörten nun Ekel.



Nein, man muss Lindemann nicht mögen. Andererseits gerät niemand zufällig auf seine Konzerte. Was können wir für unsere Töchter, Schwestern, Freundinnen tun? Aufklären, sie zu selbstbewussten Frauen erziehen, ihnen ein aufmerksames Umfeld wünschen. Selbstbestimmung heißt das Zauberwort. Und das gilt auch in Sachen Konzertbesuch. KATRIN BASARAN

Contra Konzertbesuch: Nein zu Machtmissbrauch!

Kulturredakteurin Katja Kraft © Klaus Haag

Das, was einen als Frau in der Debatte um Rammstein-Frontmann Till Lindemann rasend macht, ist die unsägliche Opfer-/Täter-Umkehr. Gehen wir kurz davon aus, die Vorwürfe gegen Lindemann stimmen. Denn ebenso wie die Unschuldsvermutung gilt, sollte gelten, möglichen Opfern unvoreingenommen zuzuhören. Da sind also junge Frauen, die dem Sänger verfallen sind. Groupies, wie sie schon bei den Beatles beim bloßen Anblick ihrer Stars in Ohnmacht fielen. Und jetzt stelle man sich vor, dieser Star lüde einen zu einer Privatparty ein. Naiv, dort hinzugehen? Stimmt. Aber unendlich abstoßend, sie bewusst auszuwählen. Jeder Star hat eine Verantwortung, eigene Macht nicht auszunutzen. Also keine jungen Frauen zu rekrutieren, denen vernebelt von Fan-Liebe gar nicht klar ist, worauf sie sich da eigentlich gerade einlassen. Und dann, wie sie aus der Situation wieder herauskommen.

Wer sich jetzt über die Naivität der Frauen erregt, folgt der immer gleichen Argumentationslinie: Nachts allein durch den Englischen Garten radeln und vergewaltigt werden? Selbst schuld. Kurzes Kleid tragen und vergewaltigt werden? Selbst schuld. Auf der Wiesn zu viel Alkohol trinken und vergewaltigt werden? Selbst schuld. All diese Dinge gelten für Männer nicht. Doch auch als Frau würde man gern in einer Welt leben, in der man davon ausgehen kann, dass Männer ihre Triebe so sehr im Griff haben, dass sie sich nicht über eine Frau hermachen, einfach, weil sie so hübsch und schutzlos ist.

Man kann sich jetzt abfällig amüsieren über denglische Ausdrücke wie „Awareness-Teams“ und „Safer Places“ – doch diese Einrichtungen sind wichtig. Damit narzisstische Männer in ihrer Hybris nicht mehr durchkommen. Und alle Frauen verstehen, dass Nein-Sagen okay ist. Egal, ob man zuvor mit dem Typen geflirtet hat. Ein echter Mann muss damit umgehen können, dass man es sich auch kurz vor knapp noch anders überlegen kann. Egal, wie kurz das Röckchen ist.

Also aufs Konzert? Ich wäre eh nicht hingegangen, würde es jetzt auf keinen Fall mehr tun. Denn Kunst und Künstler voneinander zu trennen fällt schwer, wenn dieser „Künstler“ über Sex mit einer von K.O.-Tropfen ruhiggestellten Frau dichtet – und sich herausstellen sollte, dass das keine bloße Fantasie war. Wobei man als Fan auch ganz generell überlegen sollte, was reizvoll daran ist, einer Band zu lauschen, die den Holocaust zu Marketingzwecken missbraucht und von Sex mit Bewusstlosen fantasiert. KATJA KRAFT