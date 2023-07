„Wir sind keine Bayern“: eine kleine Chronik der ewig bayerisch-fränkischen Rivalität

Teilen

Die Fränkische Flagge und die Bayerische Flagge wehen im Wind. © picture alliance/dpa | Timm Schamberger (links), picture alliance / dpa | Armin Weigel (rechts)

Auf der Karte liegt Franken im Freistaat Bayern. Doch viele Franken fühlen sich nicht so richtig bayerisch. Bis heute gibt es kulturelle, politische und wirtschaftliche Unterschiede. Woher kommt die Ablehnung Bayerns durch Franken? – eine kleine Chronik.

Bayern: Das sind Lederhose, Berge und Weißwurst. So das allgemeine Bild, das sich vor allem international hartnäckig hält – sehr zum Ärger der Franken. Denn Franken sind eigentlich keine Bayer. Zumindest fühlen sie sich viele bis heute nicht so. Große Teile Frankens gehören seit mehr als 200 Jahren zu Bayern. Doch Franken und Altbayern kennzeichnet schon lange eine Hassliebe. Woher kommt diese Ablehnung? Was zeichnet die liebevolle bayerisch-fränkische Rivalität aus?

Große kulturelle, wirtschaftliche und auch politische Unterschiede zwischen Altbayern und Franken bestehen noch heute. Kulturell fängt das beim Dialekt an, geht über verschiedene Traditionen bis hin zu Mentalitäten. Um das zu verstehen, hilft ein Blick in die Vergangenheit: Wo liegen die Ursprünge Frankens und warum gehört es heute zu Bayern?

„Die Franken“ gibt es dabei so eigentlich gar nicht. Jahrhundertelang war die Region politisch stark zerstückelt. Mit der Identität – oder „Idendidäd“, mal fränkisch ausgesprochen – ist es so eine Sache. Diese entstand vielmehr stückweise erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts – als Gegenentwurf zur bayerischen Dominanz. Dass es dazu kam, hat viel mit dem französischen Kaiser Napoleon Bonaparte zu tun.

„Der gute Vater Max“ – der erste bayerische König

Napoleon hatte große Teile der fränkischen Region mit der Rheinbundakte und dem Zerfall des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nationen (HRRDN) Bayern zugesprochen. Auch der Fränkische Reichskreis wurde aufgelöst. Nach und nach ging das Gebiet der heutigen Regierungsbezirke Frankens in Bayern über. Seit dem 1. Januar 1838 gibt es die heute noch verwendeten Bezeichnungen Unter-, Mittel- und Oberfranken. Die Geschichte Frankens ist damit untrennbar verbunden mit der von Bayern.

Erst durch das Bündnis Maximilians I. Joseph von Bayern entstand Bayern in der Form, wie wir sie heute kennen. Der ehemalige Kurfürst wurde 1806 zum ersten König Bayerns gekrönt. Mit seinem Berater Montgelas begann König Max I. Joseph Bayern zu verändern: Überall sollte es Schulen geben und jüdische und evangelische Bürger bekamen die gleichen Rechte wie Katholiken. Der erste bayerische König war bei seinen Untertanen beliebt. Er erhielt den Beinamen „der gute Vater Max“.

Zwei Flaggen: Wo liegen die Ursprünge?

Die rot-weiße Frankenfahne. © picture alliance/dpa | Timm Schamberger

Die Frankenfahne setzt sich aus zwei gleich großen Streifen zusammen, oben rot und unten weiß. Meistens befindet sich in der Mitte der sogenannte „Fränkische Rechen“. Auch ein weißer Schriftzug „Franken“ auf schwarzem Grund über dem Rechen findet sich häufig auf der Flagge. Die Frankenfahne ist weder staatliches Symbol, noch Hoheitszeichen. Die rot-weiße Flagge wird insbesondere an Festtagen oder von Privatpersonen oder Vereinen verwendet. Behörden dürfen die Fahne nur am Tag der Franken hissen.

Zurück geht die Flagge auf die Farben des Fränkischen Rechens. Dieser tauchte zum ersten Mal im 14. Jahrhundert am Grabmal des Würzburger Fürstbischofs Wolfram Wolfskeel von Grumbach auf sowie in einem Siegel des Ortes Gerolzhofen. Er war Symbol der fränkischen Herzogswürde, die die Fürstbischöfe aus Würzburg besaßen.

Die weiß-blaue Staatsflagge des Bundeslandes Bayern mit Bayerischem Staatswappen. © Robert Schmiegelt/IMAGO

Im Freistaat Bayern gibt es zwei Flaggen, die beide seit 1953 gleichgestellt nebeneinander geführt werden: die Rautenflagge und die Streifenflagge. Die Rautenflagge besteht aus mindestens 21 Rauten – auch Wecken genannt. Vom Betrachter aus gesehen ist die erste Raute oben links auf der Flagge weiß. Die Streifenflagge besteht aus einem weißen und einem blauen horizontal gelagerten Streifen – der weiße Streifen befindet sich oben.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Die Landesfarben weiß und blau sowie die Rauten entstammen ursprünglich dem Wappenschild der Grafen von Bogen, einem ostbayerischen Adelsgeschlecht mit Sitz in Bogenberg bei Straubing. Nach Aussterben des Geschlechts ging das Wappen an den Stiefbruder Adalberts über, den Wittelsbacher Herzog Otto II. von Bayern. Dessen Mutter war in zweiter Ehe mit Herzog Ludwig I. von Bayern verheiratet. Seit 1242 führen die Wittelsbacher die weiß-blauen Rauten im eigenen Wappenschild. (Quelle: Bayerischer Landtag)

Dialekt: Warum sprechen die da so anders?

Auch im Dialekt gibt es zwischen Bairisch und Fränkisch große Unterschiede.

Kleines fränkisches Lexikon „fei“: Der fränkische Allrounder. Die Bedeutung ist gar nicht so leicht festzusetzen. Am treffendsten sind „wohl“, „aber“ oder „bloß“. Das Wort kann in alle möglichen Sätze eingefügt werden: „Des wor fei schee!“. Der Begriff ist aber keine fränkische Eigenheit: In vielen Teilen Bayerns findet er Verwendung. „Waggerla“/„Waggala“: Die höchste Form der fränkischen Zuneigung. Gemeint ist entweder ein Entenküken oder die liebevolle Bezeichnung für ein kleines Kind. Waggala kann aber auch ein Kosename sein für jemanden, den man gern hat – zum Beispiel die Partnerin. „Kümmerle“: Bei Kümmerle – Mehrzahl Kümmerli – handelt es sich um Gurken, genauer: kleine gekrümmte Gewürzgurken, die gerne als Beilage gereicht werden. „Allmächd!“: Ein Ausruf des Erstaunens. Ähnlich wie bei „Oh Gott“ orientiert sich das Fränkische hier nach oben: „Allmächd“, also „allmächtig“ ist der Herr über uns, wenn es nach dem Christentum geht. „Babbm“: Gemeint ist dabei der Mund, oder umgangssprachlich das Maul. Beispiel: „Hald dei Babbm, sunsd hau i der anne naaf.“

Tracht: klassische Dirndl und Lederhose? – Von wegen!

Tracht ist modern. Dirndl und Lederhosen finden man schon lange nicht mehr nur auf dem Münchner Oktoberfest. Es gibt aber noch mehr als Dirndl und Lederhose – auch wenn das den meisten einfällt, denken sie an Tracht. Diese Kleidungsstücke gehören vor allem zur Tracht in Altbayern.

Fränkische Tracht zeichnet sich durch große Vielfalt aus. Dass es regionale Unterschiede gibt, hängt vor allem an der unterschiedlichen Prägung der Regionen: So ist das oberfränkische Bamberg beispielsweise mehrheitlich katholisch, Bayreuth hingegen mehrheitlich evangelisch. Evangelische Tracht zeichnete sich eher durch gedeckte, dunkle Farben aus, Katholiken trugen durchaus auch mal kräftigere Farbtöne wie rot. Auch der aufkommende Tourismus im 19. Jahrhundert hatte einen starken Einfluss auf die Entwicklung der Tracht, wie zum Beispiel in der Fränkischen Schweiz.

Was zeichnet fränkische Tracht aus?

Ein typisches Erkennungsmal bei den Frauen ist der sogenannte Schnäpper – ein dreieckiges oder spitz zulaufendes Stoffstück, das sich meist hinten an der Corsage der Frauenkleider befindet. Doch auch vorne kann ein Schnäpper leicht angedeutet sein.

Die Trachtenschneiderin Rosalie Postatny erzählt im Interview mit dem BR von weiteren Unterschiede.

„Bei den fränkischen Trachtenblusen ist ein V-Ausschnitt üblich. So diese typischen U-Boot Ausschnitte oder Herzausschnitte wie es bei den Dirndln zu sehen ist, das gibt es bei uns ja gar nicht.“

Silberknöpfe statt Hornknöpfe bei Männern

Männer tragen zwar auch zum Teil Lederhosen, diese sind nach traditionell fränkischer Art jedoch schwarz, gehen über das Knie und haben keinen Latz, so Annette Wüstner, Inhaberin der Schneiderei „Kleiderstolz“ in Dinkelsbühl, gegenüber Fränkisches-Seenland. Alternativ seien die Hosen aus Stoff.

Außerdem trage man anstelle des historischen Gehrocks dazu eine Jacke, eine Weste und ein schlichtes Leinenhemd, sagt sie. Männer tragen am Kragen zudem ein sogenanntes „Knipferla“, ein geknüpftes Halstuch. Und statt Hornknöpfen werden Silberknöpfe getragen, so die Expertin zum Fränkisches-Seenland.

Fränkisch-Bayerisches Derby: die Rivalität im Fußball

Auch im Fußball findet sich diese Spannung wieder. 1900 gründeten sich die Fußballvereine 1. FC Nürnberg und FC Bayern München. Schnell entstand trotz der 180 km Entfernung eine große Rivalität, da die Mannschaften sowohl die beiden größten bayerischen Städte vertreten, als auch die erfolgreichsten Clubs aus Bayern sind.

Hinzu kommt: Die ehemals freie Reichstadt Nürnberg gehört nicht zu Altbayern, sondern zur kulturell eigenständigen Region Franken. Auch die Milieus der beiden Clubs stehen sich gegenüber: Nürnberg als traditionelle Arbeiter- und Kaufmannsstadt und der FC Bayern München als eine von wohlhabenden Akademikern gegründete Mannschaft.

Die Flaggen des 1. FC Nürnberg und von FC Bayern München. © Oben: picture alliance/dpa | Daniel Karmann, unten: picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Insgesamt ist die Begegnung 192 Mal (65 FCN-Siege, 37 Unentschieden, 90 FCB-Siege) – Stand 2020 – erfasst worden. Trotz der größeren Anzahl an Bayern-Siegen führt der Fußballclub Nürnberg im Torverhältnis noch immer (337 zu 323 Treffern).

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.