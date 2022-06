Konzertkritik: Green Day feiern fette Punkrock-Party

Von: Kathrin Brack

Spielfreude am Samstagabend: Green Day feiern eine fette Punkrock-Party bei Rock im Park. © Daniel Karmann/dpa

Nürnberg sieht Grün: Am zweiten Festivaltag rocken Green Day die große Bühne von Rock im Park - und machen einem Fan eine große Freude. Unsere Konzertkritik.

„Ju-li-a, Ju-li-a, Ju-li-a“, skandiert das Publikum. Und die junge Dame strahlt: Gerade durfte sie mit Green Day auf der Bühne ein paar Takte auf der Gitarre spielen, und als Zuckerl obendrauf schenkt ihr Billie Joe Armstrong die weiße E-Gitarre. Julia ist nicht die einzige, die an diesem Samstagabend selig nachhause gegangen sein dürfte. Die Punkrocker aus Kalifornien haben sich bei ihrem Headliner-Auftritt am zweiten Festivaltag von Rock im Park nicht lumpen lassen und beglücken die prall gefüllte Event-Area vor der Utopia Stage mit anderthalb Stunden Hitfeuerwerk.

Von den ersten Schrammel-Akkorden von „American Idiot“ bis zum großen Finale haben die drei Herren und ihre großartigen Bühnen-Begleiter das Publikum im Griff. Sänger Billie Joe Armstrong dirigiert die Menge nach Belieben und gibt in bester Freddie-Mercury-Manier den Vorsänger, der die Fans zum lautstarken Mitsingen animiert. Sie haben selbst dabei so viel Freude, dass Armstrong bisweilen sekundenlang grinsend auf der Bühne steht und auf die Masse an Menschen schaut. Die Erleichterung, dass sie endlich wieder live rocken dürfen, sieht man in diesen Tagen allen Künstlern an.

Green Day bei Rock im Park 2022: Weniger Politik, mehr Party

Und so ausgelassen, wie sie aufspielen und mit dem Publikum agieren, glaub man Armstrong, wenn er sagt: „It‘s been two years, and it‘s so good to be back!“ Die Band, die für starke politische Statements bekannt ist und die Bühne dafür auch bewusst nutzt, geht den Festival-Auftritt vergleichsweise unpolitisch an. Einzig die Regenbogenflagge, die sich der Sänger für einen Song über die Schulter wirft, und Texte auf dem Screen lassen erkennen, dass Green Day nach wie vor offen Haltung zeigen.

Die Kalifornier halten es - bis auf ein wenig Pyrotechnik und ein Feuerwerk zum Schluss - recht minimalistisch. Die Band, die Fans und natürlich die Songs - mehr braucht es nicht. Letzere grölen die Zuschauer sehr textsicher mit: Ob „Basket Case“, „Boulevard of broken dreams“ oder „When I come around“, das Best-of sitzt. Und während sich bis in die hintersten Reihen Moshpits für fröhlichen Kleingruppen-Pogo auftun, lässt es die Band auf der Bühne krachen. Mit dem epischen „Jesus of Suburbia“ aus ihrer Rock-Oper „American Idiot“ drehen sie noch einmal richtig auf, bevor sie die Fans mit „Good Riddance“ und einem seligen Grinsen in die Nacht entlassen.

Am Sonntag folgt der letzte Teil des dreitägigen Festivals. Mit Bands wie den Sportfreunden Stiller, Placebo und dem Headliner Muse erwarten die Fans noch einige Höhepunkte - aber auch Unwetter. Der DWD hat für den Sonntag eine Warnung herausgegeben. München bereitet sich derweil auf das Konzert der Rolling Stones im Olympiastadion vor.