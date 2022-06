Rock im Park 2022: Furioses Finale mit Muse

Von: Kathrin Brack

Matt Bellamy und Muse setzen am Sonntagabend bei Rock im Park einen würdigen Schlusspunkt unter ein gelungenes Festival. © Daniel Karmann/dpa

Beim Finale von Rock im Park werden Muse ihrem Ruf als erstklassige Liveband mehr als gerecht. Und das Wetter spielt anders als befürchtet mit. Die Konzertkritik.

Es gibt Bands, die völlig reduziert drauflos spielen, dafür aber gern und viel mit dem Publikum interagieren. Es gibt die perfekt choreografieren Shows, die minutiös geplant und spektakulär sind, aber manchmal etwas steril daherkommen. Und dann gibt es Bands, die bei ihren Auftritten eine spannende Mischung aus beidem hinbekommen. Gut durchdacht und mit eindrucksvollen Effekten, aber trotzdem nahbar. Muse sind eine Band, die zur dritten Kategorie gehört.

Anders als zuvor befürchtet schimmert der Himmel golden, als am Sonntagabend der letzte Headliner von Rock im Park (nach Volbeat am Freitag und Green Day am Samstag) auf die Utopia Stage kommt. Passend zu den riesigen Buchstaben, die in der Mitte der Bühne in Flammen stehen, spendiert der Himmel über Nürnberg einen prächtigen Sonnenuntergang. Die Briten nehmen ihr Publikum mit in eine Nacht, die kaum besser hätte sein können. Mit neuer Musik vom neuen Album „Will of the People“ und dem gleichnamigen Song eröffnen Matt Bellamy und Co. wie schon zuvor bei Rock am Ring die Show - spulen aber nicht einfach die gleiche Setlist ab. Freilich, Knaller wie „Madness“, „Starlight“ und „Supermassive Black Hole“ müssen sein. Aber ein wenig Abwechslung gönnen sie ihrem Publikum trotzdem.

Rock im Park 2022: Mitsing-Momente bei Muse

Und natürlich einige Mitsing-Momente. Das Publikum lässt sich nicht zweimal bitten, als Sänger Bellamy den Refrain von „Uprising“ einfordert. Licht, Ton und Stimmung auf dem Zeppelinfeld passen in diesen Momenten einfach zusammen. Entsprechend groß ist der Applaus, als sich die Band nach anderthalb Stunden mit „Knights of Cydonia“ verabschiedet.

Muse, die für ihre Live-Auftritte seit Jahren einen hervorragenden Ruf genießen, liefern auch in Nürnberg eine perfekte wie mitreißende Show ab. Man könnte natürlich sagen: erwartbar. Oder man sagt es einfach, wie es ist: Das war genau der Abschluss, den dieses Festival nach zwei Jahren Zwangspause verdient hat.