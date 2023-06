Kings of Leon krönen erste Festivalnacht bei Rock im Park

Von: Kathrin Brack

Die Kings of Leon waren am Freitag Headliner bei Rock im Park. © Kathrin Brack

Sie können es noch: Die Kings of Leon lassen beim ersten Headliner-Auftritt von Rock im Park das Publikum toben. Unsere Kritik:

Nürnberg - Auf einmal sind sie da. Eben noch flimmerten Retro-Filmschnipsel aus den 50er- und 60er-Jahren über die beiden riesigen Leinwände der Utopia Stage. Und auf einmal stehen die Kings of Leon auf der Bühne, schnallen sich die Gitarren um und schrammeln los. Die Band, die aus den drei Brüdern Caleb, Jared und Nathan Followill sowie Cousin Matthew Followill besteht, ist bekannt für konstantes Understatement. Und Indie-Rock mit viel Sexappeal und rauchigem Südstaaten-Charme.

Seit ihrem erfolgreichsten Album „Only by the Night“ sind 15 Jahre vergangen, doch die Songs klingen sexy wie am ersten Tag. „Crawl“, „Notion“ und „Closer“: mal sind sie lasziv in die Nacht getragen, mal dreckig hingeschrammelt. Die Band macht dabei nicht allzu viel Aufhebens um sich, sondern lässt die Musik sprechen. In Plauderlaune sind die Kings of Leon bei ihren Konzerten selten, mehr als ein kurzes „Danke“ und „Willkommen“ bekommt das Publikum in Nürnberg nicht von Sänger Caleb Followill. Dafür klingen die Kings of Leon auf dem Zeppelinfeld unverschämt gut: Grelle Gitarrenparts wechseln sie mit großen hymnischen Stücken ab. Und sehen auch noch gut aus dabei, die Licht- und Bühnenshow macht optisch einiges her.

Zwischen die harten, rockigen Nummern mischen sie eine Prise Südstaaten-Sound, der fast schon entspannend ist nach einem langen Festivaltag. Und lassen bei „Use Somebody“ alle mitsingen. Das Publikum tut gut daran, diese Momente aufzusaugen: Die Kings of Leon machen sich in Europa rar, die Auftritte bei Rock im Park und Rock am Ring sind die einzigen Festivalshows, die die vier Herren aus Tennessee spielen.

Den Abend beschließen sie mit einem Song, der vielen als einer der letzten echten Rockhits gilt: Und so grölen Tausende den Refrain von „Sex on Fire“ in den Nürnberger Nachthimmel. Kurze Verabschiedung. Und dann sind die Kings of Leon auch schon wieder verschwunden.