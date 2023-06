Rock im Park: Zeitreise mit Papa Roach - Sänger Jacoby wird emotional

Von: Kathrin Brack

Jacoby Shaddix von Papa Roach. © BRIDGET BENNETT

Mit Papa Roach zurück in die frühen 2000er: Bei Rock im Park macht die Band eine umjubelte Zeitreise, Sänger Jacoby Shaddix reagiert sehr emotional.

Nürnberg - Im Grunde hat sich Jacoby Shaddix‘ ein Trauma von der Seele geschrieben, als er „Last Resort“ zu Papier brachte. Ein Lied von Depression und Wut, von Hoffnungslosigkeit. Wer Anfang der 2000er-Jahre eine dunkle Phase in seinem Leben hatte, hatte mit hoher Wahrscheinlichkeit „Last Resort“ im Ohr. Und hat es vielleicht heute noch. Es gibt wenige Songs, zu denen man Verzweiflung besser in die Welt schreien kann. Nun könnte man Papa Roach zu einer düsteren oder wütenden Band erklären. Und trotzdem steht Jacoby Shaddix an diesem Freitag (2. Juni 2023) auf der Mandora Stage bei Rock im Park und strahlt.

Rock im Park: Fans wollen Papa Roach sehen

Ihre bekanntesten Songs hat die Band vor über 20 Jahren veröffentlicht. Und trotzdem sind sie ein Fanliebling: Tausende wollen sie an diesem Abend sehen und drängen sich vor der zweitgrößten Bühne des Festivals. In ihrem einstündigen Set zeigt die Rock- und Metalband aus Kalifornien, dass sie auch für diejenigen spannend sein kann, die nur einen Song kennen. Sie nehmen das Publikum nicht nur mit auf eine Zeitreise, sondern bedienen sich munter bei Künstlern anderer Genres: „Firestarter“ von The Prodigy, „Lullaby“ von The Cure und „Still D.R.E.“ von Dr. Dre - bei ihren musikalischen Experimenten haben Jacoby und Co. besonders viel Freude.

Und während von der Utopia Stage die Bässe von K.I.Z. herüberwabern, rocken Papa Roach hart auf der Mandora Stage. Frontmann Jacoby hat stimmlich einen Sahnetag erwischt und klingt, als wär kein Tag seit den ersten Alben vergangen. Immer wieder bedankt er sich beim Publikum, ist sichtlich ergriffen, strahlt dann wieder übers ganze Gesicht. „Danke, dass nach so vielen Jahren so viele gekommen sind, um uns spielen zu hören!“, sagt er schließlich. Und stimmt als letztes Lied „Last Resort“ an.

