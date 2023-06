Tenacious D bei Rock im Park: Rotzfreche Rockshow

Von: Kathrin Brack

Teilen

„The D“ in Aktion: Kyle Gass (Mitte) und Jack Black (rechts) von Tenacious D rocken den Park. © Daniel Vogl

Tenacious D inszenieren bei Rock im Park in Nürnberg eine rotzfreche Rockshow inklusive Trennung, Versöhnung und kleinem Exorzismus. Unsere Kritik:

Nürnberg - Biffy Pyro versteht es einfach nicht. „You press that damn button when we demand pyro“, schnauzt Jack Black den armen Kerl an, „Du drückst den verdammten Knopf, wenn wir nach Pyro verlangen.“ Und wirft noch auf Deutsch ein „Scheiße“ hinterher, während er Biffy von der Bühne scheucht. Man muss sich trotzdem keine Sorgen machen, dass der Sänger und Schauspieler ein furchtbarer Unsympath sein könnte: „Biff, der neue Pyrotechniker“ ist Teil der Inszenierung, die Tenacious D um ihre Rocksongs spinnen. Auf die verzichten sie auch auf der Utopia Stage von Rock im Park nicht. Alles nur Show also. Und noch dazu recht viel davon.

Jack Black und Kyle Gass sind das Vorabendprogramm an diesem Freitag (2. Juni 2023), dem ersten Festivaltag. Mit ihren weißen Rauschebärten könnten beide inzwischen ZZ Top Konkurrenz machen. Gemütstechnisch bleiben Tenacious D aber betont pubertär, in ihren Songs und auch bei ihrem rund einstündigen Auftritt. Da steigt zu „Tribute“ ein riesiger aufblasbarer Dämon hinter der Band auf, den sie später aus ihrem besessenen Gitarristen austreiben müssen. Dann kommt „the Metal“ in Form eines Mannes in Rüstung zum gleichnamigen Song auf die Bühne.

Und zwischendrin verkrachen sich die beiden Bühnenpartner Gass und Black so sehr, dass ersterer schmollend von der Bühne stürmt - nicht, ohne im Gehen Black angedeutet den blanken Hintern zu zeigen. Und letzterer heulend auf der Bühne zurückbleibt: „Dude (I totally miss you)“ Zum Glück versöhnen sich die beiden gleich wieder, sie müssen ja noch den „Beelzeboss (The final Showdown“ bezwingen...

Ein bisschen viel Show? Im Gegenteil! Tenacious D hatten schon immer und haben auch in Nürnberg ein gutes Gespür für die Balance zwischen Unterhaltung und Musik. Denn die, das sollte man nicht vergessen, lädt zum Abrocken ein. Und das tut das Publikum ohne größere Aufforderung. Und am Ende gibt‘s auch für Biffy Pyro ein Happy End: Zum Finale findet er mit ein bisschen Unterstützung von Tenacious D die richtigen Knöpfe für ein kleines Feuerwerk.

Wenig Einsätze, viele Mücken: So war der erste Festivaltag bei Rock im Park in Nürnberg