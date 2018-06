Rockavaria 2018: Tickets, Running Order und Umleitungen - alle Infos auf einen Blick

Das Festival "Rockavaria" geht am Wochenende in die dritte Runde. Diesmal am Königsplatz.

Festival am Königsplatz

von Vanessa Fonth

Am Samstag und am Sonntag wird‘s in der Münchner Innenstadt richtig laut: Das Rockavaria Festival findet 2018 am Königsplatz statt. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zum Open Air.