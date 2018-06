Offiziell: Toten Hosen sagen Rockavaria-Auftritt ab - diese Optionen haben die Fans

Am Samstag und am Sonntag wird‘s in der Münchner Innenstadt richtig laut: Das Rockavaria Festival findet 2018 am Königsplatz statt - die Toten Hosen können wohl nicht dabei sein. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zum Open Air.

19.55 Uhr: Mittlerweile bestätigt auch die offizielle Pressestelle des Rockavaria Festivals die Absage der Toten Hosen. Die vermutung war ganz richtig: Nach der Absage des Gigs in Berlin am Freitag, ist nun auch der Auftritt auf dem Rockavaria abgesagt. „Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass Die Toten Hosen leider auch ihre Headliner-Show am Sonntag auf dem Rockavaria-Festival canceln müssen. Wir wünschen Campino schnelle Genesung und hoffen, dass es ihm bald besser geht! “, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters.

Durch den plötzlichen Ausfall rutscht die Band Limp Bizkit auf die Headliner-Position auf der King‘s Stage. Damit ändert sich die Running Order folgendermaßen: Auf der King´s Stage starten wie geplant Turbobier, gefolgt von Dog Eat Dog, Emilbulls, Donots und Limp Bizkit. Auf der Green Stage spielen am Sonntag: Drunken Swallows, tuXedoo, Therapy, Rose Tattoo und Royal Republic.

Geld zurück und Entschädigung - das sind die Optionen

Option 1: Wer am Sonntag das Festival am Königsplatz besuchen möchte (egal, ob Ein- oder Zweitagesticket), erhält laut Veranstalter eine Rückerstattung von 30 Euro. Von dieser Rückerstattung sind Rabattaktionstickets ausgeschlossen.

Aus logistischen Gründen sei es aber nicht möglich den Betrag vor Ort auszuzahlen. Daher sollen Festivalbesucher ihre vollständig entwerteten Tickets ab Montag und bis spätestens 29.06.18 mit Angabe der Bankverbindung an diese Adresse schicken:

München Ticket GmbH

Kennwort „Rockavaria“

Postfach201413

80014 München.

Option 2: Besitzer eines Zwei-Tages-Tickets, die dieses zum regulären Preis gekauft haben und nicht am Sonntag an der Veranstaltung teilnehmen wollen, erhalten die Differenz zum Samstags-Tages-Ticket in Höhe von 72,50 Euro zurück. Hier gilt auch: Ticket mit Bankverbindung einschicken. Das zwei Tages Ticket muss im Original eingereicht werden und darf dabei nur den Einriss von Samstag aufweisen.

Option 3: Besitzer eines Sonntags-Tagestickets, die dieses zum regulären Preis gekauft haben und nicht am Sonntag an der Veranstaltung teilnehmen wollen, erhalten den gesamten Ticketpreis zurück. Die nicht entwerteten Tickets können direkt an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Erstattungen vor Ort sind laut Veranstalter nicht möglich.

19.24 Uhr: War es das mit dem Auftritt der Band Die Toten Hosen? In einer Email des Ticket-Resellers Groupon an Käufer der Tagestickets für Sonntag steht zweifelsfrei: „Bedauerlicherweise müssen wir mitteilen, dass Die Toten Hosen ihren Auftritt am Sonntag den 10.06.2018 wegen Krankheit abgesagt haben“.

+ Groupon bietet den Käufern sogar an die Tickets zu stornieren. Eine offizielle Bestätigung vom Veranstalter steht noch aus.

14.48 Uhr: Schock für die Fans der Toten Hosen - die Band musste kurzfristig einen Auftritt absagen. „Leider müssen wir Euch mitteilen, dass bei Campino heute Morgen ein Hörsturz diagnostiziert worden ist. Auf Anweisung der Ärzte müssen wir daher schweren Herzens den Auftritt heute Abend in der Berliner Waldbühne absagen“, schrieb die Band am Freitagnachmittag auf ihrer Facebook-Seite. Ist nun auch der Auftritt am Sonntag beim Rockavaria 2018 in München in Gefahr? Das steht noch nicht fest. „Wie es weitergeht, geben wir sobald wie möglich bekannt“, so die Band weiter.

Headliner Iron Maiden verraten vorab ihre Setlist

Am Samstag spielen auf dem Rockavaria Festival am Königsplatz die Heavy-Metal-Urgesteine Iron Maiden. Beim Start der Europa-Tour der Herren in Tallinn ist die Setliste bekannt geworden.

Folgende Songs könnten in dieser Reihenfolge auch auf dem Festival in München gespielt werden:

Aces High

Where Eagles Dare

2 Minutes to Midnight

The Clansman

The Trooper

Revelations

For the Greater Good of God

The Wicker Man

Sign of the Cross

Flight of Icarus

Fear of the Dark

The Number of the Beast

Iron Maiden

Zugaben:

The Evil That Men Do

Hallowed Be Thy Name

Run to the Hills

Außerdem gibt es bei YouTube schon mal einen Vorgeschmack auf das durchaus kolossale Bühnenbild der Metal-Giganten zu erhaschen:

Rockavaria 2018: Informationen zu Tickets und Einlass

Wer noch kein Ticket hat, kann laut Veranstalter an der Tageskasse noch Eintages- oder Zweitagestickets erwerben. Ausverkauft ist das Festival nicht. Einlass ist an beiden Veranstaltungstagen gegen 13 Uhr, die Tageskassen öffnen ebenfalls um 13 Uhr.

Spielbeginn ist dann an beiden Tagen 14.30 Uhr. Der Einlass erfolgt ausschließlich an der Luisenstraße (direkt am U-Bahn-Aufgang), wo sich auch die Kassenhäuschen befinden. Auf der Seite des Karolinenplatzes wird es keinen Einlass geben.

Rockavaria 2018: Zwei Bühnen rund um den Königsplatz

Auf zwei Bühnen werden zwei Tage lang die Bands rocken. Zwischen Glyptothek, staatlicher Antikensammlung und Propyläen können die Rockmusik-Liebhaber die verschiedenen Bands zum einen auf der Hauptbühne Kings’ Stage (gegenüber der Propyläen) und zum anderen auf der Green Stage (im Park hinter der Glyptothek) genießen.

Außerdem gibt es Biergartenbereiche mit gastronomischen Angeboten. Während der Bandpausen covern Blaas of Glory aus Holland im Biergartenbereich Hits von Motörhead, Bon Jovi und anderen. Wie der Veranstalter mitteilt, wird es auf dem weitläufigen Areal außerdem mehrere Chill-Out-Areas geben.

Das Festival endet jeweils um 23 Uhr nach der letzten Band.

Rockavaria 2018: Die Aftershow-Party im Backstage

Wer weiterfeiern will, sollte sich sein Ticket schnappen und vom Hauptbahnhof aus in die S-Bahn zur Haltestelle Hirschgarten weiterfahren. Denn dort, im Backstage, findet die offizielle Aftershow-Party statt. Für Festivalbesucher ist der Eintritt frei.

Rockavaria 2018: Die Running Order

MVG-Umleitungen und Straßen-Sperren vor und während des Open-Air-Festivals

Wegen des Rockavaria-Festivals auf dem Königsplatz werden die Buslinien 58, 68 und 100 von Samstag, 9. Juni (ca. 06.00 Uhr) mit Sonntag, 11. Juni 2018 (Betriebsschluss) zwischen den Hauptbahnhof Nord und Pinakotheken umgeleitet.

Die Haltestelle Elisenstraße ist zu den SEV-Haltestellen an der Einmündung Elisenstraße / Dachauer Straße verlegt.

Die Haltestelle Technische Universität (in Richtung Hauptbahnhof) und Technische Universität Königsplatz wird nicht bedient.

Folgende Straßen sind vor, während oder nach dem Rockavaria-Festival gesperrt: