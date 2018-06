Rockavaria live am Samstag: Iron Maiden ist auf der Bühne - es geht los - Opener im Video

Das Rockavaria Festival 2018 am Samstag: Iron Maiden ist auf der Bühne - der Königsplatz tobt. Die Spannung ist am Limit - der Konzert-Start im Video. Unser Live-Ticker und alle Infos zum Open Air.

21.17 Uhr: Der Opener im Video

21.03 Uhr: Iron Maiden kommt auf die Bühne!

Es geht los. Eine Propeller-Maschine taucht auf, viel Rauch dazu. Der Propeller dreht sich. Der Opener heißt „Aces High“. Der Königsplatz tobt! Gleich gibt‘s ein Video.

Und wer hat die besten Plötze? Natürlich, wie immer, unsere Freunde und Helfer, die Polizei:

+ Premiumplätze für die Polizei. © Katrin Woitsch

20.26 Uhr: Umbau für Iron Maiden läuft - die Spannung steigt

Die Vorbereitungen für Iron Maiden laufen, um 21 Uhr soll‘s losgehen. Und auch wenn die Bands heute den ganzen Tag über gut Gas gegeben haben: Die meisten Leute sind doch wegen der Eisernen Jungfrau hier. Bald ist es so weit.

+ Rockavaria live am Samstag: Umbau für Iron Maiden läuft - die Spannung steigt. © Armin Rösl

19.56 Uhr: Ohne Stempel ist kein Reinkommen mehr: Wer vorne stehen will, muss sich von der Security stempeln lassen:

+ Nur noch mit Stempel geht‘s nach vorne. © Kathi Brack

19.29 Uhr: Video - Blaas of Glory rocken die Wiese mit Sweet Child o' mine von Guns n'Roses

+ Sieht aus wie Bruce Dickinson, ist aber der Leader von Blaas of Glory Rick Mensink (r.), neben unserem Vor-Ort-Reporter Armin Rösl. © Armin Rösl Mal ganz ehrlich: Unser Ticker rockt ja fast so sehr wie das Festival selbst. Die Abendsonne kommt grade raus. Wir genießen die letzten Strahlen beim sicher nicht letzten Bier.

Auf der Greenstage ist grade Umbau - zum Glück: Endlich wieder Zeit für Blaas of Glory. Die holländische Band unterhält die Fans auf der Wiese - und die sind einfach nur begeistert:

19.09 Uhr: Arch Enemy legt los

Arch Enemy legen los. Es nieselt noch ein bisschen, aber Alissa White-Gluz‘ Stimme bläst alles weg. Unfassbar wie sich die zierliche Kanadierin die Seele aus der Kehle growlt.

+ Gute Stimmung, feuchte Luft: Das Publikum beim Start von Arch Enemy. © Katrin Woitsch

18.47 Uhr: Betrieb geht weiter. Die Roadies wischen den Regen von der Bühne und der Soundcheck für Arch Enemy läuft.

+ Ein bisserl feucht unten rum nach dem Regen. © Armin Rösl

18.41 Uhr: Wetter-News-Flash

Nach dem aktuellen Wetteronline-Regenradar und den Daten vom Deutschen Wetterdienst können wir vorsichtige Entwarnung für den weiteren Abend geben. Aktuell streift ein schwereres Gewitter an München vorbei. Wir bekommen nur die Ausläufer mit.

Ein, zwei Regenwölkchen sind auch für den späteren Abend nicht auszuschließen.

Die meiste Zeit aber sollte es sich bei 22 Grad wieder aufklaren - sofern nicht ein weiterer Gewitter-Pilz aus dem Himmel schießt. Aber nach dem Regen sinken die Chancen dafür. Denn: je kühler, desto Gewitter-unwahrscheinlicher.

18.37 Uhr: Es gießt in Strömen!

+ I‘m singing in the rain - falsche Musikrichtung, leider passender Spruch aktuell am Rockavaria. © Armin Rösl

18.13 Uhr: Währen dem Soundcheck macht übrigens eine kleine Brass Band Stimmung, und das ziemlich gut.

Die Schlange am Eingang ist inzwischen übrigens weg.

+ Während dem Soundcheck macht eine Brass Band Stimmung. © Katrin Woitsch

17.53 Uhr: Es tröpfelt - aber es gibt Hoffnung

Bewegung im Publikum, wieder besorgte Blicke aus dem Publikum. Dicke Tropfen fallen vom Himmel. Petrus ist offenbar kein Metal-Fan! Die Rockercapes werden ausgepackt. Aber es gibt Hoffnung: Laut Regenradar zieht das schwere Gewitter haarscharf an München vorbei!

Und Killswitch Engage lassen sich vom Regen nicht stören. Gibt ordentlich Metalcore auf die Ohren - inklusive Lob fürs bayerische Bier.

17.22 Uhr: Dunkle Wolken überm Königsplatz

Uh-Oh - da braut sich was zusammen. Sorgenvolle Blicke recken sich grade überall am Festival-Gelände gen Himmel. Ist Petrus ein Metal-Fan? Packt lieber schon mal die Iron-Maiden Regencapes aus.

+ Dunkle Wolken über Rockavaria - ist Petrus ein Metal-Fan? © Kathi Brack Bisher „pisst“ es aber nur am Spielplatz. Dort scheinen sich die Herren der Schöpfung bevorzugt des Bieres zu entledigen. Igitt Burschen! Das hier ist nicht Rock im Park!

17.01 Uhr: Kein Durchkommen mehr zu Dragon Force:

Vor dem Zugang zur kleineren Greenstage-Bühne geht inzwischen nix mehr - offenbar wollen mehr Besucher Dragon Force sehen, als vor die Parkbühne passen. Es gibt kein Durchkommen, die Menge wartet trotzdem geduldig.

+ Geduldiges Warten: Offenbar wollen mehr Leute zu Dragon Force auf der Greenstage als gedacht. © Kathi Brack

16.50 Uhr: Langsam kommt Stimmung auf!

Das viele Schwarz im Publikum täuscht: So bedrohlich mancher Metalfan aussehen mag, so entspannt und friedlich ist die Stimmung auf dem Königsplatz. Inzwischen ist die Location gut gefüllt, auf dem Grün machen es sich immer mehr Menschen gemütlich - da kommt tatsächlich Festivalstimmung auf.

Auch in den länger werdenden Schlangen an Einlass und Getränkeständen: kein Gedränge. Dabei ist durchaus davon auszugehen, dass Richtung Hauptact - Iron Maiden spielen um 21 Uhr - der Königsplatz gesteckt voll sein dürfte.

16.08 Uhr: News-Flash - ein kleiner Rock-Festival-Dresscode-Führer von unserem Vor-Ort-Reporter und Stil-Experten Dominik Göttler:

Es gehört zu einem Rock-Festival wie der Bierdurst und der Nackenmuskelkater: das Bandshirt. Auch am Rockavaria sind die Besucher am Metal-Samstag vorwiegend in Bekenner-Kleidung unterwegs.

Die Aufdrucke könnten unterschiedlicher nicht sein. Der typische Samstags-Gast setzt sein Statement natürlich mit Iron-Maiden-Maskottchen Eddie. Die Retro-Rocker halten mit ihrem Black-Sabbath-Shirt den greisen Ozzy am Leben. Und die Friedhof-Freunde mit der Po-langen Lockenmähne bekunden ihre Solidarität mit den blutrünstigen Cannibal Corpse.

Doch eins ist bei aller Lieblingsband-Varianz gleich: die Farbe. Schwarz wie der Tod sind die Nippelbedecker in der Regel. Nicht gerade vorteilhaft bei der Münchner Sommersonne, die mehr drückt als ein Metallica-Riff aus den 80ern. Einziger Vorteil: Die Schweißflecken machen sich in schwarz nicht ganz so schnell bemerkbar.

15.46 Uhr: Derweil spielt Monument auf der Green Stage - wer einen Platz im Schatten findet, packt sich samt Bier unter einen Baum.

+ Monument auf der Green Stage. Schon mehr los. © Brack

15.25 Uhr: Drinnen noch ganz gemütlich bei Johnny Gallagher & The Boxtie Band, der erste Gig auf der Hauptbühne:

+ Grüner Rasen, entspannte Szene: Das Festival läuft gemächlich an - und wartet auf die Massen. © Dominik Göttler

14.57 Uhr: Ganz schön was los. Die Schlange geht bis zur U-Bahn - heißer Start:

+ Lange Schlange am Festival-Eingang. © Dominik Göttler

Rockavaria 2018, Tag 1 - 12 Uhr: Am Münchner Hauptbahnhof ist schon jede Menge los. Zahlreiche Rockavaria-Fans haben sich dort versammelt, stoßen gemeinsam an, feiern gemeinsam ihre Vorfreude.

Rockavaria 2018: Tote Hosen sagen Konzert ab

19.55 Uhr: Mittlerweile bestätigt auch die offizielle Pressestelle des Rockavaria Festivals die Absage der Toten Hosen. Die vermutung war ganz richtig: Nach der Absage des Gigs in Berlin am Freitag, ist nun auch der Auftritt auf dem Rockavaria abgesagt. „Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass Die Toten Hosen leider auch ihre Headliner-Show am Sonntag auf dem Rockavaria-Festival canceln müssen. Wir wünschen Campino schnelle Genesung und hoffen, dass es ihm bald besser geht! “, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters.

Durch den plötzlichen Ausfall rutscht die Band Limp Bizkit auf die Headliner-Position auf der King‘s Stage. Damit ändert sich die Running Order folgendermaßen: Auf der King´s Stage starten wie geplant Turbobier, gefolgt von Dog Eat Dog, Emilbulls, Donots und Limp Bizkit. Auf der Green Stage spielen am Sonntag: Drunken Swallows, tuXedoo, Therapy, Rose Tattoo und Royal Republic.

Geld zurück und Entschädigung - das sind die Optionen

Option 1: Wer am Sonntag das Festival am Königsplatz besuchen möchte (egal, ob Ein- oder Zweitagesticket), erhält laut Veranstalter eine Rückerstattung von 30 Euro. Von dieser Rückerstattung sind Rabattaktionstickets ausgeschlossen.

Aus logistischen Gründen sei es aber nicht möglich den Betrag vor Ort auszuzahlen. Daher sollen Festivalbesucher ihre vollständig entwerteten Tickets ab Montag und bis spätestens 29.06.18 mit Angabe der Bankverbindung an diese Adresse schicken:

München Ticket GmbH

Kennwort „Rockavaria“

Postfach201413

80014 München.

Option 2: Besitzer eines Zwei-Tages-Tickets, die dieses zum regulären Preis gekauft haben und nicht am Sonntag an der Veranstaltung teilnehmen wollen, erhalten die Differenz zum Samstags-Tages-Ticket in Höhe von 72,50 Euro zurück. Hier gilt auch: Ticket mit Bankverbindung einschicken. Das zwei Tages Ticket muss im Original eingereicht werden und darf dabei nur den Einriss von Samstag aufweisen.

Option 3: Besitzer eines Sonntags-Tagestickets, die dieses zum regulären Preis gekauft haben und nicht am Sonntag an der Veranstaltung teilnehmen wollen, erhalten den gesamten Ticketpreis zurück. Die nicht entwerteten Tickets können direkt an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Erstattungen vor Ort sind laut Veranstalter nicht möglich.

19.24 Uhr: War es das mit dem Auftritt der Band Die Toten Hosen? In einer Email des Ticket-Resellers Groupon an Käufer der Tagestickets für Sonntag steht zweifelsfrei: „Bedauerlicherweise müssen wir mitteilen, dass Die Toten Hosen ihren Auftritt am Sonntag den 10.06.2018 wegen Krankheit abgesagt haben“.

+ Groupon bietet den Käufern sogar an die Tickets zu stornieren. Eine offizielle Bestätigung vom Veranstalter steht noch aus.

14.48 Uhr: Schock für die Fans der Toten Hosen - die Band musste kurzfristig einen Auftritt absagen. „Leider müssen wir Euch mitteilen, dass bei Campino heute Morgen ein Hörsturz diagnostiziert worden ist. Auf Anweisung der Ärzte müssen wir daher schweren Herzens den Auftritt heute Abend in der Berliner Waldbühne absagen“, schrieb die Band am Freitagnachmittag auf ihrer Facebook-Seite. Ist nun auch der Auftritt am Sonntag beim Rockavaria 2018 in München in Gefahr? Das steht noch nicht fest. „Wie es weitergeht, geben wir sobald wie möglich bekannt“, so die Band weiter.

Headliner Iron Maiden verraten vorab ihre Setlist

Am Samstag spielen auf dem Rockavaria Festival am Königsplatz die Heavy-Metal-Urgesteine Iron Maiden. Beim Start der Europa-Tour der Herren in Tallinn ist die Setliste bekannt geworden.

Folgende Songs könnten in dieser Reihenfolge auch auf dem Festival in München gespielt werden:

Aces High

Where Eagles Dare

2 Minutes to Midnight

The Clansman

The Trooper

Revelations

For the Greater Good of God

The Wicker Man

Sign of the Cross

Flight of Icarus

Fear of the Dark

The Number of the Beast

Iron Maiden

Zugaben:

The Evil That Men Do

Hallowed Be Thy Name

Run to the Hills

Außerdem gibt es bei YouTube schon mal einen Vorgeschmack auf das durchaus kolossale Bühnenbild der Metal-Giganten zu erhaschen:

Rockavaria 2018: Informationen zu Tickets und Einlass

Wer noch kein Ticket hat, kann laut Veranstalter an der Tageskasse noch Eintages- oder Zweitagestickets erwerben. Ausverkauft ist das Festival nicht. Einlass ist an beiden Veranstaltungstagen gegen 13 Uhr, die Tageskassen öffnen ebenfalls um 13 Uhr.

Spielbeginn ist dann an beiden Tagen 14.30 Uhr. Der Einlass erfolgt ausschließlich an der Luisenstraße (direkt am U-Bahn-Aufgang), wo sich auch die Kassenhäuschen befinden. Auf der Seite des Karolinenplatzes wird es keinen Einlass geben.

Rockavaria 2018: Zwei Bühnen rund um den Königsplatz

Auf zwei Bühnen werden zwei Tage lang die Bands rocken. Zwischen Glyptothek, staatlicher Antikensammlung und Propyläen können die Rockmusik-Liebhaber die verschiedenen Bands zum einen auf der Hauptbühne Kings’ Stage (gegenüber der Propyläen) und zum anderen auf der Green Stage (im Park hinter der Glyptothek) genießen.

Außerdem gibt es Biergartenbereiche mit gastronomischen Angeboten. Während der Bandpausen covern Blaas of Glory aus Holland im Biergartenbereich Hits von Motörhead, Bon Jovi und anderen. Wie der Veranstalter mitteilt, wird es auf dem weitläufigen Areal außerdem mehrere Chill-Out-Areas geben.

Das Festival endet jeweils um 23 Uhr nach der letzten Band.

Rockavaria 2018: Die Aftershow-Party im Backstage

Wer weiterfeiern will, sollte sich sein Ticket schnappen und vom Hauptbahnhof aus in die S-Bahn zur Haltestelle Hirschgarten weiterfahren. Denn dort, im Backstage, findet die offizielle Aftershow-Party statt. Für Festivalbesucher ist der Eintritt frei.

Rockavaria 2018: Die Running Order

MVG-Umleitungen und Straßen-Sperren vor und während des Open-Air-Festivals

Wegen des Rockavaria-Festivals auf dem Königsplatz werden die Buslinien 58, 68 und 100 von Samstag, 9. Juni (ca. 06.00 Uhr) mit Sonntag, 11. Juni 2018 (Betriebsschluss) zwischen den Hauptbahnhof Nord und Pinakotheken umgeleitet.

Die Haltestelle Elisenstraße ist zu den SEV-Haltestellen an der Einmündung Elisenstraße / Dachauer Straße verlegt.

Die Haltestelle Technische Universität (in Richtung Hauptbahnhof) und Technische Universität Königsplatz wird nicht bedient.

Folgende Straßen sind vor, während oder nach dem Rockavaria-Festival gesperrt: