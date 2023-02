Roland Rebers „Psst ...“: Das Vermächtnis des Kultregisseurs

Buchkritik

Roland Rebers Filme sorgten regelmäßig für Furore. Der Regisseur arbeitete konsequent außerhalb des Mainstreams. Kurz vor seinem Tod im September 2022 ging sein Buch „Psst ... Gedichte, Gedanken, Geschichten“ in Druck. Es wurde sein Vermächtnis.

Er war ein Außenseiter im Filmgeschäft und ein kreativer Sturschädel: Roland Reber (1954-2022). Der Regisseur und Autor starb im September 2022 in seiner „Film-Kommune“ in Unterdießen, einen Tag bevor dieses Buch in den Druck ging. Anhand von Texten, Lyrik, Drehbuchauszügen und Fotos gibt Reber in „Psst ... Gedichte, Gedanke, Geschichten“ einen so vielseitigen wie spannenden Einblick in sein Denken und Schaffen.

Roland Reber begann seine Karriere am Theater

Er kam vom Theater, arbeitete international und gründete 1989 konsequenterweise das „Welt-Theater-Projekt“ (WTP), aus dem sich seine Produktionsfirma wtp international entwickelte. Mit der war er unabhängig vom Mainstream, realisierte Arbeiten wie „Engel mit schmutzigen Flügeln“ (2009), „Illusion“ (2013) oder „Roland Rebers Todesrevue“ (2019). So unkonventionell, wie er seine Filme inszenierte, so wenig schert sich sein Buch nun um Gestaltungsregeln. Das überrascht optisch, bietet Bedenkenswertes (etwa wenn’s um die unterschiedliche öffentliche Beurteilung der Darstellung von Gewalt und Sex im Kino geht) – und ist innovativ: QR-Codes führen zu Aufnahmen, etwa von Lesungen.

Informationen zum Buch:

Roland Reber: „Psst ... Gedichte, Gedanken, Geschichten“. wtp Verlag, Unterdießen, 300 Seiten; 22 Euro.