„Roter Himmel“ von Christian Petzold: Spuren im Sand

Von: Michael Schleicher

Suchen ihren Weg ins Leben: Nadja (Paula Beer) und der angehende Autor Leon (Thomas Schubert). © Piffl Medien

„Roter Himmel“, der neue Film von Christian Petzold, wurde bei der Berlinale mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet. Jetzt kommt das Drama mit Paula Beer und Thomas Schubert in den Hauptrollen in die Kinos.

Ein Film über einen angehenden Schriftsteller – wie kann die Literatur da keine Rolle spielen? Es gibt in „Roter Himmel“, diesem großen, neuen Film von Christian Petzold, der so luftig und leise daherkommt, also jene Szene, in der Leon „Das dritte Buch über Achim“ in der Hand hält. Uwe Johnsons Roman von 1961 ist nur auf den ersten Blick eine Geschichte zwischen einem West- und einem Ostdeutschen. Dem Autor geht es wohl eher darum, die Bilder zu hinterfragen, die wir uns von unserem Gegenüber machen. Von nichts anderem erzählt Petzold in diesem Drama, das im Februar bei der Berlinale mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet wurde. Und er macht das mit einer Lässigkeit, einer Wärme, einem Verständnis und einem Witz, die beeindrucken, ja, berühren.

Christian Petzold schrieb auch das Drehbuch zu „Roter Himmel“

Im Zentrum der scheinbar nichtigen Geschichte, die in einem Ferienhaus an der Ostsee spielt, stehen vier junge Menschen, die dabei sind, ihre je eigenen Wege durchs Leben zu beschreiten: suchend, neugierig, forsch, dann wieder zaghaft. Leon ist mit seinem Spezl Felix hierher gekommen, um an seinem Manuskript zu feilen; der Abgabetermin rückt unangenehm nahe. Sie lernen Nadja kennen, die in der Gastronomie arbeitet, sowie Devid, der als Rettungsschwimmer auf die Touristen achtgibt. Die vier freunden sich an – und dennoch: „Irgendwas stimmt nicht.“

So lautet der erste Satz des Drehbuchs, das ebenfalls von Petzold stammt. Ein Satz, der mehr meint als die Autopanne, die Leon und Felix die Anreise verhagelt. Die Waldbrände, die in der Ferne lodern, die den Himmel rot färben und das Idyll anzugreifen drohen, in dem sich das Quartett eingerichtet hat, sind die Metapher, die der Regisseur für jenes Gefühl des Unbehagens gefunden hat. In der Beziehung seiner Figuren steckt Zunder, vor allem, weil Leon nicht vorwärtskommt. Konkret mit seinem Buch – noch mehr aber im Leben. Dass ihm Nadja gefällt, macht es nicht einfacher.

All das hätte nun grausam anstrengend, schwer und verkopft werden können, doch inszenierte Petzold mit enormer Leichtigkeit. Sein Kameramann Hans Fromm fängt herrlich sommerliche Bilder ein und nimmt uns mit in ein kleines Paradies zwischen Wald und Meer, jene mystischen Orte der Kunst, die Glück spenden, es aber auch vernichten können. Komödie und Tragödie sind Nachbarn. Im Leben, im Film.

Das Ensemble von „Roter Himmel“ spielt hinreißend und überzeugend

Paula Beer, Thomas Schubert, Langston Uibel und Enno Trebs sorgen mit ihrer gewissenhaften Rollengestaltung dafür, dass ihre Charaktere nahbar und glaubwürdig sind. Schubert etwa zeichnet Leon als liebenswerten, doch schwerfälligen Grübler, als einen Mann, der andere auch mal verletzt – weil er selbst verletzt ist. Kumpel Felix ist das Gegenteil: Uibel spielt mit großer Offenheit allem und allen gegenüber einfach die Übersetzung des lateinischen Namens der Figur – der Glückliche. Devid wird bei Enno Trebs zur Manifestation des puren Sommergenusses. Und Matthias Brandt wandelt als Leons Verleger sehr bewusst auf dem schmalen Grat zur Persiflage, bevor er wie nebenbei den tiefen Schmerz des Charakters enthüllt.

Für Paula Beer ist diese dritte Zusammenarbeit mit Petzold die stärkste. Facettenreich blättert sie die vielen Wesenszüge ihrer Nadja auf, die reifste, geerdetste Person im Sommerhaus. In der eindrucksvollsten Szene des Films, der jede Großspurigkeit meidet, rezitiert sie Heines Gedicht „Der Asra“. Der Sklave, der da besungen wird, ist Leon, der feststeckt in einem Gefängnis, das er selbst gebaut hat. Ob er den Weg in die Freiheit findet?