Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys auf dem Tollwood: Bella Italia und jede Menge Amore

Von: Kathrin Brack

Spielen zweimal auf dem Tollwood: Roy Bianco & die Abbrunzati Boys. © Philipp Luetzenburger

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys bedienen mit ihrem Italo-Schlager die schönsten Italien-Klischees: Auf dem Tollwood feiern sie in der ausverkauften Musikarena ein Fest der Liebe. Die Konzertkritik:

Man muss es selbst gesehen haben, um es glauben zu können. Junge Männer in langen, weiten Bundfaltenhosen, vielfach ergänzt um wild gemusterte Hawaiihemden und Magnum-Gedächtnis-Schnauzbärte, drängen mit becherweise Aperol Spritz in die Arena. Gröhlen Marianne Rosenbergs „Er gehört zu mir“. Und liegen sich schließlich selig in den Armen, als Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys begleitet von der Eurovisionshymne die Bühne im stickigen Zelt stürmen. Während man sich noch fragt, wo das überwiegend junge Publikum wohl derart authentische 80er-Jahre-Klamotten herbekommt, geht es schon auf der „Brennerautobahn“ gen Süden. Und mit maximalem Geschunkel in einen Abend, an dem man sich vielfach nach Rimini oder „Bella Napoli“ versetzt fühlt.

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys spielen am Samstag (8. Juli 2023) das erste von zwei Konzerten auf dem Tollwood. „Willkommen im Saunaclub Tollwood“, ruft Sänger Bianco den Fans in der ebenso überhitzten wie ausverkauften Musikarena zu. „Es ist unglaublich heiß, aber Schlager macht leidensfähig.“ Den Vorwurf, sie würden das alles gar nicht ernst nehmen und wären reine Satire, greift die Band selbst auf und widerlegt ihn umgehend. Ihr Italo-Schlager - „Unterhaltung mit Haltung“, wie es der Sänger nennt - ist nicht nur eine liebevolle Hommage an das liebste Urlaubsland der Deutschen. Es ist vom ersten bis zum letzten Song ein Fest von Amore und dem Dolce Vita.

Bei dem das Publikum jeden Song textsicher und vor allem laut mitsingt - so eine Stimmung sieht man auf manchen größeren Konzerten nicht. Von „Vino Rosso“ bis zur „Ponte di Rialto“, dem letzten Lied vor der ausgiebigen Zugabe, bei dem einem Finale würdig Funkenregen von der Bühne fällt. Dazwischen bildet sich auf Wunsch der Band nicht nur ein Schlagerstrudel, auch ein kleines Moshpit wünscht sich Roy Bianco. Die Mischung macht‘s: Da wechseln sich schnelle Nummern zum Mittanzen mit Schunkelliedern am Rande des Kitsches ab, in den sie aber nie abgleiten. Und es zeigt sich, warum die Band so ein Phänomen ist.

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys bleiben konsequent bei sich und ihrem Genre. Die Legende, sie hätten sich 1982 am Gardasee gegründet und nach einigen Hits in den 1990ern getrennt, um sich vor wenigen Jahren wiederzufinden: Sie ziehen es durch. Und genauso machen sie es bei ihrer Musik. Das ist so gut gemacht, das macht so viel Spaß - man muss es einfach selbst gesehen haben.