RTL-Premiere von „Neue Geschichten vom Pumuckl“ beim Filmfest München: Meisterederlich!

Von: Katja Kraft

Teilen

Treibt wieder Schabernack: Der Pumuckl in Meister Eders Schreinerwerkstatt – mit seinem neuen Freund, Eders Neffen Florian (Florian Brückner). © Boris Breuer

Premiere geglückt: Das Kinderfilmfest München zeigte drei Folgen der neuen RTL-Serie „Neue Geschichten vom Pumuckl“. Ein Genuss für Jung und Alt!

Schon bei der Anfangsmelodie fängt das kleine blonde Mädchen im Kinosaal der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) an, leise mitzusingen. Spätestens jetzt wird klar: Die Erwartungen an diesem Samstagvormittag beim Münchner Kinderfilmfest sind nicht nur bei den Eltern, die mit im Publikum sitzen dürfen, riesengroß. Auch die Kinder von heute wachsen noch mit Ellis Kauts Geschichten des Kobolds mit den roten Haaren auf. Mag der US-Streamingdienst Amazon die Serie „Meister Eder und sein Pumuckl“, die von 1982 bis 1989 zensurfrei in der ARD lief, kürzlich auch zeitweise aus seinem Kinderprogramm verbannt haben: Der Pumuckl ist pures Klabauterglück, auf der Nostalgie-Skala auf einer Stufe mit Astrid Lindgren, Pommes im Freibad und dem Geruch von Omas selbstgekochtem Puddeling. Höher geht nicht.

Glückliches Team auf der Bühne im Kinosaal der Hochschule für Fernsehen und Film nach der Premiere in München. © Joel Heyd

Entsprechend groß die geheime Sorge bei manchem Pumuckl-Fan, dass die neue Serie, die Ende des Jahres bei RTL zu sehen ist, gründlich scheitert. Den Pumuckl weitererzählen, ohne Meister Eder alias Gustl Bayrhammer (1922–1993) – wer traut sich denn so was? Der Marcus H. Rosenmüller traut sich’s. Und für diesen Mut schon jetzt ein dickes Dankeschön.

„Der Marcus ist der einzige Regisseur, den ich kenn, der sich, wenn man für die Dreharbeiten einen Gehweg absperren muss, bei jedem Passanten einzeln entschuldigt“, lobt Maxi Schafroth den bayerischen Filmemacher, als sie zum Schlussapplaus auf der Bühne stehen. Und längst bewiesen haben, dass jede Sorge unbegründet war. Was dieses Team auf die Leinwand gezaubert hat, ist wahrhaft meisterederlich. Mit so viel Liebe für jedes Sägespan-kleine Detail, mit so viel Kenntnis der früheren Folgen, mit so viel Fingerspitzengefühl, Reverenzen an eben diese alten Episoden einzubauen, dass einem das Herz aufgeht.

Der neue Pumuckl klingt dank Künstlicher Intelligenz wie Hans Clarin

Erst recht, wenn das erste Mal seine Stimme erklingt. Denn natürlich verbinden alle hier im Saal mit dem frechen Kobold Schauspieler Hans Clarin, der ihn in Radio, TV und Hörspielen 40 Jahre lang gesprochen hat. 2005 ist Clarin verstorben. Kann doch gar nicht sein – dieser Pumuckl, der wie eh und je über die Hobelbank hüpft, der klingt doch eins zu eins wie er. Stimmt. Zu verdanken ist das Maxi Schafroth und Künstlicher Intelligenz (KI). Letztere hat den von Schafroth eingesprochenen Text in Clarins Stimme umgewandelt. Täuschend echt.

Hans Clarins Witwe Christa Maria Gräfin von Hardenberg zeigte sich bei der Münchner Premiere von „Neue Geschichten vom Pumuckl“ begeistert. © kjk

„Einfach nur fantastisch“, nennt’s eine Frau, die dies zu hören besonders rührt. Christa Maria Gräfin von Hardenberg, Clarins Witwe, ist aus Aschau zur Premiere angereist. Glitzernder Pumuckl-Anhänger am Ohr, Pumuckl-Konterfei auf dem weißen Shirt. Und Tränen in den Augen vor Freude. Wie es sich angefühlt hat, die Stimme ihres verstorbenen Mannes wieder zu hören? „Einfach nur schön. Ich bin begeistert, wie es den Machern geglückt ist, die alte Geschichte in die heutige Zeit zu überführen. Wirklich: fantastisch!“

Sie und ihre Familie hatten grünes Licht für die Produktion gegeben. „Sonst hätten wir es nicht gemacht“, betont Korbinian Dufter, einer der Produzenten und zugleich einer der vier Drehbuchautoren der „Neuen Geschichten vom Pumuckl“. „Die Familie von Hans Clarin sagte uns, dass er sehr technikaffin war und sich für technische Entwicklungen begeisterte. Die Idee, seine Stimme mithilfe von KI zu generieren, hätte ihm wohl gefallen.“

Erfolgs-Trio: (v. li.) die Schauspieler Florian Brückner und Maxi Schafroth mit Regisseur Marcus H. Rosenmüller von „Neue Geschichten vom Pumuckl“. © babiradpicture/AndyKnoth

Auch Rosenmüller haderte anfangs, ob er es wagen solle, die viel geliebten Stoffe im Heute weiterzuerzählen. „Was mich überzeugt hat, waren die Geschichten der tollen Autoren. Ihr habt sie mit so viel Herz geschrieben. Ohne die hätte ich es nicht gemacht“, bedankt er sich beim Drehbuchteam Dufter, Matthias Pacht, Moritz Binder und Katharina Köster.

Dann dürfen die Zuschauer Fragen stellen. Ein Kind möchte von Florian Brückner, der den Neffen vom Meister Eder mimt, wissen, wie er das spielen konnte, weil er den Pumuckl doch gar nicht gesehen habe beim Drehen. Da schaut Brückner verwundert und meint: „Ich hab den Pumuckl schon gesehen, du siehst ihn nur nicht. Er sitzt jetzt auch gerade auf meiner Schulter.“ Wenn man sich in diesem Moment im Saal umschaut und die staunenden Gesichter sieht, Mädels mit Kinnlade nach unten, Buben mit weit geöffneten Augen, wird klar: Der Koboldzauber wirkt noch immer. Anschauen lohnt sehr. Großes Klabauterehrenwort. (Lesen Sie hier: So lief die Eröffnung des 40. Münchner Filmfests!)