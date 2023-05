Sabaton, Lordi und Baby Metal in München: Die Kunst des Schwermetalls

Von: Kathrin Brack

Teilen

Powermetal im Schützengraben: Sabaton um Sänger Joakim Brodén (2. v. l.) liefern in München eine große Show ab. © Martin Hangen

Sabaton, Lordi und Baby Metal feierten in der ausverkauften Münchner Olympiahalle ein Metal-Fest. Unsere Konzertkritik:

Es ist fast ein bisserl zu hell für musikalische Düsternis. Golden fällt das Sonnenlicht auf die voll besetzten Ränge. Und auf der Bühne der Olympiahalle schwingt Mr. Lordi seine monströse Streitaxt zu den Takten von „Hard Rock Hallelujah“. Dass die Halle an diesem Montagabend (15. Mai 2023) schon bei den Vorbands von Sabaton bis in den hintersten Winkel gefüllt ist und die Menge bei jedem Song mitgeht, das gibt’s auch nur bei Metal-Konzerten. Lordi, die 2006 für Finnland den ESC gewannen, verstehen sich als Aufwärmer. Und das tun sie mit absoluter Ernsthaftigkeit. Auch wenn sie aussehen, als seien sie „World of Warcraft“ entsprungen und eine Persiflage auf ihr Genre: Sie sind musikalisch massentauglich, das beweisen sie mit jedem der acht Songs, die sie spielen. „Seid Ihr denn nun aufgewärmt?“, fragt Mr. Lordi dann auch zum Abschluss des gefeierten Auftritts.

Lordi brachten das Publikum in München für Sabaton auf Betriebstemperatur

Doch bevor mit Sabaton der Hauptact auf die Bühne kommt, gibt es erst mal fernöstliches Kontrastprogramm: Auftritt Baby Metal! Die drei Japanerinnen im schwarzgoldenen Anime-Gewand und ihre Band zelebrieren eine spannende Mischung aus asiatischem Techno-Tempeltanz und glockenhellem Gesang zu hartem Metal. Es ist ein bisschen, als wären Sailor Moon und ihre Freundinnen zur dunklen Seite der Macht gewechselt – was durchaus unterhaltsam anzusehen ist. Da vergisst man fast, dass die Hauptattraktion noch gar nicht da ist.

Ausverkauft: In der Münchner Olympiahalle regiert der Metal. © Martin Hangen

Doch Sabaton machen sich lautstark bemerkbar: Mit einem lauten Knall und Funkenregen erscheinen Joakim Brodén und seine vier Bandkollegen unter dem riesigen Emblem, das die Bühne umspannt: „The Tour to end all Tours“, passend zum aktuellen Album „The War to end all Wars“. (Lesen Sie hier unser Interview mit Sabaton-Sänger Joakim Brodén zum aktuellen Album „The War to end all Wars“.)

Sabaton fackeln nicht lange und starten mit „Ghost Division“ und dem hymnischen „Bismarck“ in ihre Show. Vom ersten Donnerschlag bis zur finalen Verbeugung nach „To Hell and back“ bleiben die Schweden sich und ihrem Genre treu: Die Szenerie erinnert an einen Schützengraben, in dessen Mitte ein riesiger Panzer steht, auf dem wiederum Schlagzeuger Hannes van Dahl thront. Pär Sundström, Chris Rörland und Tommy Johansson lassen die blonden Mähnen zum Sound von Bass und Gitarren kreisen, Feuer schießt im Takt über die Bühne und Sänger Brodén bekommt „noch ein Bier“ gereicht – wie die Fans immer wieder lautstark in Sprechchören fordern. Man kann natürlich mit der Thematik fremdeln, die Sabaton in ihren Liedern behandeln: Schlachten, Giftgas, Kriegsmarine. Man kann aber auch anerkennen, dass die fünf hervorragenden Powermetal spielen, allesamt gesanglich glänzen und charismatisch und grundsympatisch rüberkommen. Und mit ihrer Show einen großartigen Metal-Abend beschließen, den ihnen andere erst mal nachmachen müssen.