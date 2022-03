Sabaton-Sänger Joakim Brodén über das neue Album, Münchner Bier und Heavy-Metal-Geschichtsunterricht

Von: Jonas Erbas

Sabaton haben sich in den vergangenen Jahren zu einer Heavy-Metal-Band von internationalem Format entwickelt. Anlässlich ihres neuen Album „The War To End All Wars“ sprachen wir mit Sänger Joakim Brodén über seinen Bezug zur bayerischen Landeshauptstadt, dem Zusammenspiel aus Musik und Geschichte und was sich Deutschland bei Schweden noch abschauen könnte.

Unser kommendes Album ‚The War To End All Wars‘ behandelt einen Konflikt, der vor mehr als einem Jahrhundert endete. Und wir sind tief betrübt, nun zu sehen, dass die Menschheit die Fehler vergangener Generationen wiederholt. Es gab im Laufe der Geschichte genug Blutvergießen. Kein Grund für mehr.

„The War To End All Wars“ erscheint zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, denn mitten in Europa tobt ein blutiger Konflikt, der den Albumtitel wie einen vermutlich unerfüllbaren Wunsch erscheinen lässt, der nun einmal mehr in weite Ferne gerückt ist. Aus „Themen wie Politik oder Religion“ halte man sich eigentlich seit jeher heraus, versicherte uns Joakim Brodén in einem persönlichen Gespräch, das wir bereits zum Jahresende 2021 führten. Der Veröffentlichungstermin stand da schon lange fest – dass die weltpolitische Lage nur ein paar Wochen später derart aus den Fugen geraten würde, ahnte jedoch kaum jemand.

Polarisieren wollten Sabaton nie, schon gar nicht vor dem Hintergrund eines völkerrechtswidrigen Überfalls. Man werde ohnehin „kontrovers diskutiert“, wie der Sänger im Interview mehrfach betonte. Das liegt an ihrem Image: Ihre Texte handeln von militärhistorischen Themen, die musikalisch mit episch-eingängigen Melodien unterlegt sind, und live in Tarnfarben und einem zum Schlagzeug umfunktionierten Panzer vorgetragen werden. Dennoch – oder womöglich deswegen – zählen die Schweden inzwischen zu den wenigen Vertretern ihres Genres, die es nach ganz oben geschafft haben: In Deutschland etwa erreichte die Gruppe zuletzt dreimal in Folge die Spitze der Albumcharts.

Auch „The War To End All Wars“ wird vermutlich wieder ganz oben mitspielen. Doch wie wird aus Geschichte eigentlich Musik?

Im Laufe eurer Karriere beehrte Sabaton München immer wieder – was verknüpfst du mit der Stadt, persönlich, aber auch hinsichtlich eurer Band?

Ich verknüpfe mit München nur Positives: Ich liebe die Atmosphäre, das Essen und natürlich das Bier. Meine Mutter ist Tschechin und die bayerische Küche ist der tschechischen viel ähnlicher, als etwa die schwedische. Außerdem hat das Bier hier die richtige Größe – besonders im Vergleich zu Köln, etwa. Die Stadt bietet einem aber auch sonst einiges: kulturell, geschichtlich, architektonisch.

Für uns als Band war München – neben dem Ruhrgebiet und der Region um Frankfurt – schon vor rund fünfzehn Jahren immer ein Ort, an dem wir gerne gespielt haben, weil gleich mehrere hundert Leute kamen. Für mich ist das Backstage, in dem wir damals regelmäßig aufgetreten sind, eine der tollsten Veranstaltungshallen überhaupt: Die Stimmung ist ausgezeichnet, du stehst direkt am Publikum und die Aftershowpartys waren auch nicht schlecht!

Inzwischen hat sich Sabaton allerdings in die riesengroße Olympiahalle hochgespielt. Wird einem in solchen Momenten, wenn man an Tourstandorte wie München mit dem Backstage zurückkehrt, erst wirklich verstärkt bewusst, wie groß man als Band doch geworden ist?

Natürlich, insbesondere, wenn ich an die Zeitspanne von 2005 bis 2012 denke. Damals kam alles ins Rollen und wir verbinden mit diesen Wurzeln sehr viel. Zu den Zwischenstationen, wie etwa dem Zenith, wo wir nur einmal aufgetreten sind, haben wir dahingegen fast keine Bindung. Im Backstage sind wir über Jahre immer wieder aufgetreten – bei mir kommt da definitiv Nostalgie auf! Das sind die Orte, an denen wir zu Musikern gereift sind.

Joakim Brodén ist selbsterklärter Weltbürger, doch die bayerische Landeshauptstadt schätzt der Sabaton-Sänger besonders. In München habe das Bier „die richtige Größe“, schwärmt er im Münchner-Merkur-Interview © Marcus Schlaf/Münchner Merkur

Und was kann man hier als Band auf Tour so erleben?

Oh, einiges! Ich werde aber nie vergessen, wie wir auf dem Oktoberfest gefeiert haben und unser Schlagzeuger ein Bier zu viel erwischt hat. Etwas angetrunken hat er sich dann auf eine Klapptreppe gesetzt und seine Finger eingeklemmt. Die mussten dann genäht werden und er hat die restliche Tour mit einer kaputten Hand und voll mit Schmerzmitteln hinter sich bringen müssen – tolle Erinnerungen!

Sabaton ist in den letzten Jahren zu einer der größten Heavy-Metal-Bands Europas, vielleicht sogar der Welt, gereift – wie präsent ist dieser Erfolg in deinem Alltag?

Ich konzentriere mich nicht auf den Erfolg, stelle mir aber tagtäglich die Frage, was wir noch besser machen können. Wir haben uns den Luxus erarbeitet, als Band zu tun, worauf wir Lust haben und müssen nicht mehr, wie viele andere, ums Überleben als Musiker kämpfen. Deswegen planen wir auch Dinge, die sich wirtschaftlich vielleicht nicht auszahlen, uns dafür aber glücklich machen – und die Fans natürlich auch.

Die letzten drei Sabaton-Alben erreichten in Deutschland allesamt die Spitzenposition. Warum schlägt sich der Erfolg der Band ausgerechnet hierzulande so nieder?

Das musst du eigentlich einen Deutschen fragen! Ich persönlich glaube aber, dass es viel mit der Musik zusammenhängt. Was wir machen, ist tief im „klassischen“ Hard Rock und Heavy Metal der Achtzigerjahre verwurzelt und den prägten neben US-amerikanischen und britischen vor allem deutsche Bands wie Accept, Scorpions oder Helloween maßgeblich mit. Wir sind mit genau dieser Musik aufgewachsen und wurden dementsprechend beeinflusst.

Jüngere Fans können dadurch dieses Genre vielleicht wieder oder gar ganz neu entdecken, während ältere Hörer, die musikalisch ähnlich wie wir geprägt wurden, sich in ihre Jugend zurückversetzt fühlen.

Mit „The War To End All Wars“ erscheint nun ein thematisch nahtlos an seinen Vorgänger anknüpfendes Album – beide behandeln den Ersten Weltkrieg und gehen dabei oft ins Detail. Wie wählt man aus unzähligen Ereignissen allerdings dann genau elf aus, die zu Songs werden sollen?

Wir müssen immer etwas vernachlässigen, weshalb wir uns nun auch noch einmal mit dem Ersten Weltkrieg auseinandersetzen. Schon damals wollten wir etwas zum Weihnachtsfrieden von 1914 oder zu den Harlem Hellfighters [vorwiegend mit Soldaten afroamerikanischer Wurzeln besetztes US-Regiment; Anm.d.Red] machen, doch uns fehlte schlichtweg die passende Musik.

Bei der Themenfindung spielen aber auch unsere geschichtsinteressierten Fans eine tragende Rolle: Die schicken uns E-Mails, geben uns Bücher oder erzählen von Ereignissen, die auch für uns neue Informationen mit sich bringen. Man ist schon oft sehr erstaunt, wie viel man selbst immer noch nicht weiß.

Was den Ersten Weltkrieg angeht, haben wir jetzt allerdings fast alle Themen behandelt, die uns am Herzen lagen. Das nächste Album wird seinen Fokus definitiv auf etwas anderes setzen.

Und wie entscheidet man dann, wie eine bestimmte, historische Begebenheit musikalisch dann als Sabaton-Song zu klingen hat?

Es ist genau umgekehrt: Die Musik entscheidet über die Geschichte! Wir sammeln Ideen, schreiben dann die Instrumentalparts und ordnen diese dann einander zu. Das ist ein bisschen so wie ein Puzzle. Dann machen wir uns natürlich noch Gedanken darüber, aus welcher Sicht wir die Geschichte erzählen, denn das kann die ganze Dynamik eines Songs komplett verändern.

Manchmal ist dieses Zuordnen richtig einfach, wie etwa bei „Christmas Truce“. Da hatten wir die ganze Zeit schon im Kopf, dass der Song den Weihnachtsfrieden von 1914 behandeln soll. Zum Schluss bleibt dann aber immer ein Entwurf übrig, zu dem keine der zwanzig, dreißig vorab ausgewählten Geschichten passt. Dann müssen wir oft noch einmal kurzfristig recherchieren.

Wir trafen Sabaton-Sänger Joakim Brodén bereits im Winter 2021 zum Interview im Herzen Münchens. Bereits nach wenigen Minuten zeigt sich: Der Schwede lacht gerne und viel, lockert die Stimmung mit Scherzen auf und ist gleichzeitig ein aufgeweckter, sehr reflektierter Gesprächspartner © Marcus Schlaf/Münchner Merkur

Stilistisch besitzt Sabaton inzwischen einen hohen Wiedererkennungswert, der sich wie ein roter Faden deutlich hörbar durch die letzten Alben zieht. Ist dieser Sound der Punkt, an dem ihr als Band bewusst ankommen wolltet oder stellt man diesen immer wieder aufs Neue infrage?

Immer, wenn wir ein Album schreiben, rücken wir ein bisschen näher ans Ziel. Doch früher klangen wir gar nicht so, wie wir es wollten – wir hatten oft einfach nur nicht genug Zeit im Studio, die finanziellen Möglichkeiten oder waren als Musiker vielleicht auch einfach nicht gut genug.

Das von mir angesprochene Ziel ändert sich aber auch kontinuierlich. Was wir als Band gemacht haben, war nie revolutionär, aber eine gewisse Entwicklung braucht es einfach immer. Wenn das kommende Album direkt nach unserem Debütalbum erschienen wäre, würde man einen deutlichen Sprung wahrnehmen.

Dazwischen liegen aber auch acht Alben. So konnten wir den Prozess ganz gemächlich angehen, ohne uns zu sehr von unseren Wurzeln zu entfernen. Dadurch hat Sabaton jetzt viel mehr musikalische Möglichkeiten, als es früher der Fall war – ohne den Hörer zu überfordern!

Im Internet behaupten manche Fans immer wieder, sie hätten durch Sabaton mehr über die Weltgeschichte gelernt als in der Schule. Siehst du dich dadurch gewissermaßen auch als Lehrer mit Bildungsauftrag?

Nein, obwohl das ein schöner Nebeneffekt ist. Wir sind in erster Linie eine Heavy-Metal-Band und können in einem dreieinhalbminütigen Song niemandem etwas über Geschichte beibringen. Aber die Leute interessieren sich durch Sabaton womöglich mehr für die Vergangenheit und werden durch die Musik teils motiviert, sich mit den Geschehnissen hinter den Liedern auseinanderzusetzen.

Für mich gibt es dabei nur Gewinner: Wir können Heavy Metal spielen und so die Leute unterhalten, dabei aber auch den ein oder anderen dazu bringen, mal einen Blick ins Geschichtsbuch zu werfen. Ich könnte mir zahlreiche schlimmere Dinge vorstellen, über die man singen könnte, um die Leute für etwas zu begeistern.

Wie verhält es sich aber mit Fans, denen der Text gänzlich egal ist oder die diesen überhaupt nicht verstehen – überwiegt am Ende doch der Unterhaltungsfaktor oder lässt sich Sabaton nur als Einheit aus Text und Musik als Ganzes wertschätzen?

Das ist eine Ja-und-Nein-Frage: Ich persönlich bevorzuge es, wenn man Sabaton über die historische Facette – das Setting, den Blickwinkel, die Akteure – betrachtet. Aber wenn du ein Album nach zwei Jahren 70-mal gehört hast und zum Beispiel bei einer Grillparty auflegst, brauchst du diesen Bezug nicht. Da wollen die Leute einfach nur Heavy Metal.

Ich urteile darüber nicht: Viele Leute hören Sabaton wegen der eingängigen Melodien oder weil ihnen Panzer gefallen. Das ist vollkommen okay – ich glaube aber, dass ihnen dadurch ein zusätzlicher Aspekt unserer Musik entgeht. Trotzdem bleibt unser Hauptanliegen – vor allem bei Konzerten –, dass unsere Fans mit uns eine gute Zeit erleben. Dort soll niemand mit Tod oder Zerstörung konfrontiert werden. Auf den Alben steht die Geschichte im Vordergrund, live geht es dann aber doch um die tolle Stimmung, würde ich behaupten.

Die Singleauskopplung „Christmas Truce“ behandelt den Weihnachtsfrieden von 1914. Während diesem legten eigentlich erbitterte Feinde die Waffen nieder und feierten miteinander Heiligabend. Ist dieser Song, angesichts einer angespannten Lage in Europa, womöglich gar ein Appell an die Menschen, aufeinander zuzugehen [diese Frage bezog sich auf die zunehmende Spaltung der Gesellschaft im Laufe der COVID-19-Pandemie. Die aktuellen Geschehnisse in Europa waren zum Zeitpunkt des Interviews nicht absehbar; Anm.d.Red]?

Das ist eine interessante Analogie, aber wir wollten tatsächlich ‚nur‘ die Geschichte des Weihnachtsfriedens erzählen. Sabaton wird – weil wir nun mal über Krieg singen – ohnehin kontrovers diskutiert, deswegen halten wir uns aus Themen wie Politik oder Religion gänzlich raus.

Schweden bringt seit Jahrzehnten immer wieder international bekannte Musiker hervor, nicht nur im Heavy Metal, sondern auch in der Popmusik, wie etwa ABBA oder Roxette. Was macht man dort – bei einer vergleichsweise überschaubaren Einwohnerzahl – richtig, um nachhaltig musikalische Welterfolge zu erzielen?

Mir fällt da auch noch Max Martin ein, der bereits Hits für Britney Spears, Céline Dion oder Katy Perry geschrieben hat. Überhaupt stecken die Schweden viel tiefer im Musikgeschäft mit drin, als man zunächst meinen könnte.

Dafür gibt es zwei Gründe: Zunächst ist schwedische Volksmusik sehr eingängig und spricht so auch ein größeres Publikum an. Viele Musiker wurden dafür inspiriert, haben sie weiterentwickelt und machen damit jetzt Karriere. Musikalisch lässt sich das durchaus etwa mit Irish Folk und dessen munterer Stimmung vergleichen – das liebt jeder!

Dann wäre da noch die Tatsache, dass die schwedische Regierung die musikalische Entwicklung von Kindern bereits früh fördert – speziell, wenn es um Instrumente geht. Wenn du mit 10 Jahren etwa Gitarre lernen möchtest, bekommst du zu Beginn das Instrument geliehen, um dich auszuprobieren.

Später, wenn man älter ist, und eine Band gründen möchte, gibt es überall Einrichtungen, in denen du für wenig Geld proben kannst. Diese Räume sind auch bestens ausgestattet, sodass man sich nicht alles selbst kaufen muss. Das musikalische Erbe Schwedens und diese günstigen Rahmenbedingungen sind meiner Meinung nach das Erfolgsrezept unseres Landes.