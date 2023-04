„Victory City“ von Salman Rushdie: Die Macht der Worte

Von: Michael Schleicher

Teilen

Er lässt sich den Mund nicht verbieten: Salman Rushdie hat seinen neuen Roman „Victory City“ vorgelegt. © Joel Saget/AFP

Salman Rushdies neuer Roman „Victory City“ ist jetzt auf Deutsch erschienen. Es ist die erste Veröffentlichung des Schriftstellers nach der Messerattacke, die im August 2022 auf ihn verübt wurde.

Endlich ist er zurückgekehrt. Auf die (literarische) Weltbühne, was nach dem Attentat vom vergangenen August alles andere als selbstverständlich ist. Salman Rushdie ist jedoch als Erzähler ebenfalls zurückgekehrt, und zwar nach Indien. In Bombay, das längst Mumbai heißt, wurde er 1947 geboren; der Roman „Mitternachtskinder“ markierte 1981 nicht nur seinen Durchbruch als Schriftsteller: Rushdie feiert darin auch das Land, das er im Alter von 14 Jahren gen England verließ, als Heimat der Fantasie. Wie enorm deren Macht ist, führt der Autor erneut in seinem Werk „Victory City“ (Salman Rushdie: „Victory City“. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Penguin, München, 416 S.; 26 Euro.) vor, das an diesem Donnerstag (20. April 2023) auf Deutsch erscheint.

Salman Rushdie kehrt in „Victory City“ zurück nach Indien

Kaum mehr als eine Handvoll Samen und einige gut ausgedachte Lebensgeschichten für die Bewohner braucht Pampa Kampana, Rushdies Protagonistin, um im Südindien des 14. Jahrhunderts eine Stadt und ihre Menschen aus dem Nichts entstehen zu lassen: Bisnaga, die „Victory City“, die dem Buch seinen Titel gibt und deren Werden und Vergehen wir nun bis weit ins 16. Jahrhundert hinein folgen.

Angriff auf offener Bühne: Salman Rushdie wird nach dem Attentat am 12. August 2022 im US-Bundesstaat New York von Helfern erstversorgt. © Joshua Goodman/afp/dpa

Kampana ist eine neunjährige Waise, als die Geschichte einsetzt: Sie ist dabei, als ihre Mutter sowie alle Frauen des Vorgängerreichs nach der Niederlage der Männer in einer Schlacht (einer „unbedeutenden“, wie Rushdie nicht zu notieren vergisst) kollektiv Suizid begehen. Diese Massenverbrennung, die in wenigen, eindringlichen Sätzen geschildert wird, gräbt sich tief in die Seele des Mädchens ein. Es wird danach von einer Göttin erwählt, deren Leib und Sprachrohr zu sein – um fortan für die Gleichheit zwischen den Geschlechtern zu sorgen, damit die „Männer lernen, Frauen mit neuem Blick zu sehen“.

Es ist tatsächlich eine herrlich zu lesende Emanzipationsgeschichte, die Rushdie hier unter anderem entfaltet (und auch deren Rückschläge er nicht verschweigt). Freudvoll und spöttisch schildert er die Herren der Schöpfung gerne als etwas tumb und zeigt nicht nur, dass es „kein Handwerk gab, das nur Männer auszuüben vermochten“, sondern vieles mehr. Der launige, augenzwinkernde Tonfall dieser Passagen wechselt sich ab mit detaillierten Schilderungen trickreicher Intrigen, blutigen Schlachtengemälden und mit Philosophischem zu Fragen des Menschseins. Diese Stilvielfalt macht die Lektüre abwechslungsreich und auch literarisch spannend.

Die Folgen des Attentats: Seit der Messerattacke eines Extremisten ist Rushdie auf einem Auge blind; zudem fehlt das Gefühl in einigen Fingern. © Salman Rushdie/Twitter

Die historische Basis des Romans bildet die Geschichte des hinduistischen Königreichs Vijayanagar und seiner gleichnamigen Hauptstadt, deren Name übersetzt „Stadt des Sieges“ lautet. Hier hat Rushdie Entwicklungen, Herrschergeschlechter und Kriegszüge entdeckt, die er für sein fiktives Bisnaga nutzte. Dabei gelingt es ihm, ganz und gar heutig zu erzählen. Und wenn er Auseinandersetzungen schildert, etwa zwischen klerikalen Fanatikern und jenen Kräften, die die Religion aus der Politik raushalten wollen, oder wenn er von der Zeit berichtet, als Kampanas Utopie des friedvollen Miteinanders in Bisnaga Realität war, dann ist „Victory City“ nicht zuletzt ein Kommentar auf unsere Welt. Ein Hinweis auf unsere Möglichkeiten und auf Gefahren, die drohen.

Die Fatwa gegen Salman Rushdie wurde nicht zurückgenommen

Durchwirkt ist dieser magisch schillernde, aber eben stets realitätsbewusste Text von Rushdies Glauben an die Kraft der Fantasie und der Geschichten. Er trägt die Erzählung – und ihre Heldin. Denn als Pampa Kampana auf die Zielgerade ihres 247 Jahre langen Lebens (der Göttin sei Dank!) einbiegt, muss sie beobachten, wie Intoleranz, Hass, Dummheit und Brutalität die Stadt dominieren – und sogar vor ihr, der Gründerin, nicht haltmachen: Geblendet findet sie Trost und Motivation im Schreiben. Damit jedoch ist Salman Rushdie auch zurückgekehrt zu sich selbst und seinem Leben, das bedroht ist, seit Chomeini 1989 gegen den Autor der „Satanischen Verse“ eine Fatwa erlassen hat, die nach wie vor gültig ist – und die sich am 12. August 2022 beinahe erfüllt hätte. Der Schriftsteller aber bleibt überzeugt: „Worte sind die einzigen Sieger.“