Salzburger Festspiele 2023: „Jedermann“ mit Michael Maertens und Valerie Pachner

Von: Michael Schleicher

Salzburgs neuer Jedermann und seine Buhlschaft: Michael Maertens und Valerie Pachner. © BARBARA GINDL/AFP

Michael Maertens ist 2023 der neue Jedermann der Salzburger Festspiele. An seiner Seite ist Valerie Pachner als Buhlschaft zu erleben – und als Tod. „Hubert und Staller“-Star Helmfried von Lüttichau spielt den Guten Gesell.

Großer Personalwechsel beim „Jedermann“, dem DNA-Stück der Salzburger Festspiele. Nachdem Lars Eidinger in der Titelrolle und Verena Altenberger als Jedermanns Buhlschaft heuer nach zwei Festspielsommern ihren Abschied genommen haben, wird 2023 Michael Maertens als Jedermann auf dem Domplatz zu erleben sein. Der 59-Jährige ist seit 2009 Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters; in den Neunzigern gehörte er zur legendären Truppe um Dieter Dorn an den Münchner Kammerspielen. Im Gespräch mit dem „Münchner Merkur“ hatte Maertens bereits im Jahr 2004 erklärt, dass er die Rolle eines Tages „furchtbar gerne“ übernehmen würde. „Als ich auf der Schauspielschule war, hat Brandauer den Jedermann gespielt, und meine damalige Freundin war in der Tischgesellschaft dabei. Man träumt auch immer davon, am Burgtheater der Hamlet zu sein – gut, das habe ich erreicht. Ich als Ur-Hamburger rechne jedoch nicht mit dem Jedermann, das passt nicht so.“ Nun geht sich’s also doch aus.

Valerie Pachner spielte zuletzt in „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“

An der Seite des gebürtigen Hamburgers spielt die Österreicherin Valerie Pachner die Buhlschaft. Die 35-Jährige arbeitete unter Intendant Martin Kušej von 2013 bis 2017 am Münchner Residenztheater, verließ das Ensemble aber, um sich verstärkt ihrer internationalen Filmkarriere widmen zu können. So war Pachner heuer etwa in der Hollywood-Produktion „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ auf der Leinwand zu sehen; 2021 spielte sie an der Seite von Ralph Fiennes in „The King’s Man: The Beginning“. Pachner ist 2023 im „Jedermann“ jedoch nicht nur als Buhlschaft zu erleben, sondern gibt auch den Tod – diese Doppelbesetzung ist in der Geschichte der Festspiele neu. „Das wird die besondere Herausforderung und die besondere Freude“, sagte die Schauspielerin am Donnerstag (1. Dezember 2022) bei der Pressekonferenz.

„Hubert und Staller“-Star von Lüttichau spielt den Guten Gesell

Cornelia Froboess wird die Rolle von Jedermanns Mutter übernehmen; Helmfried von Lüttichau, den das Fernsehpublikum aus der ARD-Serie „Hubert und Staller“ kennt, ist der Gute Gesell. Eine gelungene Überraschung ist die Besetzung der Rolle des Glaubens mit Anja Plaschg. Die Österreicherin ist eine großartige Musikerin und Komponistin, die unter dem Namen Soap&Skin auftritt. Hugo von Hofmannsthals neu besetztes „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ wird in der Inszenierung von Michael Sturminger am 21. Juli 2023 bei den Salzburger Festspielen Premiere feiern.